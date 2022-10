Schwerer Verkehrsunfall auf der L457

Bobenheim-Roxheim (ots) – Am Freitag 14.10.2022 kam es gegen 06:25 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall entlang der L457 zwischen Kleinniedesheim und Bobenheim-Roxheim. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein allein im Fahrzeug sitzender 43-jähriger PKW-Führer die L457 aus Kleinniedesheim kommend in Fahrtrichtung Bobenheim-Roxheim.

Aus bislang unbekannten Gründen kam es auf der Strecke zu einem Zusammenstoß des PKW des 43-Jährigen und einem Anhänger eines Traktorgespanns. Er kam im Weiteren unmittelbar vor einem Baum zu stehen.

Der PKW-Fahrer musste mit schwerem Gerät durch die Feuerwehr befreit werden und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ist der Zustand des Fahrers weiterhin kritisch.

Die L457 wurde für die Unfallaufnahme knapp 4 Stunden voll gesperrt.

Suche nach Unfallgeschädigtem

Mutterstadt (ots) – Beim Befahren der Eisenbahnstraße touchierte eine 41-jährige Fahrzeuglenkerin am Dienstag 11.10.2022 gegen 09:00 Uhr einen in Höhe der Hausnummer 98 am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Die Frau hielt daraufhin an, und entfernte sich von ihrem Fahrzeug. Als sie kurze Zeit später wieder an die Unfallstelle kam, konnte sie kein passendes Fahrzeug mit einem entsprechenden Schaden mehr feststellen.

Das geparkte, bisher unbekannte Fahrzeug, müsste auf der Fahrerseite beschädigt sein. Der Halter bzw. Fahrer des geparkten Fahrzeuges wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235/495-0 oder per E-Mail, pischifferstadt@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Schifferstadt in Verbindung zu setzen.

Ohne Versicherung

Limburgerhof (ots) – Im Rahmen einer Verkehrskontrolle einer 37-jährigen, die mit einem E-Scooter (Elektrofahrzeug) am Donnerstag 13.10.2022 auf der Schifferstadter Straße fuhr, wurde festgestellt, dass an dem Fahrzeug keine erforderliche Versicherungsplakette (Versicherungskennzeichen) angebracht war. Die Fahrzeugführerin erwartet nun ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Einbruch in Einfamilienhaus

Fußgönheim (ots) – Unbekannte brachen am Donnerstag 13.10.2022 in der Zeit von 17.30-21.30 Uhr, in ein Einfamilienhaus im Eichenweg in Fußgönheim ein. Aus dem Innern wurde Schmuck im niedrigen vierstelligen Bereich entwendet.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Einbruch in Wohnhaus

Mutterstadt (ots) – Unbekannte brachen in dem Zeitraum vom 03.10.2022 bis 13.10.2022 in ein Wohnhaus in der Frankenstraße in Mutterstadt ein und entwendeten Schmuck in noch unbekannter Höhe. Die Schadenshöhe wird derzeit noch ermittelt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Cannabis ausgehändigt

Schifferstadt (ots) – Nach einem Hinweis eines Spaziergängers, wurden am Donnerstag 13.10.2022 mehrere Personen am Jugendzentrum im Neustückweg einer Kontrolle unterzogen.

Im Rahmen dieser Kontrolle händigte ein 25-jähriger Schifferstadter den Beamten eine in Aluminiumfolie verpackte Cannabisblüte aus. Den Mann erwartet nun ein Verfahren wegen des Besitzes von Betäubungsmittel.

Zwei Fahrzeuge aufgebrochen

Limburgerhof (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag 13.10.2022 wurden in Limburgerhof 2 Fahrzeuge von unbekannten Tätern aufgebrochen. In der Jahnstraße wurde in ein Renault Kastenwagen eines 59-jährigen aus Limburgerhof eingedrungen, nachdem eine Scheibe eingeschlagen wurde. Aus dem Fahrzeug wurde dann das Smartphone des Geschädigten entwendet.

Ebenfalls mittels Einschlagen einer Scheibe verschafften sich in der gleichen Nacht unbekannte Täter Zugang in ein in der Von-Denis-Straße abgestellten Mitsubishi eines 35-Jährigen ebenfalls aus Limburgerhof. Der Versuch, das Autoradio zu entwenden misslang, jedoch wurde aus dem Kofferraum eine Endstufe sowie ein Subwoofer im Gesamtwert von ca. 500 Euro entwendet.