Frankenthal-Hauptbahnhof (ots) – Am Freitag 14.10.2022 kam es gegen 13:30 Uhr am Hauptbahnhof zu einer räuberischen Erpressung unter Jugendlichen. Der mittlerweile ermittelte 16-jährige Täter forderte den ebenfalls 16-jährigen Geschädigten auf, seine Taschen sowie seinen Geldbeutel zu leeren. Der Täter entnahm hierbei Bargeld und Kopfhörer im Wert von 250 EUR. Anschließend drohte er dem Geschädigten weitere Konsequenzen an, sollte er den Vorfall der Polizei melden.

Gegen den 16-jährigen Täter wird nun wegen räuberischer Erpressung, Bedrohung und Nötigung ermittelt. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden.

Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.