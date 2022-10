Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich

Wiesloch (ots) – Gegen 21.50 Uhr verlor ein 21-jähriger in der Straße “Neues Sträßel” vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Daimler Benz und kam von der Fahrbahn ab.

Das Fahrzeug wurde von einer Grundstücksmauer abgewiesen und überschlug sich und prallte gegen 3 dort abgestellte Fahrzeuge eines Autohauses. Der Fahrer blieb unverletzt, seine Beifahrerin wurde leicht verletzt.

Am Fahrzeug des Unfallverursachers und den weiteren beschädigten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 150.000 Euro. Wegen Abschlepp- und Reinigungsarbeiten war die Fahrbahn bis etwa 00.30 Uhr gesperrt.

Im Zuge weiterer Ermittlungen wurde bekannt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Zwei Fahrzeuge der Marke BMW aufgebrochen

Dossenheim (ots) – Von Mittwoch auf Donnerstag 13.10.2022 ist es zu zwei Fahrzeugaufbrüchen gekommen. Das Polizeirevier Heidelberg-Nord prüft derzeit, ob möglicherweise ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten besteht.

Zwischen Mittwoch 18:00 Uhr und Donnerstag 09:30 Uhr schlugen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter eine Scheibe eines BMWs ein, der auf einem Parkplatz “Am Kirchberg” stand. Der oder die Täter entwendeten neben dem Lenkrad auch das Infotainment-System.

Im Steinbruchweg wurde zwischen Mittwoch 22:00 Uhr und Donnerstag 10:15 Uhr ebenfalls die Scheibe eines BMWs eingeschlagen. Auch in diesem Fall hatte es die Täterschaft auf das Infotainment-System des Autos abgesehen. Die Höhe des Sachschadens kann bislang nicht beziffert werden.

Das Polizeirevier Heidelberg-Nord hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen des Geschehens. Diese werden gebeten, sich unter Tel.: 06221/4569-0 zu melden.

Parkvorgang endet in Kollision mit Hauswand

Dielheim (ots) – Am Donnerstagmorgen gegen 08.00 Uhr kam es in der Ortsstraße auf dem Parkplatz eines Discounters zu einem Unfall der etwas anderen Art. Ein 79-Jähriger parkte seinen Suzuki, rutschte hierbei von der Bremse ab und kam auf das Gaspedal.

Das Fahrzeug beschleunigte kurz und kollidierte dann mit der Hauswand des Discounters. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 6.000 Euro an dem Fahrzeug und der Hausfassade. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Schwerer Unfall wegen Rotlichtverstoß auf der L722

Hockenheim (ots) – Am Donnerstag gegen 18.00 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der L722/AS Hockenheim A61 zu einer Kollision zweier Autofahrer. Ein 23-Jähriger befuhr mit seinem Renault die Talstraße in Fahrtrichtung Ketsch. An der Talhauskreuzung übersah dieser aus bislang unbekannten Gründen das Rotlicht der dortigen Lichtzeichenanlage und fuhr in die Kreuzung ein.

Der 45-Jährige BMW Fahrer befuhr die verlängerte Hockenheimer Straße von Ketsch kommend und wollte an der Kreuzung nach links in Fahrtrichtung B 39 abbiegen. Er hatte grünes Licht und fuhr ebenfalls in die Kreuzung ein.

Hierbei kam es zwischen den beiden Fahrzeugführern zu einem Zusammenstoß. Beide Fahrer wurden bei dem Frontal-Zusammenstoß leicht verletzt und wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Für die Dauer der Bergungsarbeiten und der Unfallaufnahme wurden vereinzelt Straßenteile gesperrt. Die Fahrbahn wurde gegen 19.50 Uhr wieder freigegeben.

Fußgänger wird von PKW erfasst und schwer verletzt

Schwetzingen (ots) – Am Donnerstag gegen 18.30 Uhr befuhr ein 42-jähriger Autofahrer die Grenzhöfer Straße und bog anschließend in die Karlstraße ein. Hierbei übersah er einen 87-jährigen Fußgänger. Dieser erlitt bei dem Aufprall schwere Verletzungen und wurde zur medizinischen Versorgung in eine umliegende Klinik verbracht. Die Höhe des entstandenen Sachschaden ist derzeit noch unbekannt.