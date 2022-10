Marburg – Faustschlag nach Kirmesbesuch

Nach seinem Besuch der Innenstadtkirmes erhielt ein 16-Jähriger einen Faustschlag ins Gesicht und dadurch einen Riss in einem Zahn und eine aufgeplatzte Lippe. Geschlagen hat einer von 3 unbekannten Jugendlichen oder jungen Männern. Zu dem Aufeinandertreffen kam es am Freitag, 07. Oktober, zwischen 23-23.15 Uhr auf der Seite der Lahntreppen auf dem Elisabeth-Cohen-Weg zwischen der Louisa-Häuser und der Weidenhäuser Brücke.

Täterbeschreibung:

Das Opfer schätzte die vermutlich deutschen Personen zw. 16-19 Jahre.

Der Größte war etwa 1,85 Meter lang. er trug eine schwarze Baseballkappe, ein schwarze Nikejacke mit dem Logo vorne links, eine schwarze Jogginghose und schwarze Schuhe.

Der Zweite war etwa 1,80 Meter groß, dunkelhaarig und bekleidet mit einem weißen T-Shirt, blauer sogenannter Baggy-Jeans und weißen Schuhen. Er trug seine Jacke unter dem Arm.

Der Dritte war wiederum ein Stück kleiner (zwischen 1,75 und 180 Meter) und wirkte etwas jünger als die anderen. Er hatte helle Haare, einen Kinnbart und trug eine dunkle Jeans und weiße Schuhe.

Wer hat die Auseinandersetzung gesehen? Wer kann die drei 16-19-Jährigen näher beschreiben oder sogar aufgrund der vorliegenden Beschreibung Hinweise geben, die zu ihrer Identifizierung beitragen? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Heskem/Wehrda – Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss

Die Polizei Marburg zog von Donnerstag auf Freitag, 14. Oktober, einen 60 Jahre alten Zweiradfahrer und einen 25 Jahre alten Autofahrer aus dem Verkehr und unterband die Weiterfahrt. Beide fuhren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und ohne im Besitz eines Führerscheins zu sein. Den 60-Jährigen mit seinem Motorroller stoppte die Polizei am Donnerstag um kurz nach 10 Uhr in Heskem. Der Drogentest des Mannes reagierte auf THC. Der 25-Jährige fuhr einen Kleintransporter. Er räumte bei der Kontrolle in Wehrda in der Nacht zum Freitag um 03.40 Uhr den Konsum von Amphetaminen und THC ein. Auf diese Stoffe reagierte dann auch der Drogentest. Den Mann, der im Übrigen noch nie einen Führerschein besaß und den Rollerfahrer, entließ die Polizei erst nach der Blutprobe.

Kleingladenbach – Richtig reagiert – Betrug gescheitert

“Genauso sollte es sein! Erst geprüft und dann entschieden! Weil eine Seniorin vor der Geldüberweisung erstmal die angeblich hilfesuchende Tochter persönlich fragte, flog der versuchte Betrug auf.” Die Dame hatte am Donnerstag, 13. Oktober, per SMS via online-Nachrichtendienst von einem familiären Notfall angeblich ihrer Tochter erfahren. Der Chatverlauf endete schließlich mit der Bitte um Geld in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Die Polizei berichtete immer wieder von versuchten Betrügereien und informiert über die Maschen. “Die Geschichten und Tricks sind vielschichtig, haben aber alle einen gemeinsamen Nenner: Irgendwann geht es ums Geld, um Vermögen oder um persönliche Daten. Wenn ein unerwarteter Anruf, eine ungewöhnliche SMS oder E-Mail oder sonst irgendwas mit der Bitte um Geld in welcher Form auch immer verbunden ist, sollte man grundsätzlich das Gespräch oder die Kommunikation einfach beenden. Das ist der beste Schutz, um nicht Opfer von Betrügern zu werden. Hilfe ist auch nach persönlicher Rücksprache immer noch möglich.”

Stadtallendorf – Unfallflucht auf dem Rewe-Parkplatz – Weißes Auto angefahren

Der Schaden an dem weißen Kia Stonic ist hinten links und deutet auf ein leichtes Touchieren mutmaßlich bei einem Auspark- oder Rangiermanöver hin. Der Kia parkte zur Unfallzeit am Donnerstag, 13. Oktober, zwischen 08.45 und 18.15 Uhr, auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in der Herrenwaldstraße. Bislang ergaben sich keine Hinweise zum verursachenden Fahrzeug und/oder dessen Fahrer oder Fahrerin. Wer hat am Donnerstag auf dem Rewe-Parkplatz ein Fahrmanöver beobachtet, bei dem es zur Kollision mit dem weißen Kia gekommen sein könnte? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Marburg – Sachbeschädigung

Was genau gegen die Fenster zweier Zimmer einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Ginseldorfer Weg flog, steht nicht fest. Fest steht allerdings der entstandene Schaden von mehreren Hundert Euro. Die Sachbeschädigung war am Donnerstag, 13. Oktober zwischen 12 und 16 Uhr. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Bad Endbach – Zaunschaden

Die Polizei Biedenkopf sucht einen mutmaßlich vorne rechts frisch unfallbeschädigten silbernen oder grauen Pkw und bittet um Hinweise zum Fahrer oder der Fahrerin zur Unfallzeit. Aus noch unbekannten Gründen kam das Auto am Mittwoch, 12. Oktober, gegen 08 Uhr, von der Straße ab und kollidierte mit einem einbetonierten Metallpfosten des Zauns eines Anwesens an der Ecke In der Aue – Sebastian-Kneipp-Straße. An dem Zaun entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Reddehausen – Unfallschaden an der Sandsteinmauer – Verursacher flüchtete

Die Spuren an der großen Sandsteinmauer, die das Grundstück der Karlstraße 2 umgibt, weisen eindeutig auf einen Unfall als Ursache für den Schaden hin. Die Kollision führte zu einem gut anderthalb Meter langen Riss an diversen Steinen und an mehreren Stellen über eine Länge von gut zwei Metern zu einer Neigung der Mauer nach hinten.

Die Polizei stellte Lack- und Abriebspuren sicher. Aufgrund des gesamten Schadensbildes gehen die Unfallfluchtermittler derzeit von der Schadensverursachung durch ein größeres Fahrzeug, eventuell durch einen Lastwagen oder einen Bus oder eine landwirtschaftliche Maschine aus. Der Unfallhergang steht nicht fest.

Erste Hinweise aus Befragungen führten leider nicht zum Unfallverursacher, sodass es derzeit keine Hinweise zur tatsächlichen Unfallzeit und zum verursachenden Fahrzeug gibt. Die Unfallzeit kann nach bisherigen Informationen zwischen Sonntag, 04. September und Montag, 10 Oktober liegen.

Wer hat in dieser Zeit ein Fahrmanöver beobachtet, welches zur Kollision geführt haben könnte? Wer hast “typische Unfallgeräusche” gehört, in diesem Zusammenhang ein größeres Fahrzeug gesehen und kann Angaben dazu machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Dreihausen – Einbrecher flüchteten

Von Nachbarn entdeckt und gestört flüchteten am Donnerstagabend (13. Oktober) gegen 20.15 Uhr zwei mutmaßliche Einbrecher von der Straße Am Sonnenhang ins Feld. Die Fahndung nach den vermummten Personen blieb erfolglos. Beide waren nach ersten Informationen ca. 180 cm groß und hatten sehr kurze, dunkle Haare.

Die Zeugen schätzen sich auf nicht älter als 30 Jahre und mutmaßen eine ausländische Herkunft. Sie trugen dunkle Kleidung und dunkle Tücher vor Mund und Nase und unterhielten sich miteinander offenbar in Deutsch.

Die Zwei stehen unter dem dringenden Verdacht, in der Straße Am Sonnenhang durch ein aufgebrochenes Fenster in ein Haus eingestiegen zu sein und dort Bargeld und Schmuck gestohlen zu haben. Hierbei entstand ein Gesamtschaden von mehreren Tausend Euro. Den Versuch, durch die Terrassentür in ein weiteres Haus einzubrechen, gaben die Personen dann nach der Entdeckung durch die aufmerksamen Nachbarn auf.

Wem fielen zur Tatzeit (Donnerstag, 13. Oktober; gegen 20 Uhr) rund um die Straße Am Sonnenhang die beiden beschriebenen Personen auf? Wer hat sonstige Beobachtungen gemacht, z.B. fremde Fahrzeuge gesehen, die eventuell in einem Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg (Görzhausen) – Gefährliches Überholmanöver – Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen einer Verkehrssituation, die sich am Donnerstag, 13. Oktober, gegen 17.50 Uhr auf der Landstraße 3092 zwischen Görzhausen und Caldern ereignete. Ein 68 Jahre alter Autofahrer schilderte, dass es nur aufgrund seines eigenen starken Bremsens keinen Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden, überholenden Auto gab.

Der 68-Jährige fuhr von Caldern nach Marburg. Der überholte und der überholende dunkle Pkw waren auf dem Weg Richtung Caldern. Die Polizei sucht Zeugen des Überholmanövers. Besonders der Fahrer oder die Fahrerin des überholten Autos wären wichtige Zeugen und werden gebeten, sich zu melden. Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Stadtallendorf – Belästigung im Bus – Kripo sucht Zeugen

Die Kripo Marburg sucht Zeugen eines Geschehens, von Mittwoch, 12. Oktober, zwischen 13.40 und 14 Uhr, im Bus der Linie 92 zwischen den Haltestellen Georg-Büchner-Schule und Dresdener Straße. Ein Mann, der sich beim Zustieg eines 13-jährigen Mädchens bereits im mit nur wenig weiteren Fahrgästen besetzen Bus befand, soll sich trotz ausreichend leerer Sitze direkt neben das Mädchen gesetzt haben.

Das Mädchen verließ an der Dresdener Straße den Bus und rannte von der Haltestelle weg. Zur genauen Klärung des Geschehens im Bus sucht die Kripo Marburg nach Zeugen und bittet daher insbesondere die anderen etwaigen Fahrgäste, sich zu melden. Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Niederhörlen – Dreifacher Fahrraddiebstahl

Gleich drei Fahrräder erbeuteten Diebe auf einem Anwesen in der Eichwaldstraße. Der oder die noch unbekannten Täter stahlen aus einer Garage zwei schwarz/pinke Kindermountainbikes und aus einem Schuppen ein schwarz/neongrünes Mountainbike. Es handelt sich jeweils um Räder des Herstellers Ghost im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro.

Die Tatzeit liegt zwischen Sonntag, 09 und Mittwoch, 12. Oktober. Wer hat in dieser Zeit am Tatort verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat den Abtransport oder das Wegfahren von allen drei Rädern beobachtet? Wo sind seit dieser Zeit solche Fahrräder aufgetaucht? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

