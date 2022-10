Mit Softairwaffe hantiert

Ludwigshafen (ots) – Eine Softairwaffe rief am Donnerstag 13.10.2022 die Polizei auf den Plan. Mehrere Zeugen meldeten sich gegen 16.30 Uhr bei der Polizei, dass innerhalb einer Gruppe von Jugendlichen im Bereich des Rathausplatzes mit einer Softairwaffe geschossen worden sei.

Als die Polizei erschien, flüchtete die Gruppe. 3 Jugendliche im Alter von 13-Jahren konnten gefasst werden. Ein 13-Jähriger führte eine Softairwaffe mit. Diese wurde sichergestellt. Die Jugendlichen wurden im Anschluss an die Erziehungsberechtigten überstellt.

Trickdiebstahl – 85 Euro gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 13.10.2022 gegen 10 Uhr, wurde eine 73-Jährige von einem unbekannten Mann in der Benzstraße angesprochen. Der Unbekannte fragte, ob sie Münzgeld wechseln könne. Als die Seniorin ihren Geldbeutel aus ihrer Tasche holte, griff der Mann nach dem Geldbeutel, entnahm das Wechselgeld und entfernte sich.

Erst im Anschluss bemerkte die 73-Jährige das Fehlen von 85 Euro.

Der Trickdieb war zwischen 30 und 35 Jahre alt, zwischen 1,80-1,85 m groß und von schlanker Statur. Er trug eine helle Hose und einen blauen Blazer.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen. Ältere Menschen werden immer wieder Opfer von Trickdiebstählen und Betrügereien, da sie von Tätern oftmals als leichte “Beute” angesehen werden. Tipps wie sie sich vor Trickdieben und Betrügern schützen können finden sie unter www.polizei-beratung.de.

Versuchter Einbruch in Reitverein

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte versuchten in der Nacht von Mittwoch 12.10.2022 auf Donnerstag 13.10.2022 in einen Reitverein in der Semmelweisstraße einzubrechen. Das Vorhaben misslang jedoch. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass Sportpferde das Ziel der Einbrecher waren.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Tel. 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Versuchter Einbruch in Blumenladen

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte versuchten in der Nacht von Mittwoch (12.10.2022) auf Donnerstag (13.10.2022) in einen Blumenladen in der Bismarckstraße einzubrechen. Das Vorhaben misslang jedoch.

Es entstand lediglich Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel: 0621/963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Mit Ampel kollidiert – 3 Verletzte

Ludwigshafen (ots) – Ein 22-jähriger Pkw-Fahrer verlor am Donnerstag 13.10.2022 gegen 11.20 Uhr, auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem Ampelmast in der Bruchwiesenstraße. Hierbei wurden der Fahrer und dessen beiden Beifahrer leicht verletzt.

Durch den Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 10.000 Euro.

Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Einbruch in Restaurant – Einbrecher stellt sich

Ludwigshafen (ots) – Ein 35-Jähriger brach in der Nacht von Mittwoch 12.10.2022 auf Donnerstag 13.10.2022 in ein Restaurant im Bereich In den Neugärten ein und entwendete Lebensmittel, u.a. Käse, Schinken und Wein.

Am 13.10.2022 erschien der 35-Jährige, augenscheinlich alkoholisiert, auf einer Polizeidienststelle und stellte sich. Der Gesamtschaden beläuft sich derzeit auf ca. 240 Euro.