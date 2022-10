Darmstadt: PEN Deutschland – José Oliver Präsident, Michael Landgraf Generalsekretär

Darmstadt / Neustadt an der Weinstraße – Auf seiner außerordentlichen Mitgliederversammlung in hybrider Form haben am 13. Oktober 2022 in Darmstadt die Mitglieder des PEN-Deutschland die neue Spitze des ältesten und renommiertesten Schriftstellerverbands des Landes gewählt.

Neuer Präsident des PEN Deutschland ist José F. A. Oliver aus Hausach im Schwarzwald. Den vielfach preisgekrönten Poeten motivierten vor allem die Querelen innerhalb des Verbandes im Frühjahr, die auch zu einer Spaltung führten:

„Wenn mich etwas antreibt ‚Ja‘ zu dieser Präsidentschaft zu sagen, dann ist das die Sehnsucht, im Dialog zu bleiben, aber auch wieder zu lernen, zuzuhören, Demut zu üben und vielleicht eine andere, kräftigere Sprache zu finden, die immer in der Sensibilität der Poesie zuhause sein sollte.“ JOSÉ F. A. OLIVER

Neuer Generalsekretär des PEN Deutschland ist Michael Landgraf, Studienleiter und Schriftsteller aus Neustadt an der Weinstraße. Seine Aufgabe wird es sein, die Kommunikation im Verband zu moderieren, die Geschäftsstelle in Darmstadt mit fünf Mitarbeitenden zu betreuen, Vollversammlungen mit vorzubereiten sowie mit dem neuen Präsidenten und den Vizepräsidentinnen den Verband international zu vertreten.

„Mit Ehrfurcht vor dem Amt freue ich mich auf die Aufgaben, die mir aus meinen bisherigen haupt- und ehrenamtlichen Tätigkeiten nicht unbekannt sind.“ MICHAEL LANDGRAF

Eine neue Aufgabe wird es auf Wunsch der Mitglieder sein, neben den traditionellen Arbeitsfeldern des PEN stärker das literarische Leben im Land zu fördern. Landgraf freut sich besonders, als Generalsekretär das 100 jährige Jubiläum des deutschen PEN-Zentrums 2024 in Hamburg mit vorbereiten zu dürfen.

Weiter im Amt sind die PEN-Vizepräsidentinnen Cornelia Zetzsche, zuständig für Writers in Prison, sowie Astrid Vehstedt für Writers in Exile. Zum neuen Schatzmeister des PEN wurde Ralph Grüneberger gewählt, der zusammen mit dem Präsidenten, dem Generalsekretärund den Vizepräsidentinnen den fünfköpfigen geschäftsführenden Vorstand bildet. Zusätzlich gehören dem Präsidium Beisitzerinnen und Beisitzer an. Diese sind Najem Wali, Burkhard Spinnen, Tobias Kiwitt, Gabriele Gillen, Andreas Rumler, Uli Rothfuss und Margit Hähner.