Unfall zwischen PKW und Radfahrerin

Speyer (ots) – Am Donnerstag 13.10.2022 gegen 18:15 Uhr befuhr eine 25-jähriger PKW-Fahrerin den Lindenweg und wollte in die Waldseer Straße einfahren. Gleichzeitig fuhr ein 14-jähriges Mädchen mit ihrem Fahrrad den Radweg der Waldseer Straße in Richtung Landwehrstraße, jedoch in entgegengesetzter Richtung.

Die PKW-Fahrerin übersah die Radfahrerin und es kam zum Zusammenstoß im Einmündungsbereich. Die Radfahrerin erlitt beim Sturz eine leichte Schürfwunde am Knie. Am PKW entstand lediglich Sachschaden an der Fahrzeugfront in Höhe von ca. 1.500 EUR.

Diebin gestellt

Speyer (ots) – Am Freitag 14.10.2022 gegen 01:00 Uhr kam es auf einer Baustelle in der Straße Am Germansberg durch eine 39-jährige Frau zum Diebstahl von Baumaterial. Dies konnte durch eine Zeugin beobachtet werden. Die Täterin konnte im Zuge der sofortigen Fahndung durch die Polizei gefasst und kontrolliert werden.

Während der Kontrolle wurde weiteres Diebesgut aufgefunden. Dabei handelt es sich, unter anderem, um einen Deko-Stern aus Holz. Der Eigentümer wird gebeten sich mit einem entsprechendem Eigentumsnachweis an die Polizei Speyer unter der 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu wenden.

Kontrollstelle der Polizei

Speyer (ots) – Am Donnerstag 13.10.2022 führten Polizeikräfte der Polizei Speyer, im Rahmen der Schulwegüberwachung, mehrere Verkehrskontrollen im Bereich der Siedlungsschule im Birkenweg in Speyer durch. Es wurden insgesamt 10 Fahrzeuge kontrolliert.

Dabei wurden 4 Mängelberichte ausgestellt. Außerdem wurden 4 Verstöße gegen die vorschriftsmäßige Sicherung von Kindern im PKW geahndet.