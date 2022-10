Verwirrter Mann raubt Auto und flüchtet vor Polizei

Kassel-Vorderer Westen (ots) – Ein offenbar geistig verwirrter und unter Drogeneinfluss stehender Mann hat in der Nacht zu Freitag 14.10.2022 in der Herkulesstraße einer Frau das Auto geraubt. Das Opfer war gerade im Begriff, in ihren Pkw einzusteigen und loszufahren, als der ihr unbekannte Mann sie unvermittelt gewaltsam aus dem Fahrzeug zog und mit dem Wagen davonfuhr.

Der 45-Jährige aus Kassel flüchtete später noch mit dem geraubten Wagen vor der Polizei, konnte aber schließlich auf der B7 in Kaufungen gestoppt und festgenommen werden. Der Mann muss sich nun wegen verschiedener Straftaten verantworten. Aufgrund seines Geisteszustandes wurde er zudem in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte der 45-Jährige das Opfer, eine 49-jährige Frau aus Kassel gegen 03:15 Uhr in der Herkulesstraße überfallen. Nach einem Angehörigenbesuch im dortigen Krankenhaus hatte sich die Frau gerade ans Steuer ihres Pkw gesetzt, als der Mann plötzlich die Tür des Wagens aufriss, das Opfer gewaltsam aus dem Auto zog und mit dem Wagen die Flucht ergriff. Die 49-Jährige erlitt einen Schock und musste später im Krankenhaus behandelt werden.

Nach dem Notruf wegen des Raubes leitete die Polizei sofort eine großangelegte Fahndung nach dem flüchtigen Täter und dem geraubten VW Golf ein. Im weiteren Verlauf seiner Flucht drohte der Tatverdächtige in der Frankfurter Straße am Steuer des Wagens offenbar einem anderen Autofahrer verbal und in Form von eindeutigen Gesten.

Streifen des Polizeireviers Ost konnte den Pkw bei der Fahndung schließlich kurze Zeit auf der Leipziger Straße ausfindig machen. Zwar missachte der Fahrer die Anhaltesignale und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit vor der Polizei, den Beamten gelang es aber dennoch, den Pkw auf der B7 im Bereich der Abfahrt Oberkaufungen zu stoppen, ohne dass jemand zu Schaden kam.

Den 45-Jährigen nahmen sie dort fest. Gegen ihn wird nun wegen räuberischen Angriffs auf Kraftfahrer, Bedrohung, Drogenfahrt sowie verschiedener Verkehrsstraftaten ermittelt.

Wohnmobil in Habichtswalder Straße gestohlen

Kassel-Vorderer Westen (ots) – Unbekannte haben in der Zeit zwischen Dienstagnachmittag 11.10.2022 und Donnerstagmorgen 13.10.2022 in der Habichtswalder Straße, ein weißes Wohnmobil von Pössl gestohlen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand muss sich der Diebstahl in der Zeit zwischen Dienstag um 14:45 Uhr und Donnerstag um 07 Uhr, ereignet haben. Der Eigentümer des Wohnmobils hatte das Fehlen des Fahrzeugs bemerkt und anschließend die Polizei gerufen. Wann genau die Täter zuschlugen und wie sie bei dem Diebstahl vorgingen, ist derzeit noch unbekannt.

Bei dem gestohlenen Wohnmobil handelt es sich um ein rund 4 Jahre altes Pössl Roadcar 540 im Wert von noch ca. 30.000 Euro, an dem die Kennzeichen MÜ-SU 1234 angebracht waren. Die Fahndung nach dem gestohlenen Fahrzeug führte bislang nicht zum Erfolg.

Die weiteren Ermittlungen werden beim für Kraftfahrzeugdiebstähle zuständigen Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Hinweise zum Verbleib des Wohnmobils oder auf die Täter, unter Tel. 0561/9100 erbeten.

