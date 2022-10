Zwei Farbschmierer unterwegs

Mannheim-Vogelstang (ots) – Donnerstag 13.10.2022 gegen 22 Uhr beschmierten zwei junge Männer im Bereich der Straßenbahnhaltestellen Potsdamer Weg und des Einkaufszentrums Vogelstang Fahrkartenautomaten, Strommasten und Hinweisschilder mit rosa Farbe.

Hinweise von aufmerksamen Mitarbeitern des Rhein-Neckar-Verkehrs (RNV), führte die Polizei im Rahmen der Fahndung zu 2 Tätern ins Einkaufszentrum Vogelstang.

Die beiden jungen Männer saßen dort auf einer Bank im Bereich der Haltestelle. Einer der beiden Männer konnte nach Erblicken der Polizei flüchten und nach ihm wird noch gefahndet.

Möglicherweise aufgrund seines stark alkoholisierten Zustandes mit über zwei Promille “schaffte” es der zweite 18-jährige Mann nicht mehr, das Weite zu suchen. Er wurde von den Beamten festgenommen.

Auch die Versuche, die Tat zu leugnen, scheiterten schnell und er kam in Erklärungsnöte, wie die frische Farbe an seinem Körper und seine Kleidung kamen. Aufgrund der gesicherten Beweise, die derzeit noch ausgewertet werden, wird sicherlich auch der andere Täter bald überführt werden können.

Einbruch in Wohnung

Mannheim (ots) – Am Dienstag 11.10.2022 zwischen 08.30-20.15 Uhr drang eine bislang unbekannte Täterschaft in eine Wohnung in der Neckarstraße ein. Diese gelang über ein geöffnetes Hoftor auf die Rückseite des Mehrfamilienhauses.

Hier wurde sich über einen Balkon Zugang zur Erdgeschosswohnung verschafft, indem die Balkontür mit einem unbekannten Werkzeug aufgehebelt wurde. Im Inneren der Wohnung wurde ein Schrank durchwühlt und ein Tresor entwendet. In diesem befanden sich diverse Schmuckstücke sowie Dokumente.

Am Mittwoch, den 12.10.2022, konnte der aufgebrochene Tresor und die entwendeten Dokumente zusammen mit einer schwarzen Mülltonne mit blauem Deckel des betroffenen Mehrfamilienhauses im Feldgebiet (westlich der Spessartstraße) aufgefunden werden.

Der entwendete Goldschmuck, welcher sich ebenfalls in dem Tresor befand, konnte nicht aufgefunden werden. Dieser hatte einen Wert in Höhe eines 4-stelligen Betrages.

Die Täterschaft muss demnach mit der besagten Mülltonne entlang der Neckarstraße und anschließend entlang der Spessartstraße zu dem Feldgebiet gelaufen sein. Wer hat hierzu Beobachtungen gemacht und kann Hinweise geben?

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei dem Kriminaldauerdienst zu melden unter: 0621-174 4444.