Neustadt: Skulpturen von Gernot Rumpf schmücken Wasserläufe bei „Wasser in die Stadt“

Neustadt an der Weinstraße – Zahlreiche Akteure, ein ambitioniertes Projekt und vor allem ein gemeinsames Ziel – seit dem vergangenen Jahr ist der erste Bauabschnitt des Projektes „Wasser in die Stadt“ fertiggestellt. Kleine Skulpturen des Neustadter Künstlerehepaares Rumpf sollen nun die Vorgeschichte der Elwedritsche darstellen.

Mit dieser künstlerischen Ausgestaltung, die von Bürgerstiftung und Lions Club gestiftet wird, soll das Gesamtbild entlang des Wasserlaufs vollendet werden.

Zur Enthüllung der Skulpturen von Prof. Gernot Rumpf und Barbara Rumpf im Rahmen des Projektes „Wasser in die Stadt“ lud die Stadtverwaltung am 01.10.2022 ein.

„Ziel des Projektes „Wasser in die Stadt“ war und ist es, dass kleine Wasserläufe in der Innenstadt den Verlauf des alten Speyerbachs nachzeichnen und dadurch wieder Wasser in der Stadt sichtbar und erlebbar gemacht wird. Dies wertet das Stadtbild auf und erhöht die Attraktivität der Innenstadt. Ein Bachlauf und ausreichend Sitzmöglichkeiten laden die Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste der Stadt zum Verweilen ein.“