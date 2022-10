Speyer (ots) – Am Donnerstag 13.10.2022 gegen 22.40 Uhr, wurde ein 21-Jähriger aus Germersheim in Speyer von einer bislang unbekannten Person angeschossen. Die nicht lebensbedrohliche Schussverletzung wurde anschließend in einem Krankenhaus medizinisch erstversorgt.

Die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei Ludwigshafen haben die Ermittlungen zu den Tatumständen aufgenommen und suchen Zeugen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Tel: 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.