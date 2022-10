Korbach: Die Polizei-News

Gewässerverunreinigung – Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots) – Am Mittwoch 12.10.2022 bemerkten Mitarbeiter der Stadt Korbach, dass in den Kuhbach eine weiße Flüssigkeit eingeleitet wurde.

An der Einlaufstelle am Hanseplatz stellten die Ermittler der Polizeistation Korbach gemeinsam mit dem Fachdienst Umwelt des Landkreises Waldeck-Frankenberg fest, dass sich eine milchige, weiße Flüssigkeit im Flussbett des derzeit trockenem Kuhbach abgesetzt hatte.

Bei der Einlaufstelle handelt es sich um einen Entwässerungskanal für Oberflächenwasser, welches in den Kuhbach geleitet wird. Bei der Flüssigkeit könnte es sich um Farbe handeln, die letztlich über den Kanal in das Flussbett gelangte.

Die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710, führt nun Ermittlungen wegen einer Umweltstraftat und bittet um Hinweis zum Verursacher.

Katalysatoren aus mindestens 4 Autos gestohlen

Korbach (ots) Auf Katalysatoren abgesehen hatten es unbekannte Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Bad Wildungen. Die Täter begaben sich wahrscheinlich gegen 01.00 Uhr auf einen Klinikparkplatz im Herzog-Georg-Weg in Bad Wildungen, wo sie an mindestens 4 Autos die Katalysatoren entwendeten. Die Autos wurden zuvor mit einem Wagenheber aufgebockt. Anschließend trennten die Täter mit einem bisher unbekannten Schneidwerkzeug die Katalysatoren von den Auspuffanlagen ab.

Zwei unbekannte Täter verließen fluchtartig den Tatort, da sie gegen 01.30 Uhr durch einen Zeugen gestört wurden. Sie flüchteten mit einem älteren, goldmetallic-farbenen Golf und ließen einen Wagenheber am Tatort zurück.

Den bisherigen Schaden schätzten die aufnehmenden Polizeibeamten auf etwa 2.500 Euro, es ist aber nicht auszuschließen, dass noch weitere Autos betroffen sind. Die Polizei ist auf der Suche nach weiteren Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/70900.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen