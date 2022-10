Verletzte Rollerfahrerin nach Unfallflucht

Leimen (ots) – Am Freitag 14.10.2022 gegen 18:00 Uhr wollte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Theodor-Heuss-Straße in Leimen wenden. Hierbei missachtete er ein sich hinter ihm befindliche 39-jährige Rollerfahrerin. Die Rollerfahrerin konnte einen Zusammenstoß nur durch eine Vollbremsung verhindern.

Aufgrund der regennassen Fahrbahn kam die Frau zum Sturz und verletzte sich hierbei leicht. Zu einer Kollision beider Fahrzeuge kam es nicht. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch Tel.: 06222/5709-0 in Verbindung zu setzen./EF

Auf Kreuzung zusammengestoßen – Wer hatte grün?

Mannheim (ots) – Am Freitag 14.10.2022 gegen 22:00 Uhr kam es im Bereich der Kreuzung Schwetzinger Straße/Viehhofstraße zum Zusammenstoß eines blauen Kias und eines grauen BMWs, wobei beide Fahrer angaben, dass die für sie geltende Ampel Grünlicht gezeigt habe.

An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 16.000 Euro, zu Verletzungen der Fahrzeuginsassen kam es glücklicherweise nicht. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter 0621/174-3310 mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt in Verbindung zu setzen.

Diebstahl von vier Kompletträdern – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Zwischen Freitag- und Samstagvormittag haben unbekannte Täter am Hermann-Heimerich-Ufer in Neckarstadt-Ost 4 Kompletträder von einem dort geparkten Mercedes entwendet. Das Fahrzeug war zuvor mit Wagenhebern aufgebockt und nach der Tat auf Steinen abgesetzt worden.

Der Diebstahlschaden beträgt etwa 4.000 Euro, weiterhin entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro am Fahrzeug. Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter 0621/3301-0 beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt zu melden.

Vollsperrung aufgehoben- 2 Personen leicht verletzt

Sandhausen/BAB5 (ots) – Nachdem es am Samstag gegen 10:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der BAB 5/Fahrtrichtung Heidelberg, auf Höhe der Tank- und Rastanlage Hardtwald gekommen war, ist die Unfallstelle inzwischen vollständig geräumt. Bei dem Unfall war ein Fahrzeug beim Spurwechsel ins Schleudern geraten und mit einem daneben fahrenden Fahrzeug kollidiert.

Die beiden Insassen des Verursacherfahrzeugs wurden leicht verletzt in ein nahes Krankenhaus gebracht. Die Insassen des zweiten Fahrzeugs blieben unverletzt.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, zwischenzeitlich kam es zu einem Stau von

3 Kilometern Länge.