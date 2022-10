Freinsheim: Recital mit Fabian Müller am 07. November 2022

Freinsheim – Nachdem Sie mit dem „Notos Quartett“ einen traumhaften Brahms erleben konnten, bleibt Von-Busch-Hof Konzertant in seinem nächsten Konzert zum Anbeginn bei den Romantikern, bevor es mit Beethoven, als größtem der „Wiener Klassiker“, endet. Wolfgang Rihm, ein Vertreter der jüngeren Komponistengeneration, wird durch seine, das Publikum miteinbeziehende Verinnerlichung, eine gewisse Spannung in dem Konzertverlauf erzeugen.

Ausführender Musiker dieses Abends wird der Pianist Fabian Müller sein, allen Musikinteressierten kein Unbekannter, denn schon 2017 sorgte er beim ARD-Wettbewerb in München für großes Aufsehen – mit gleich 5 Preisen war er wohl einer der erfolgreichsten Teilnehmer! Seither gastiert er mit fast allen deutschen Symphonieorchestern. Im Frühjahr 2018 gab er mit dem Bayerischen Staatsorchester sein Debüt in der New Yorker Carnegie Hall; im September 2018 trat er erstmals im Rahmen eines Klavierabends in der Elbphilharmonie auf. In der Saison 2022/23 debütiert er mit der Staatskapelle Berlin.

Seine Aufmerksamkeit gilt aber außerdem der Musikvermittlung in der Kinder- und Jugendarbeit, z. B. beim Education Projekt des Klavier-Festivals Ruhr arbeitet er jedes Jahr mit 300 Kindern zusammen, die sich auf schöpferische Weise mit moderner Musik auseinandersetzen. Dieses Projekt wurde 2014 mit dem „Junge Ohren Preis“ und 2018 mit dem ECHO Klassik ausgezeichnet.

Im Konzert werden Drei Klavierstücke es-Moll, ES-Dur und C-Dur, D 946, von Franz Schubert zu hören sein, wie auch Robert Schumanns Klaviersonate Nr. 3 g-Moll op. 22, dann das Klavierstück Nr. 5 von Wolfgang Rihm und als Finale die berühmte Klaviersonate Nr. 23 f-Moll op. 57, bekannt als „Appassionata“, von Ludwig van Beethoven.

Das Konzert findet am Montag, 07.11.2022, 19:00 Uhr, im Kulturzentrum Von-Busch-Hof in Freinsheim statt.

Über die Website vbh-konzertant.de können Sie Ihre Kartenbestellung tätigen.

Die Eintrittspreise sind wie folgt: Erwachsene € 23,50, Schüler/Studenten € 7,00.

Alternativ ist es auch möglich, über die Touristinformation i-Punkt der Verbandsgemeinde Freinsheim Karten mit Bezahlung durch Bankkarte zu erwerben.