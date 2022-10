Einbruch in Büroräume

Bad Camberg, Rheinstraße, Mittwoch, 12.10.2022, 22:15 Uhr bis Donnerstag, 13.10.2022, 00:55 Uhr

(bo)In Bad Camberg verschafften sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag bisher unbekannte Täter Zutritt in die Innenräume eines in der Rheinstraße gelegenen Gebäudes. Nachdem die Täter einen vor Ort angebrachten Bewegungsmelder zerstörten, drangen sie durch ein Fenster in das Gebäude ein. Die dortigen Räumlichkeiten wurden augenscheinlich durchsucht, jedoch konnte bisher kein Stehlgut festgestellt werden. Der entstandene Sachschaden beträgt geschätzt 1.500 EUR. Hinweise werden von der Kriminalpolizei Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140-0 entgegengenommen.

Heuballen entzündet

Hadamar, Niederzeuzheim, Kapellenstraße, Donnerstag, 13.10.2022, 15:31 Uhr

(jn)In Hadamar, Niederzeuzheim brannte es am Donnerstagnachmittag auf einem Reiterhof, wobei lediglich sehr geringer Schaden entstanden ist. Um kurz nach 15:30 Uhr meldete die Rettungsleitstelle einen brennenden Heuballen auf dem Gelände im Bereich der Kapellenstraße, woraufhin Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie der Polizei zum Brandort fuhren. Hier konnte das Feuer rasch abgelöscht werden. Derzeit ist noch unklar, wie es zu dem Brand gekommen war. Eine vorsätzliche oder fahrlässige Tat kann nicht ausgeschlossen werden, weshalb die Limburger Kriminalpolizei um sachdienliche Hinweise bittet. Diese werden unter der Telefonnummer 06431 / 9140 – 0 entgegengenommen.

Kraftstoff aus Lkw abgepumpt

Niederbrechen, Jahnstraße, Dienstag, 11.10.2022 bis Donnerstag, 13.10.2022

(bo)In Niederbrechen wurde in den vergangenen Tagen aus einem in der Jahnstraße geparkten Fahrzeug der Kraftstoff entwendet. Ein Lkw des Deutschen Roten Kreuz stand seit Dienstag auf einem Festplatz, als sich Unbekannte am Tank des Lkw zu schaffen machten. Im Anschluss flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der Wert des entwendeten Dieselkraftstoffs liegt im niedrigen dreistelligen Bereich. Hinweise werden von der Kriminalpolizei Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140-0 entgegengenommen.

Kontrollen im Rahmen von “Sicheres Limburg”

Limburg, ab 18:00 Uhr, Donnerstag, 13.10.2022

(jn)Am Donnerstagabend wurden im Limburger Stadtgebiet zahlreiche Fahrzeug- und Personenkontrollen durchgeführt, wobei es erfreulicherweise nur wenig zu beanstanden gab. Auch das Limburger Oktoberfest auf dem Markplatz am Donnerstagabend verlief aus polizeilicher Sicht ohne nennenswerte Vorkommnisse. Ab 18:00 Uhr unterzogen die eingesetzten Polizisten insgesamt 14 Personen einer Kontrolle und überprüften auch mehrere Kraftfahrzeuge. In dem Zusammenhang wurde gegen 20:30 Uhr ein 42-jähriger Mann in der Dr.-Wolff-Straße einer Personenkontrolle unterzogen, der zur Festnahme ausgeschrieben war. Er kam mit auf die Wache und wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß gesetzt.

Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit.

Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizeidirektion Main-Taunus für die kommende Woche:

Mittwoch: Bundesstraße 456, Gemarkung Weilburg, ggü. Fa. Zeller.

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

