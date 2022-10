Bad Kreuznach-Stadt (ots) – In der Nacht vom 15.10.-16.10.2022 kam es in Bad Kreuznach zwischen 23-01:15 Uhr zum Großeinsatz von Polizei und SEK. Ein 70-jähriger Mann führte Zielübungen mit einer Langwaffe, samt montiertem Zielfernrohr, in Richtung eines Nachbargebäudes durch. Die anrückenden polizeilichen Einsatzkräfte trugen aufgrund der Bedrohungslage, eine verstärkte Schutzausstattung und führten Maschinenpistolen mit sich.

Nachdem die Tatörtlichkeit weiträumig abgesperrt wurde, erfolgte der Zugriff durch das SEK der Rheinland-pfälzischen Polizei. Hierbei konnte der 70-jährige Mann widerstandslos in seiner Wohnung festgenommen werden.

Das erlaubnisfreie CO₂ Luftgewehr konnte in der Wohnung aufgefunden werden. Keine der aufgefundenen Gaskartuschen war angebrochen. Ein Schießen hatte somit nicht stattgefunden. Die weiteren Durchsuchungsmaßnahmen verliefen negativ.

Der Beschuldigte wird sich nun im Rahmen eines eingeleiteten Strafverfahrens zu verantworten haben. Insgesamt waren 39 Beamten und eine Rettungswagenbesatzung im Einsatz gewesen.