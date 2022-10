Neustadt, Frankfurt: Solidarisch durch die Krise – „Soziale Sicherheit schaffen – Energiewende beschleunigen“

Neustadt an der Weinstraße / Frankfurt am Main – Am 22. Oktober 2022 demonstrieren in etlichen Städten in Deutschland Menschen mit dem Bündnis „Soziale Sicherheit schaffen – Energiewende beschleunigen“.

Treffpunkt für die Demo in Frankfurt ist in Neustadt:

22.10. um 8.30 Uhr am Hbf NW.

Desweiteren lädt der DGB Stadtverband und andere zum Aktionstag in Neustadt ein.

Donnerstag, 3.11. um 17.30 Uhr am Hetzelplatz.