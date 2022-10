Diebstahl aus Einkaufswagen – Täter festgenommen

Mainz (ots) – Nachdem er einer älteren Frau das Portmonee aus einem Einkaufswagen entwendet hatte, flüchtete ein 40-jähriger Täter und konnte wenig später festgenommen werden. Die Frau war gegen 17:30 Uhr am Donnerstag 13.10.2022 in einem Einkaufsmarkt in der Göttelmannstraße einkaufen. Während des Einkaufs stellte sie ihre Handtasche mit Portmonee in den Einkaufswagen.

An der Kasse bemerkte sie dann, dass die Tasche offenstand und das Portmonee fehlte. Durch Beschäftigte des Einkaufsmarktes wurde sofort die Polizei benachrichtigt und auf einer Videoaufzeichnung aus dem Verkaufsraum die Tat zweifelsfrei erkannt.

Aufgrund der schnellen Reaktion aus dem Markt konnten Einsatzkräfte nur wenige Minuten später den Täter in der Hechtsheimer Straße festnehmen. Bei ihm konnte das Portmonee mit allen Dokumenten und Karten sowie ca. 80 EUR Bargeld aufgefunden werden.

Darüber hinaus wurde bei ihm ein Tütchen mit weißem Pulver gefunden. Bei diesem Pulver könnte es sich um ein illegales Betäubungsmittel handeln. Die Substanz wurde zur Analyse dem LKA übergeben. Das Portmonee konnte der Geschädigten übergeben werden. Den Täter erwartet nun mindestens ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls.

Diebstahl aus Gartenlaube

Mainz (ots) – Unbekannte Täter entwendeten eine Wasserpumpe im Wert von mehreren hundert Euro aus einer Gartenlaube im Mombacher Unterfeld. Der 64-jährige Gartenbesitzer hatte seine Gartenlaube zuletzt am 15. September abgeschlossen.

In der Zwischenzeit haben Täter das Vorhängeschloss aufgebrochen und die Pumpe entwendet. Bislang liegen keine Hinweise zu den Tätern vor.

Fahren unter Alkoholeinfluss

Mainz (ots) – Weil ein PKW mit Schlangenlinien in der Rheinallee auffiel, kontrollierten Polizisten diesen am Freitag um kurz nach Mitternacht. Noch während die Polizisten sich dem PKW näherten, konnten sie erkennen wie Fahrer und Beifahrer die Plätze tauschten.

Das dies einen Grund hatte, wurde schnell offensichtlich, da der eigentliche Fahrer erheblich unter Alkoholeinfluss stand und einen Atemalkoholwert von über 2 Promille aufwies. Das der Tausch der Plätze aber keinen Vorteil gehabt hätte, war ebenfalls schnell klar, da der Beifahrer so erheblich alkoholisiert war, dass der einen Atemalkoholtest nicht ausführen konnte.

Gegen den 19-jährigen Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen “Trunkenheit im Verkehr” eingeleitet. Über einen Führerschein verfügte der 19-jährige im Übrigen auch nicht, so dass wegen “Fahren ohne Fahrerlaubnis” ermittelt wird.

Fahren ohne Versicherungsschutz

Mainz (ots) – Am Donnerstag 13.10.22 wurde während der Schulwegüberwachungen (siehe weitere PM) ein PKW festgestellt, welcher ohne Zulassungsplaketten geführt wurde. Bei der anschließenden Kontrolle konnte festgestellt werden, dass diese behördlich entfernt wurden, da für diesen PKW kein Versicherungsschutz mehr bestand.

Gegen den 23-jährigen Fahrer wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen einer Straftat gem. Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet, da er das Fahrzeug dennoch führte. Ein gleiches Ermittlungsverfahren hat ein 26-jähriger Mainzer zu erwarten, da er einen E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen führte und gegen 01:30 Uhr am Freitag 14.10.2022 am Münsterplatz kontrolliert wurde.

Eine Teilnahme am Straßenverkehr mit Kraftfahrzeugen ohne Versicherungsschutz stellt regelmäßig eine Straftat dar und zieht in der Regel eine Geldstrafe nach sich.

Zwei Verletzte nach Auffahrunfall – Beteiligter flüchtig

Mainz (ots) – Weil ein unbekannter Fahrer gestern Mittag eine Vollbremsung durchführte, fuhren zwei nachfolgende PKW aufeinander. Beide Fahrerinnen wurden verletzt und mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt fort. Dieser befuhr am Donnerstagmittag, um 13:14 Uhr die Wormser Straße in Richtung Innenstadt.

In Höhe der Stephan-Karl-Michel-Straße führte er eine möglicherweise grundlose Vollbremsung bis zum Stillstand durch. Die 26-jährige Fahrerin eines nachfolgenden Transporters bremste ebenfalls stark ab, jedoch gelang es der nun nachfolgenden, ebenfalls 26-jährigen Fahrerin eines PKW nicht mehr rechtzeitig zu bremsen und ihr Fahrzeug prallte auf den Transporter. Ein Zusammenstoß mit dem unbekannten Fahrzeug fand nicht statt. Vielmehr entfernte sich der Fahrer dieses PKW von der Unfallstelle.

Die beiden Fahrerinnen klagten anschließend über Kopf- und Nackenschmerzen und mussten durch den Rettungsdienst erstversorgt und später in Krankenhäuser gebracht werden.

Beide Fahrzeuge waren erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Gegen die auffahrende Fahrerin wird ein Ermittlungsverfahren wegen des Unfalls eingeleitet. Ebenso gegen den unbekannten Fahrer, da gegen ihn nunmehr wegen Unfallflucht ermittelt werden muss.

Die Polizeiinspektion Mainz 1 bitte Zeugen, welche Angaben zu dem Unfall oder dem flüchtenden Fahrzeug machen können, sich telefonisch unter 06131-654110 zu melden.

Schulwegüberwachungen

Mainz (ots) – Auch kurz vor den Herbstferien überwacht die Polizei Mainz weiterhin die Schulwege rund um die Mainzer Schulen. Am gestrigen Donnerstag waren die Polizisten in Budenheim an der Grund- und Realschule und in Mainz, an der Martinusschule, der Windmühlenschule und dem Frauenlobgymnasium vor Schulbeginn unterwegs.

In zahlreichen, vertrauensvollen Gesprächen mit Eltern wurde auf die jeweilige Situation rund um die Schulen aufmerksam gemacht und auf die Gefahr durch “Elterntaxis” hingewiesen, die oftmals Verkehrssituationen um Schulen negativ beeinflussen.

Insgesamt wurden an den 3 Schulen ca. 100 Verkehrsteilnehmer kontrolliert. Radfahrende Kinder wurden auf die korrekte Beleuchtung an ihren Rädern und Eltern auf die richtige Sicherungsmethode ihrer Kinder in Autos hingewiesen.

Eine Mutter musste verwarnt werden, da ihr Kind nicht in einem Kindersitz gesichert war. Insgesamt zeigten sich die Eltern erfreut über die Überwachungsmaßnahmen der Polizei.

Tag des Einbruchschutzes – Energie sparen und Sicherheit schaffen

Mainz (ots) – Am 30. Oktober ist Tag des Einbruchschutzes. Die Verbraucher-Zentrale und das Landeskriminalamt bieten an diesem Tag 2 Web-Seminare an. Die Experten des Landeskriminalamts geben Tipps zum Einbruchschutz. Ein Experte der Verbraucherzentrale erläutert, worauf beim Fenstertausch aus energetischer Sicht zu achten ist.

Fenster und Haustüren lassen Licht und Frischluft ins Haus, halten Regen, Wind und Kälte ab und sorgen für Sicherheit. Aber: Marode Fenster und Türen verschwenden Heizenergie und somit Geld und können zudem auch die Sicherheit gefährden. Um das zu vermeiden, sollten undichte oder unsichere Fenster und Türen saniert oder ausgetauscht werden. Am Tag des Einbruchschutzes informieren die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz und das Landeskriminalamt in zwei Web-Seminaren, worauf zu achten ist.

Das Web-Seminar “Einbruchschutz – Eine Stunde für mehr Sicherheit” findet am 30. Oktober um 14 Uhr statt und dauert circa 60 Minuten. Michael Krausch und Carina Kneip vom Landeskriminalamt erläutern mechanische und elektronische Sicherheitseinrichtungen an Fenstern und Türen. Sie zeigen zudem auf, wie man mit gut gelebter aktiver Nachbarschaftshilfe Einbrechern das Leben schwer machen kann. Darüber hinaus informiert das LKA über das Angebot der kostenlosen Beratung zum Einbruchschutz durch die Polizei. Nicht zuletzt gibt es auch Hinweise zum Opferschutz.

Das Web-Seminar “Fenster energetisch sanieren – Energie sparen” findet am 30. Oktober um 15:30 Uhr statt und dauert ebenfalls circa 60 Minuten. Christian Schmidt, Energieberater der Verbraucherzentrale, erklärt die üblichen Schwachstellen alter Fenster. Er zeigt auf, wie die energetische Qualität eingeschätzt werden kann, worauf bei der Auswahl neuer Fenster zu achten ist und welche Fördermittel zur Verfügung stehen. Die Experten beantworten auch Fragen der Teilnehmenden, die über einen Chat gestellt werden können.

Die Teilnahme ist kostenlos. Interessierte können sich unter www.verbraucherzentrale-rlp.de/webinare-rlp anmelden. Um teilnehmen zu können, wird ein Computer mit Internetzugang und Lautsprecher benötigt. Ideal ist ein Kopfhörer. Weitere Informationen und den Link zum Web-Seminarraum erhalten Interessierte im Anschluss an die Anmeldung.

Weitere Informationen bieten Verbraucherzentrale und Landeskriminalamt auf ihren Internetseiten zu folgenden Themen: https://www.verbraucherzentrale-rlp.de/sites/default/files/2019-10/191017_BHP_VZRLP_Fenster.pdf

https://www.verbraucherzentrale-rlp.de/wissen/energie/energetische-sanierung/was-tun-wenn-das-fenster-zum-sanierungsfall-wird-13878

Quelle: Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz

Mainz-Bingen

Streitigkeiten unter Jugendlichen

Bingen (ots) – 13.10., Gert-W.-Schulze-Straße, 14:40 Uhr – Donnerstag 13.10.2022 kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einer polizeilich bekannten Jugendgruppe und einer 3-köpfigen Personengruppe. Die 6-köpfige Jugendgruppe versuchte, in die Wohnung eines der Geschädigten einzudringen, sie wurden allerdings durch Gegenwehr der Wohnungsinhaber zurück vor die Eingangstür gedrängt.

Dort entbrannte weiterhin ein Streit wegen eines Fahrrads, der dann in einem Handgemenge endete, bei dem sich auch 2 Personen verletzten. Im Anschluss warfen die Jugendlichen noch mit Steinen. Durch “Polizei”-Rufe eines Anwohners entfernten sich die Jugendlichen von der Örtlichkeit.

Bei einer Nahbereichsfahndung konnten 4 der 6 jugendlichen Angreifer angetroffen und kontrolliert werden. Es stellte sich heraus, dass es im Vorfeld bereits einen Streit mit Tätlichkeiten gegeben hatte und dies nun der Gegenangriff war.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Bingen (ots) – 13.10., Hitchinstraße, 09:29 Uhr – Im Rahmen einer Streifenfahrt wurde ein mit einer männlichen Person besetztes Fahrzeug im Bereich einer Tankstelle kontrolliert. Bei dem Amtsbekannten 48-jährigen Fahrzeugführer ergaben sich deutliche Anzeichen auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum.

Der Fahrer leugnete dies, ein Drogentest jedoch strafte ihn Lügen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und er wurde auf die Dienststelle gebracht, um ihm eine Blutprobe zu entnehmen. Der Beschuldigte verweigerte jegliche Aussage.

Verhinderter Einbruchdiebstahl

Bingen (ots) – 13.10., Hitchinstraße, 08:05 Uhr – Eine Anruferin meldete über den Notruf, dass sie soeben einen Einbrecher bei einem stillgelegten Betrieb gestellt habe. Dieser hatte zuvor den Bauzaun aufgeschnitten, eine Glastür zerschlagen und gelangte so in die angrenzenden Lagerräume.

Dort nahm er ein Fahrrad der Marke Ragazzi sowie ein Motorrad der Marke Honda. Er stellte das Fahrrad außerhalb des Geländes an einem Brückenpfeiler ab, und wollte anschließend das Motorrad holen, wurde aber dabei von der Zeugin beobachtet.

Auf Nachfrage erwidert er, dass er seinen Hund suche. Die Frau fertigte ein Lichtbild des Mannes an, welcher im Anschluss vom Gelände Richtung Baumarkt flüchtete.

– Täter-Beschreibung: junger Mann, Basecap, graue Hose.