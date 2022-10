Feierliche Einweihung der neuen Diensträume der Polizeiinspektion

Bad Bergzabern (ots) – In einer kleinen Feierstunde weihte Staatsminister Alexander Schweitzer nach rund eineinhalbjähriger Umbauzeit am 14. Oktober 2022 die neuen Diensträume der Polizeiinspektion Bad Bergzabern im westlichen Trakt des Sparkassengebäudes an der Weinstraße feierlich ein.

Bernd Jung, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Südpfalz, und Markus Schneider, Leiter der Niederlassung Landau des Landesbetriebs Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB), übergaben stellvertretend für den Eigentümer bzw. den Mieter den symbolischen Gebäudeschlüssel an Polizeipräsident Georg Litz.

Das in den 1980er-Jahren erbaute Gebäude liegt zentral in unmittelbarer Nähe zum historischen Stadtkern in Bad Bergzabern und ist somit ideal für die Bürgerinnen und Bürger erreichbar Die Polizeiinspektion Bad Bergzabern ist zuständig für eine Fläche von 193,30 km² und betreut rund 28.000 Einwohnerinnen und Einwohner.

Die neuen Räumlichkeiten im Sparkassengebäude in der Weinstraße 43 umfassen 810 Quadratmeter und bieten rund 50 Polizeibediensteten einen gut ausgestatteten Arbeitsplatz. Auf dem Areal ist unter einem neu erbauten Carport zudem genügend Platz für eine sichere Unterbringung der Dienstfahrzeuge.

Auch Polizeipräsident Georg Litz freute sich, dass eine gute Lösung gefunden werden konnte: “Die Räumlichkeiten in zentraler Lage mit barrierefreiem Zugang erfüllen alle Anforderungen einer modernen Polizeidienststelle, an die sich die Bürgerinnen und Bürger jederzeit wenden können. Auch die direkte und verkehrsgünstige Anbindung an die B427 ist ein weiterer Vorteil des neuen Standorts.”

Vor dem Einzug der Polizei in das Sparkassen-Gebäude wurden umfangreiche Renovierungsarbeiten durchgeführt, die die Wirtschaftlichkeit des Gebäudes und ein modernes, zeitgemäßes Arbeitsumfeld garantieren.

Die bisherige Dienststelle war in einem Mietgebäude in der Schlittstraße 12 in Bad Bergzabern untergebracht. Die Räumlichkeiten und die bauliche Substanz des 1976 zur Polizeidienststelle umfunktionierten Gebäudes wurden den Anforderungen nicht mehr gerecht. Die Funktionalität, insbesondere der Räume des Wechselschichtdienstes, des Wachbereichs sowie die Parksituation für die Dienstfahrzeuge war nur noch stark eingeschränkt gegeben.

Der Leiter der LBB-Niederlassung Landau, Markus Schneider, sagte: “Ich freue mich sehr, dass es uns als Immobiliendienstleister des Landes gelungen ist, der Polizei mittels einer Anmietung einen modernen Dienstsitz zur Verfügung stellen zu können, der alle Anforderungen moderner Polizeiarbeit erfüllt. Hier zeigt sich auch in besonderem Maße, dass die offene und vertrauensvolle Zusammenarbeit aller Projektbeteiligten, insbesondere zwischen Polizei, Sparkasse und LBB, zu einem optimalen Ergebnis für die Unterbringung der Polizeidienststelle an diesem zentralen Standort geführt haben.”

Sparkassen-Vorstandsvorsitzender Jung hieß die Mitarbeitenden der Polizei herzlich in den Räumlichkeiten der Sparkasse willkommen: “Ein herzliches Willkommen an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Polizei. Wir als Sparkasse sind stolz, durch die Bereitstellung der Räumlichkeiten, die Polizei bei der Aufrechterhaltung der Sicherheit der Menschen in der Region unterstützen zu können.”

An den Feierlichkeiten nahmen neben dem Minister für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung Alexander Schweitzer und weiteren Vertretern der Landes- und Kommunalpolitik, die Leitende Oberstaatsanwältin Angelika Möhlig, der Leiter der Gendarmerie Wissembourg Remi Marconot, Vertreter der Polizei, des LBB und der Sparkasse Südpfalz teil.

Neben der festlichen Einweihung fanden Führungen in Kleingruppen durch das Gebäude statt. Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung von dem 12-jährigen Leander Hennes Resch mit seiner Geige.

Foto: v.l.n.r. Bernd Jung, Alexander Schweitzer, Ralf Burkhard, Markus Schneider und Georg Litz.

Diebstahl aus Lagerhalle

Gommersheim (ots) – Aus einer Lagerhalle in der Röderstraße wurde aus einer Parzelle in den zurückliegenden Tagen Bauholz, drei Surfbretter sowie Werkzeug im Gesamtwert von mehreren hundert Euro entwendet.

Wie die Unbekannten in die Halle gelangten, ist nicht bekannt.

Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Rufnummer 06323/9550 entgegen.