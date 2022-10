Pkw überschlägt sich

Armenhof-Langenbieber (ots) – Am Donnerstag 13.10.2022 gegen 14:45 Uhr befuhr ein 19-jähriger Fahrzeugführer aus Tuttlingen (Baden-Württemberg) mit seinem Geländewagen die L3258 aus Richtung Armenhof kommend in Fahrtrichtung Langenbieber.

In Höhe der Einmündung zur L3379 (Thiergarten) wollte er nach rechts abbiegen und kam hierbei, vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit, nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierdurch kippte der Pkw auf die Seite.

Sowohl Fahrer als auch Beifahrer (17-jähriger Bruder) blieben unverletzt.

Es entstand Sachschaden an dem Pkw in Höhe von ca. 6.000 EUR.

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. In der Zeit von Mittwoch (05.10.), gegen 18:15 Uhr, bis Samstag (08.10.), gegen 14 Uhr, stieß ein bislang unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Ein- beziehungsweise Ausparken gegen den weißen VW Golf einer 37-jährigen Frau aus Heringen. Anschließend entfernte sich der unbekannte Fahrzeugführer vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Im Tatzeitraum war das Fahrzeug auf einem Parkplatz hinter dem Finanzamt sowie im Amselweg in Heringen geparkt gewesen. Es entstand Schaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Unfallflucht

Niederaula. Am Donnerstag (13.10.), gegen 20:20 Uhr, befuhr eine 43-jährige Frau aus Niederaula mit einem Dodge RAM die Landstraße 4332 von Kerspenhausen in Richtung Mengshausen. Auf der Strecke kam ihr nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen ein heller Sprinter entgegen. Beim Vorbeifahren stieß der Sprinter aus noch unklarer Ursache mit seinem linken Außenspiegel gegen den linken Außenspiegel des Dodge. Anschließend fuhr der Sprinter-Fahrer weiter, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern.

Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfall mit Schwerverletzten

Bebra. Am Freitagmorgen (14.10.), gegen 00.20 Uhr, befuhr ein 25-jähriger BMW-Fahrer aus Sontra die B 27 aus Richtung Cornberg kommend in Richtung Bebra-Rautenhausen. Dabei kam das Fahrzeug aus noch unklarer Ursache nach rechts auf die Bankette und überfuhr einen Leitpfosten.

Anschließend lenkte der 25-Jährige nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen sein Fahrzeug nach links, woraufhin sich dieses überschlug und anschließend im angrenzenden Flutgraben auf dem Dach zum Liegen kam. Zwei Mitfahrerinnen im Alter von 15 und 45 Jahren, ebenfalls aus Sontra, sowie der Fahrer wurden schwerverletzt in Krankenhäuser verbracht.

Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf circa 20.100 Euro.

Unfall mit verletztem Rollerfahrer

Cornberg. Ein 60-jähriger Rollerfahrer aus Cornberger befuhr am Donnerstagnachmittag (13.10.), gegen 17.20 Uhr, die K 52 aus Richtung Bebra-Solz kommend in Richtung Cornberg. Zu diesem Zeitpunkt wendete ein 53-jähriger VW-Caddy-Fahrer aus Ellrich (Kreis Nordhausen) nach derzeit vorliegenden Erkennntissen sein Fahrzeug in diesem Streckenabschnitt.

Beim Wiederanfahren auf die Fahrbahn nach links in Richtung Cornberg kam es aus noch unklarer Ursache zum Zusammenstoß mit dem Rollerfahrer. Dieser kam hierbei zu Fall und verletzte sich schwer. Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Klinikum transportiert. Es entstand Gesamtschaden von rund 1.600 Euro.

Unfallflucht

Nentershausen. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Donnerstag (13.10.), in der Zeit von 15.40 Uhr bis 16 Uhr, einen grauen VW Golf. Im Tatzeitraum stand das Auto auf dem Parkplatz einer Schule in der Königsberger Straße.

Hierdurch entstanden circa 1.000 Euro Sachschaden am Heck des Pkw. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbeten unter 06623-937-0.

PKW aufgebrochen

Alsfeld (ots) – Am Donnerstag 13.10.2022 um 15:15 Uhr, stellte eine Friedhofsbesucherin ihren Pkw auf dem Parkplatz in der Reibertenröder Straße ab. Im Fahrzeug beließ die Dame eine schwarze Handtasche, welche im Fußraum auf der Beifahrerseite abgestellt war.

Als die Fahrzeughalterin zwanzig Minuten später zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte musste sie feststellen, dass die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen und die Handtasche entwendet wurde.

Am Fahrzeug entstand Sachschaden in einer Höhe von ca. 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740.

Pkw beschädigt – Zeugenaufruf

Alsfeld. Am Montag (10.10.), gegen 10.30 Uhr, schlug ein Unbekannter auf dem Marktplatz mehrfach auf die Motorhaube eines im Bereich einer Apotheke abgestellten, grauen BMW. Die genaue Höhe des hierdurch entstandenen Sachschadens, ist derzeit noch unklar.

Der Täter kann als männlich, etwa 60 Jahre alt, rund 1,85 Meter groß, mit kurzen, grauen Haaren und mit kräftiger Statur beschrieben werden. Zur Tatzeit habe er eine blaue Daunenjacke, Bluejeans, eine Brille und einen Strohhut getragen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

