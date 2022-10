Friedberg: Die Polizei-News

Aufruhr in der Ludwigstraße

Friedberg (ots) – Lautes Geschrei drang am Donnerstag 13.10.2022 gegen 20 Uhr aus einem Discounter in der Ludwigstraße. Weil sie im Verdacht stand, Getränke gestohlen zu haben, sprach eine Angestellte des Marktes eine 28-Jährige Frau aus dem Wetteraukreis an. Die Frau trat nach der Angestellten, als sie ihr die beiden Dosen im Wert von knapp 2 Euro aus der Hand nehmen wollte und verletzte sie dabei leicht. Schließlich zog sie ohne Diebesgut von dannen.

Kurz darauf konnte die Aggressorin von einer Polizeistreife in der Nähe kontrolliert werden. In ihrer Jackentasche fanden die Polizisten kein weiteres Diebesgut, jedoch eine geringe Menge Cannabis. Deshalb musste sie die Ordnungshüter zur Polizeidienststelle begleiten.

Die offensichtlich alkoholisierte Frau machte einen Atemalkoholtest. Das Messgerät zeigte einen Wert von über 1,5 Promille. Im Anschluss an die Maßnahmen konnte sie ihrer Wege gehen. Gegen sie wurden Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls und Besitz und Erwerb von Cannabis eingeleitet. Die Polizei Friedberg, Tel.: 06031/601-0 nimmt Hinweise von Zeugen entgegen.

Motorroller gestohlen

Bad Nauheim: Einen Peugeot-Roller entwendeten Diebe zwischen Mittwochabend (12.10.) und Donnerstag (13.10.) in der Usastraße. Das silberfarbene Zweirad hatte der Besitzer gegen 20 Uhr unter dem Carport verschlossen geparkt. Am Donnerstag gegen 12.30 Uhr stellte er fest, dass es gestohlen wurde.

Der Roller hat einen Wert von ca. 700 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 in Verbindung zu setzen.

Angeblicher Bänker täuscht am Telefon

Bad Nauheim: Einen hohen vierstelligen Betrag buchten Trickbetrüger am Mittwoch (12.10.) bei einer Wetterauerin vom Konto ab. Die 33-Jährige erhielt einen Anruf. Der Mitteiler gab sich als Bankangestellter ihrer Kontoführenden Bank aus. Unter einem Vorwand schickte er der Frau eine SMS, um die Zugangsdaten zu ihrem Bankkonto zu ändern.

Die 33-Jährige bestätigte die SMS und konnte von da an nicht mehr online auf ihr Konto zugreifen. Bis zur Sperrung konnte der Betrüger etwa mehrere 1000 Euro abheben. Die Polizei Friedberg, Tel.: 06031/601-0 ermittelt wegen Trickbetrugs.

E-Boards und Hoverboards – Fahren nur auf abgeschlossenem Privatgelände erlaubt

Friedberg (ots) – Hoverboards oder E-Boards sind Gefährte, die mit einem Elektroantrieb versehen sind und mit Verlagerung des Körpergewichts gesteuert werden. Der Gesetzgeber hat für sie keine Zulassung am Straßenverkehr erteilt. Das gilt auch für die Nutzung auf Geh- oder Radwegen. Über diesen Umstand war sich der 25-Jährige Fahrer eines solchen Vehicels offenbar nicht im Klaren.

Er fuhr am Mittwoch (12.10.) über die Kaiserstraße in Friedberg, als ihn gegen 17 Uhr die Polizei stoppte. Unwissenheit schützt jedoch nicht vor Strafe, weshalb den jungen Mann nun gleich mehrere rechtliche Folgen ereilen. Mangels Zulassung für den Straßenverkehr gibt es auch keine Möglichkeit sie zu versichern. Eine Privathaftpflicht zahlt bei Unfällen nicht. Schäden sind aus eigener Tasche zu begleichen. Eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ist die Folge für den 25-Jährigen.

Darüber hinaus erwartet ihn ebenfalls noch eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und ein Bußgeld von 70 Euro wegen Fahren ohne Zulassung im öffentlichen Verkehr. In einigen Haushalten sind solche Fahrzeuge vorhanden während das Wissen um die rechtlichen Gegebenheiten nicht vorliegt. Trotzdem müssen die Geräte nun nicht im Keller verstauben. Die Nutzung ist im abgegrenzten und nicht-öffentlichen-Verkehrsraum gestattet.

Motorradfahrer stürzt nach Kollision

Rosbach: Eine leicht Verletzte und Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro ist die Bilanz eines Unfalls vom Donnerstag (13.10.) in der Raiffeisenstraße in Ober-Rosbach. Gegen 17.30 Uhr wollte die Fahrerin eines roten Opel von einem Grundstück nach links in die Raiffeisenstraße einfahren. Dabei stieß sie mit einem Motorradfahrer zusammen, der auf der Raiffeisenstraße aus Richtung Dieselstraße kam.

Der 19-jährige Fahrer der KTM-Maschine stürzte und verletzte sich bei der Kollision leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn zur Untersuchung in ein Krankenhaus.

An seinem Motorrad entstanden Schäden an Lenker und Pedale im Wert von ca. 1.000 Euro. Am Opel Zafira blieb eine eingedellte Fahrertür zurück. Der Schaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 nimmt Hinweise von Zeugen entgegen.

