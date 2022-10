Mit der Faust ins Gesicht geschlagen

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die am Donnerstag 13.10.2022 gegen 10.30 Uhr im Stadtpark oder der angrenzenden Parkstraße unterwegs waren. Ein 67-Jähriger war er zu Fuß in der Parkstraße unterwegs, als er von einem dunkelhäutigen Mann attackiert wurde. Der Unbekannte schlug ihm unvermittelt und ohne erkennbaren Grund mit der Faust ins Gesicht und bedrohte ihn mit einem Ast. Anschließend lief der Täter weiter in Richtung Bahnhof.

Täterbeschreibung:

etwa 25 bis 35 Jahre alt, ungefähr 170 bis 175 cm groß, kurze Haare (fast Glatze), dunkle Hautfarbe und dunkelblaue Kleidung.

Trotz einer sofort eingeleiteten Suche konnte der Unbekannte nirgends mehr gesichtet werden. Zeugen, die den Täter kennen oder auf seinem weiteren Weg gesehen haben, werden gebeten unter Telefon 0631 369-2250 mit der Polizeiinspektion 2 Kontakt aufzunehmen.|cri

Ladendieb lässt alte Hose zurück

Kaiserslautern (ots) – Seine Hose hat ein Ladendieb in einem Modemarkt am Fackelrondell zurückgelassen. Sein Pech: In der Hosentasche steckten noch Dokumente, die seine Identität verrieten. Aufgrund der gefundenen Papiere geht die Polizei davon aus, dass der 24-Jährige am Dienstagnachmittag in der Umkleide des Geschäfts eine neue Hose anprobierte. Er behielt diese einfach an und verließ damit den Laden, ohne zu bezahlen.

Mitarbeiter fanden kurze Zeit später in der Kabine die alte Hose, die der Täter zuvor getragen hatte. Auf den 24-Jährigen kommt nun eine Strafanzeige zu. Die weiteren Ermittlungen laufen.

Eine weitere Ladendiebin ist am Donnerstag 13.10.2022 in einer Parfümerie in der Fackelstraße aufgeflogen. Der Hausdetektiv beobachtete am frühen Nachmittag, wie die Frau 2 Flaschen eines hochwertigen Parfüms aus dem Regal nahm und in ihre Handtasche steckte. Anschließend verließ sie das Geschäft, ohne die Ware zu bezahlen und rannte davon.

Der Detektiv folgte der Täterin, konnte sie nach kurzer Zeit stellen und wieder zurück in die Parfümerie bringen. Die Beute hatte sie noch in der Handtasche. Das Parfüm wurde Mitarbeitern des Geschäfts zurückgegeben. Die 65-jährige Diebin muss mit einem Strafverfahren rechnen. |cri

Handy an Bushaltestelle vergessen

Kaiserslautern (ots) – Ein iPhone ist am Donnerstagmittag an einer Bushaltestelle in der Goethestraße “verschwunden”. Die Polizei ermittelt wegen Unterschlagung und bittet um Hinweise: Zeugen, die gesehen haben, wer das iPhone an sich genommen hat, werden gebeten, sich unter Tel: 0631/369-2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden.

Die rechtmäßige Eigentümerin des Mobiltelefons, eine 25-jährige Frau, meldete der Polizei, dass sie sich gegen 12 Uhr an der Bushaltestelle in Höhe des Hauses Nummer 37a aufhielt. Sie legte ihr Handy neben sich auf einem Sitzplatz ab. Als dann der Bus kam, auf den sie gewartet hatte, stieg die junge Frau ein und vergaß ihr Handy an der Haltestelle.

Es fiel ihr zwar sofort auf und sie stieg an der nächsten Station direkt wieder aus, aber als sie zu der Stelle zurückkam, an der sie gewartet hatte, war das Telefon nicht mehr da. Ein unbekannter Täter muss es in der kurzen Zeit eingesteckt und mitgenommen haben. | cri

Wer hat absichtlich Radmuttern an einem Pkw gelockert?

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte haben am Montag in der Friedrichstraße an den Radmuttern eines Opel herumgeschraubt. Die Polizei ermittelt jetzt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Der Fahrerin des Wagens waren bei der Nutzung des Pkw plötzlich laute Geräusche aufgefallen.

Bei einer Überprüfung am Mittwoch stellte sich heraus, dass Unbekannte alle 4 Muttern an einem der Fahrzeugräder gelockert haben. Die 33-Jährige wandte sich an die Polizei und erstattete Strafanzeige.

Die Beamten bitten um Hinweise: Wem sind am Montag zwischen 07:30-14:15 Uhr Personen in der Friedrichstraße aufgefallen? Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Tel. 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Diebe stehlen Bücher und Schild aus Schule

Otterberg (ots) – Diebe waren am vergangenen Wochenende und zuletzt am Mittwoch in der Integrierten Gesamtschule aktiv. Wie der Polizei jetzt angezeigt wurde, verschwanden zwischen Freitag und Sonntag aus einem Klassensaal mehrere Bücher.

Vermutlich stiegen Unbekannte durch ein Fenster in den Raum ein. Am Mittwoch fehlte dann plötzlich ein Schild, das an einem Gebäude der Schule angebracht war. Ob es von den gleichen Tätern gestohlen wurde, steht nicht fest.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise: Wer hat Verdächtiges beobachtet? Wem sind Personen aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Dubioses Fahrmanöver erweckt Aufmerksamkeit

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei hat in der Nacht zum Donnerstag in der Dornenstraße einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der Mann hatte 1,82 Promille intus. Er war gegen 1:30 Uhr einer Polizeistreife aufgefallen, weil er ein dubioses Fahrmanöver durchführte und dabei quer auf der Straße stand. Die Polizisten gingen der Sache nach. Während der Kontrolle war dann schnell klar: Der Mann hat eine Alkoholfahne. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Der 51-Jährige wurde zur Blutprobe gebeten. Seinen Führerschein musste er abgeben, und den Autoschlüssel stellten die Beamten vorsorglich sicher. Der Fahrer blickt nun einem Strafverfahren entgegen. Er kann mit dem Entzug der Fahrerlaubnis rechnen. |erf

E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr gezogen

Kaiserslautern (ots) – Mehrere E-Scooter-Fahrer hat die Polizei in der Nacht zu Freitag aus dem Verkehr gezogen. Der Grund: Sie waren alkoholisiert mit den Elektrorollern unterwegs.

Sozusagen am tiefsten ins Glas geschaut hatte ein 25-jähriger Mann aus dem Stadtgebiet. Als eine Streife den Rollerfahrer gegen 4.20 Uhr in der Zollamtstraße anhielt und kontrollierte, war deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes wahrnehmbar. Das Atemtestgerät zeigte einen Wert von 1,06 Promille an.

Der 25-Jährige musste deshalb den E-Scooter stehen lassen und mit zur Dienststelle kommen. Weil er nicht in der Lage war, weitere Tests durchzuführen, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Auf den Mann kommen entsprechende rechtliche Konsequenzen zu, sobald die genaue Alkoholkonzentration feststeht.

Auch für eine 19-Jährige aus der Rhein-Pfalz-Region war um 1.20 Uhr die Fahrt mit dem Elektroroller beendet. Die junge Frau geriet in der Trippstadter Straße in eine Verkehrskontrolle. Dabei fiel ihr Atemalkoholgeruch auf. Laut Schnelltest hatte sie 0,71 Promille “intus”. Auch sie musste die Polizisten zur nächsten Dienststelle begleiten und sich weiteren Tests unterziehen. Gegen die 19-Jährige wird nun wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss ermittelt.

Bereits kurz nach Mitternacht war der Streife ein E-Scooter-Fahrer aufgefallen, der vor den Augen der Beamten von der Eisenbahnstraße in die Logenstraße abbog. Als sie den jungen Mann stoppten, rochen sie seine Alkoholfahne. Laut Atemtest lag der Alkoholpegel des 19-Jährigen im grenzwertigen Bereich. Ihm wurde deshalb die Weiterfahrt untersagt. |cri

Unfall durch verkehrswidriges Fahrmanöver

Kaiserslautern (ots) – Ein verkehrswidriges Fahrmanöver hat in der Nacht zu Freitag in der Lauterstraße zu einem Unfall geführt. Kurz vor halb 1 stießen hier zwei Pkw zusammen, beide Fahrer wurden verletzt.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge wollte ein 63-jähriger Mann trotz doppelt durchgezogener Linie auf der Fahrbahn seinen Hyundai i30 wenden. Dabei übersah er aber einen in gleicher Richtung fahrenden Suzuki Vitara und kam diesem in die Quere.

Bei der Kollision zogen sich sowohl der Unfallverursacher als auch 48-jährige Suzuki-Fahrer leichte Verletzungen zu. Sie wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Beide Unfallfahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. |cri

Seitliche Kollision beim Fahrstreifenwechsel

Kaiserslautern (ots) – Beim Wechsel der Fahrstreifen hat ein Lkw-Fahrer am Donnerstagabend auf der B270 einen Unfall verursacht. Der 46-Jährige war mit seinem Lkw von Weilerbach kommend in Fahrtrichtung Pirmasens unterwegs und wollte gegen 18.40 Uhr vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechseln.

Dabei übersah er jedoch einen VW Sharan, der sich auf gleicher Höhe neben ihm befand. Es kam zur seitlichen Kollision, wobei an beiden Fahrzeugen Sachschaden entstand.

Der 49-jährige Fahrer des VW Sharan klagte anschließend über Herzrasen, weshalb ein Rettungsdienst verständigt wurde. Nach einer ersten medizinischen Untersuchung konnte der Mann aber aus der Obhut der Sanitäter entlassen werden. |cri

VW Up gerammt

Kaiserslautern-Dansenberg (ots) – Ein Unfall mit Fahrerflucht ist am Donnerstag 13.10.2022 gemeldet worden. Zwischen Mittwoch 19 Uhr und Donnerstag 09.30 Uhr, wurde hier in der Eckstraße ein VW Up gerammt, der in Höhe des Hauses Nummer 22 stand.

Die Nutzerin des Fahrzeugs entdeckte am Vormittag die ärgerliche Überraschung: Der Außenspiegel auf der Fahrerseite war stark beschädigt und der vordere Kotflügel verschmutzt. Vom Verursacher fehlt jede Spur.

Zeugen, die Hinweise auf das mögliche Unfallfahrzeug und den verantwortlichen Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizeiinspektion 2 in Verbindung zu setzen. |cri

Auto unverschlossen – Taschenlampe weg

Kaiserslautern (ots) – Dass er sein Auto unverschlossen abgestellt hat, ist einem Mann in Kaiserslautern zum Verhängnis geworden. Am Donnerstag 13.10.2022 stellte der 26-Jährige fest, dass unbekannte Täter in den Wagen eingedrungen sind und den Innenraum durchwühlt haben.

Die Überprüfung, ob noch alles da ist, ergab: Es fehlt eine hochwertige Taschenlampe, die offenbar von den Dieben mitgenommen wurde.

Hinweise auf mögliche Täter konnte der Betroffene nicht geben. Die Polizei sucht deshalb Zeugen und fragt: Wem ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (12./13. Oktober) zwischen 19 Uhr abends und 06.30 Uhr morgens im Stadtteil Siegelbach, insbesondere in der Straße “Flachsäcker”, etwas Verdächtiges aufgefallen? Entsprechende Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 2 jederzeit unter der Nummer 0631 369-2250 gern entgegen. |cri

Einbruch in Pkw

Kaiserslautern (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag machten sich unbekannte Täter an einem Pkw in der Lothringer Dell zu schaffen. Die Unbekannten öffneten den verschlossenen Kofferraum und entwendeten aus dem Firmenwagen den Fahrzeugschein sowie eine Tankkarte. Am Griff der Fahrertür konnte die Polizei ebenfalls Beschädigungen feststellen.

Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |pet