Homberg/Efze (ots) – Am Freitag 14.10.2022 gegen 10:45 Uhr, ging eine 21-jährige Hombergerin mit ihrem Hund im Bereich der Waßmuthshäuser Straße auf einem dortigen Feldweg spazieren. Ein unbekannter Mann kam ihr entgegen und versuchte die junge Frau in ein Gespräch zu verwickeln. Als die 21-Jährige kein Interesse an einem weiteren Gespräch zeigte und sich entfernen wollte, erfasste der Mann die Frau an Arm und Hüfte.

Erst als die Frau laut um Hilfe schrie, lies der Mann von ihr ab und so das sie sich befreien konnte.

Der unbekannten Täter flüchtete.

Täterbeschreibung:

männlich, ca. 170-175 cm, schmale Statur, dunkle Haare, an den Seiten kurz und oben länger, dunkle Brille mit starken Gläsern, längliches Gesicht. Bekleidet war er zur Tatzeit mit einer dunklen Jacke mit Lederbesätzen und einer dunklen Jeans.

Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte unter Tel.: 05681/774-0.

