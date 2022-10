Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 15.10.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Verkehrsunfall auf der L516 – Straßenreinigung im Einsatz

Bad Dürkheim (ots) – Am Samstag, 15.10.2022, gegen 10:00 Uhr, kam es auf der L516 zu einem Verkehrsunfall. Ein 41-jähriger Autofahrer touchierte mit seinem Sprinter am dortigen Kreisel aus Richtung Wachenheim kommend eine Ziermauer und fuhr im weiteren Verlauf in Richtung Bad Dürkheim. Durch den Zusammenstoß hatte er sich dabei den Fahrzeugboden aufgerissen. Die L516 musste zwischen dem betreffenden Kreisel und dem Amtsplatz in Bad Dürkheim für mehrere Stunden komplett gesperrt werden, da eine umfangreiche Reinigung durch eine beauftragte Fachfirma durchgeführt wurde. Es entstand ein Sachschaden von circa 5500 Euro. Bei dem Fahrzeugführer wurde durch die Polizeibeamten Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,51 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Den Mann erwartet nun u.a. ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Grünstadt: Drogen-/Alkoholbeeinflusste Fahrzeugführer

Grünstadt (ots) – Im Rahmen von Verkehrskontrollen im Dienstgebiet der PI Grünstadt wurden alleine am Freitag drei Fahrzeugführer festgestellt, welche unter Einfluss von Betäubungsmitteln, oder Alkohol, am Straßenverkehr teilnahmen. So konnte bei den Fahrern eines PKW und eines E-Scooters der Konsum von Cannabis festgestellt werden, und ein Fahrradfahrer stürzte gar aufgrund seines übermäßigen Alkoholkonsum in Sicht eines Streifenwagens. Alle Fahrer müssen nun mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

