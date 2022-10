Ludwigshafen-Oppau (ots) – Am Samstag 15.10.2022 beschädigte der Fahrer eines weißen Lkw gegen 12:00 Uhr, beim Rangieren die Werbe-Reklame eines Einkaufsmarktes in der Kirchenstraße in Oppau. Der Fahrer des Lkw entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Örtlichkeit.

Zeugen, welche Hinweise zu dem Lkw geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Tel: 0621/963 2222 in Verbindung zu setzten.