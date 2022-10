Groß-Gerau: Polizeihund wird von 29-Jährigem gebissen

Ginsheim-Gustavsburg (ots) – Ein Streit auf offener Straße unter zwei 29-jährigen Männern sowie einer 35-jährigen Frau, wurde der Polizei in der Nacht zum Freitag 14.10. gegen 0.45 Uhr in der Kleiststraße gemeldet. Einer der Männer biss sogar einen eingesetzten Polizeihund. Der Vierbeiner überstand die Attacke allerdings unbeschadet.

Im Rahmen der anschließenden Kontrolle durch mehrere Polizeistreifen zeigte sich das Trio äußerst aggressiv und unkooperativ. Einer der Männer konnte nur unter Anwendung massiver körperlicher Gewalt überwältigt und festgenommen werden.

Ein Polizeibeamter erhielt von der 35-jährigen Frau während der Festnahme des 29-Jährigen einen Faustschlag ins Gesicht und wurde hierbei verletzt. Zudem verletzte der 29-Jährige einen weiteren Polizisten an der Hand. Beide Beamte konnten ihren Dienst anschließend aber fortsetzen.

Die 3 Personen wurden festgenommen, mussten aufgrund Alkoholkonsums Blutentnahmen über sich ergehen lassen und verbrachten den Rest der Nacht zwecks Ausnüchterung im Polizeigewahrsam. Die Polizei erstattete unter anderem Strafanzeigen wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

36-jähriger Mann nach Messerangriff lebensgefährlich verletzt

Mörfelden-Walldorf (ots) – Am späten Donnerstag 13.10.2022 kam es um 22.30 Uhr in einer Unterkunft für Saisonarbeiter in der Rüsselsheimer Straße zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, in deren Verlauf ein 36-jähriger Mann durch einen Messerstich lebensgefährlich und ein 28-jähriger Mann durch einen Stich schwer verletzt wurden.

Der schwer verletzte 36-jährige wurde nach notärztlicher Erstversorgung in eine Frankfurter Klinik überstellt und dort notoperiert, sein Zustand ist derzeit stabil. Der 28-jährige konnte nach Erstversorgung auf eigenen Wunsch in seiner Wohnung verbleiben.

Noch am Tatort konnte ein 48-jähriger Tatverdächtiger festgenommen und dem Gewahrsam zugeführt werden. Die Ermittlungen vor Ort wurden durch die Kriminalpolizei aufgenommen und dauert zum Berichtszeitpunkt noch an.

Handwerker zocken Hausbesitzerin ab – Polizei warnt vor Haustürgeschäften

Bischofsheim (ots) – Für den Fortgang von Ermittlungen im Zusammenhang mit betrügerischen Handwerkern suchen die Ermittler des Rüsselsheimer Betrugskommissariats K 23 Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Die dreisten Betrüger hatten zwischen Montag (10.10.) und Mittwoch (12.10.) ihr Unwesen in der Berliner Straße getrieben und dabei mehrere Tausend Euro ergaunert.

Die Täter sprachen eine Seniorin vor ihrem Haus an und boten ihr an, Hof, Mauer und Dach des Eigenheinms zu reinigen. In der Folge brachten sie die Frau dazu, in insgesamt mehrere tausend Euro zu bezahlen. Die Kriminellen waren mit mindestens 2 Fahrzeugen vorgefahren und unterhielten sich untereinander in einer osteuropäischen Sprache.

Die Beamten suchen Zeugen, denen die Fahrzeuge oder die Männer aufgefallen sind. Möglicherweise haben die Täter im Vorfeld oder auch danach bei weiteren Anwohnern geklingelt und ihre fragwürdigen Leistungen angeboten? Alle sachdienlichen Hinweise werden von Ermittlern unter der Rufnummer 06142/6960 entgegengenommen.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei vor der Betrugsmasche der sogenannten betrügerischen Handwerker und rät:

Lassen Sie sich auf keine Haustürgeschäfte ein! Lassen Sie Ihre Reparaturen von seriösen und von Ihnen im Vorfeld beauftragten Handwerksbetrieben ausführen. Lassen Sie sich von Ihnen unbekannten Personen an der Haustür nicht unter Druck setzten. Melden Sie verdächtiges Auftreten Ihnen unbekannter Handwerker sofort der Polizei (Notruf 110).

Brennende Mülltonnen im Kreisel

Groß-Gerau (ots) – In der Nacht zum Donnerstag (13.10.), gegen 4.40 Uhr, sowie in der Nacht zum Freitag (14.10.), gegen 5.00 Uhr, platzierten Unbekannte Mülltonnen mitten im Kreisverkehr Frankfurter Straße/Helwigstraße/Schützenstraße und setzten diese in Brand.

Sowohl eine Altpapiertonne in der Nacht zum Donnerstag als auch die Restmülltonne in der Nacht zum Freitag brannten nahezu vollständig aus. Der Schaden beläuft sich insgesamt auf mehrere hundert Euro.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, um Kontaktaufnahme mit der Polizeistation Groß-Gerau unter Tel: 06152/1750.

Darmstadt

Dieb versucht in Drogerie an Geldbörse von Kundin zu kommen

Darmstadt (ots) – In einer Drogerie in der Wilhelminenstraße hat ein noch unbekannter Täter am Donnerstag (13.10.) versucht an die Geldbörse einer Kundin zu kommen. Nach bisherigen Erkenntnissen trat der Täter gegen 12.45 Uhr im Kassenbereich plötzlich an die 73-Jährige heran und versuchte ihr die Geldbörse aus der Hand zu reißen. Der Versuch schlug glücklicherweise fehl und der Unbekannte flüchtete aus dem Laden in Richtung Georg-Büchner-Platz.

Zu seiner Beschreibung ist bekannt, dass er auf ein Alter von etwa 25 Jahre und eine Körpergröße von circa 1,70 Meter geschätzt. Er wurde als ungepflegt und von schlanker Statur wahrgenommen. Zur Tatzeit trug er eine graue Jacke mit hellgrauer Kapuze.

Das Kommissariat 43 in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 Hinweise zu dem Flüchtenden entgegen.

Mehrere Keller aufgebrochen

Darmstadt (ots) – In der Landwehrstraße und in der Viktoriastraße haben noch unbekannte Kriminelle in der Zeit zwischen Mittwoch (12.10.) und Donnerstag (13.10.) ihr Unwesen in Mehrfamilienhäusern getrieben und sich Zugang zu mehreren Kellerverschlägen verschafft. Die Gesamtschadenshöhe und ob die Kriminellen Beute machten, ist derzeit abschließend noch nicht bekannt.

Das Kommissariat 43 in Darmstadt ermittelt und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen beobachten konnten, sich mit den Ermittlerinnen und Ermittlern, in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

Roter Piaggio Roller vor Hauseingang gestohlen

Darmstadt-Arheilgen (ots) – In der Kleiststraße haben Diebe am Donnerstag (13.10.) einen roten Roller vom Hersteller “Piaggio” gestohlen. Die Tatzeit wird zwischen 09.15-10.30 Uhr eingegrenzt. Zum Zeitpunkt der Tat stand das Fahrzeug im Hauseingangsbereich eines Mehrfamilienhauses.

Das Kommissariat 43 in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt Hinweise von Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Beobachtungen gemacht haben unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Gemeindehaus von Kriminellen heimgesucht

Darmstadt-Ost (ots) – Ein kirchliches Gemeindehaus in der Flotowstraße haben noch unbekannte Täter in der Zeit zwischen Mittwoch (12.10.) und Donnerstag (13.10.) heimgesucht. Am Donnerstagnachmittag, gegen 15 Uhr, waren die Spuren der Täter entdeckt und die Polizei verständigt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sie sich über ein Toilettenfenster Zugang zu dem Gebäude und versuchten dort, glücklicherweise erfolglos, weitere Türen aufzuhebeln. Durch ihr Vorgehen verursachten sie einen Schaden von rund 1.000 Euro.

Das Kommissariat 43 in Darmstadt ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Raubüberfall auf Getränkemarkt

Mühltal (ots) – Am frühen Donnerstagabend 13.10.2022 wurde um 19.25 Uhr ein Getränkemarkt in der Rheinstraße überfallen. Zum Tatzeitpunkt begab sich der spätere Täter an den Kassenbereich und legte eine helle Stofftasche auf den Tresen. Im Anschluss forderte der Ganove unter Vorhalt einer Pistole die 54-jährige Kassiererin auf, die zuvor abgelegte Tasche mit Bargeld zu befüllen.

Nachdem Bargeld in unbekannter Höhe in dem Stoffbeutel verstaut worden war, flüchtete der Täter zu Fuß in unbekannte Richtung. Eine Fahndung verlief bisher ohne Erfolg. Während der Tat hielt sich noch ein 22-jähriger Kunde in dem Markt auf.

Täterbeschreibung:

männlich, ca. 30 Jahre alt, 180 cm groß, normale Statur, sprach ohne erkennbaren Akzent, trägt einen auffällig rotbraunen Vollbart, Wollmütze, dunkelblaue Sweatjacke und eine dunkle Hose.

Die Sachverhaltsaufnahme erfolgte durch den Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Südhessen.

Kreis Bergstraße

Alkoholisiert am Steuer

Lampertheim (ots) – Die Fahrt eines 24-jährigen Autofahrers endete in der Nacht zum Freitag (14.10.), gegen 3.30 Uhr, in der Oberlacher Straße. Polizeibeamte stoppten den Mann. Im Rahmen der anschließenden Überprüfung zeigte ein Atemalkoholtest anschließend rund 1,3 Promille an. Der 24-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Sein Führerschein wurde von der Polizei einbehalten. Der Mann wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr zu verantworten haben.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Lorsch (ots) – Zwischen Mittwochabend, den 12.10.22, 18:00 Uhr und Donnerstagmorgen, den 13.10.22, 08:00 Uhr, kam es in der Friedensstraße in Lorsch, zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrer streifte beim Vorbeifahren einen abgestellten Wohnwagen. Der Fahrer entfernte sich nach dem Unfall unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem beschädigten Fahrzeug handelt es sich um einen weißen Wohnanhänger. Der entstandene Schaden kann in etwa auf 400 Euro geschätzt werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeidirektion Heppenheim, Tel.: 06252/7060 in Verbindung zu setzen.

Odenwaldkreis

Markenembleme von Autos gestohlen – Polizei ermittelt Verdächtige

Breuberg (ots) – Wegen Diebstählen von an geparkten Fahrzeugen angebrachten Markenemblemen sowie den damit einhergehenden Sachbeschädigungen, die der Polizei Anfang Oktober im Bereich des Almenwegs, der Ernst-Ludwig-Straße und der Heubacher Straße im Stadtteil Sandbach angezeigt wurden, ergab sich im Rahmen der anschließenden Ermittlungen ein Tatverdacht gegen einen 17 Jahre alten Jugendlichen aus Breuberg und einen 16-Jährigen aus Höchst.

Mittels richterlichem Beschluss durchsuchten die Ordnungshüter am Donnerstag (13.10.) die Räumlichkeiten des jungen Breubergers und fanden hierbei sowie in einem Versteck, zu dem der 17-Jährige die Ermittler führte, insgesamt 16 Embleme verschiedenster Hersteller sowie mehrere silberfarbene Buchstaben, die zu Schriftzügen von Automarken gehören.

Die Ermittlungen dauern derweil an. Die beiden Jugendliche werden sich nun in einem Strafverfahren zu verantworten haben.

Von der Unfallstelle geflüchtet Polizei bittet um Hinweise

Erbach (ots) – Am Freitag 14.10.2022 in der Zeit von 10:30-10:50 Uhr, ereignete sich in der Hauptstraße ein Verkehrsunfall, in dessen Verlauf ein geparkter PKW an der linken hinteren Beifahrertür beschädigt wurde. Der vermeintliche Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizeistation in Erbach nach Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Unfall geben können. Hinweise bitte unter der Rufnummer 06062/953-0 an die genannte Polizeidienststelle in Erbach.

