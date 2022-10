Hauswand beschädigt und von der Unfallstelle entfernt

Germersheim (ots) – Am Donnerstag 13.10.22 gegen 23:00 Uhr teilten mehrere Anwohner der Polizei Germersheim mit, dass ein Unbekannter mit einem schwarzen Transporter gegen die Hauswand eines Wohnanwesens in der Bahnhofstraße in Germersheim gefahren war und anschließend weiterfuhr.

An der Hauswand entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 EUR.

Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können, werden gebeten, sich unter Tel: 07274/9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

Zwei leicht Verletzte und Totalschaden nach Verkehrsunfall

Schwegenheim (ots) – Am Donnerstag 13.10.22 gegen 06:15 Uhr fuhr eine 58-jährige Fahrzeugführerin aus dem Kreis Germersheim an der Anschlussstelle Schwegenheim auf die B9 in Fahrtrichtung Speyer auf. Anschließend überholte die Fahrzeugführerin einen vorausfahrenden LKW, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten.

Während des Überholmanövers fuhr ein 48-jähriger Fahrzeugführer aus dem Kreis Germersheim auf den PKW auf und überschlug sich. Die beiden Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt und wurden zur medizinischen Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht.

An den beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt ca. 65.000 EUR. Bis zur Beendigung der Abschlepparbeiten musste die B9 bis 08:10 Uhr voll gesperrt werden.

Unfall mit leicht Verletzten

Schwegenheim (ots) – Am Donnerstag 13.10.22 gegen 14:45 Uhr missachtete eine 75-jährige Fahrzeugführerin aus dem Kreis Germersheim beim Linksabbiegen von der Abfahrt der B9 Schwegenheim auf die K31 die Vorfahrt eines von links kommenden Fahrzeugführers. Infolge dessen kam es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Die beiden Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 22.500 EUR. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Für die Dauer der Abschlepparbeiten musste der Einmündungsbereich für ca. 1 Stunde gesperrt werden.