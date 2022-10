Polizei Eschwege

Unfall beim Einparken

Um 10:45 Uhr befuhr gestern Vormittag ein 64-Jähriger aus der Gemeinde Wehretal die Straße “An den Anlagen” in Eschwege. Als er dort mit seinem Pkw einparken wollte, streifte er mit dem hinteren rechten Kotflügel seines Pkws den vorderen linken Kotflügel eines geparkten Opel Meriva. Der Sachschaden wird mit ca. 2.000 EUR angegeben.

Unfallfluchten

Zwischen 08:30 Uhr und 09:20 Uhr ereignete sich gestern Morgen in der Ladestraße in Grebendorf eine Unfallflucht. Ein Fahrzeug, das in Richtung Neueroder Straße unterwegs war, beschädigte beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel eines am Straßenrand geparkten Pkw Skoda. Der Sachschaden wird mit 750 EUR angegeben.

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich am gestrigen Donnerstag in der Reichensächser Straße in Eschwege. Dort wurde zwischen 09:30 Uhr und 11:30 Uhr ein weißer Seat im linken Heckbereich angefahren und beschädigt. Der Seat war in Fahrtrichtung Bahnhofstraße in einer Parkbucht geparkt. Schaden: ca. 500 EUR. Hinweise in beiden Fällen: 05651/9250.

Wildunfall

Um 06:31 Uhr befuhr heute Morgen eine 50-Jährige aus Waldkappel mit ihrem Pkw die L 3226 zwischen Friemen und Waldkappel. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das tödlich verletzt wurde. Der Sachschaden am Auto wird mit 150 EUR angegeben.

Brand in der Netergasse – Nachtrag

Bei dem Wohnungsbrand, der am vergangenen Mittwoch in der Netergasse in Eschwege ausgebrochen war, entstand ein Sachschaden von ca. 70.000 – 80.000 EUR; Personen wurden nicht verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen wurde das Feuer durch die unsachgemäße Entsorgung eines Aschenbechers/Zigaretten herbeigeführt, die dann im Badbereich, wo auch Müll abgestellt ist, für den Brandausbruch sorgte. Einer der Bewohner hatte kurz zuvor “etwas Rauch” im Bad festgestellt und dieses mit Wasser gelöscht, augenscheinlich nicht ausreichend, so dass es dort zum Brandausbruch kam. Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

PKW-Brand – Zeugen und Löscharbeiten-Ersthelfer gesucht

Eschwege/Bad Sooden-Allendorf (ots) – Am Mittwochabend 05.10.2022, ist die Polizei nach Bad Sooden-Allendorf in die Bertram-Schrot-Straße gerufen worden, nachdem es dort zum Brand eines Pkws gekommen war. Gegen 21.50 Uhr war der Vorfall der Polizei in Eschwege zur Kenntnis gelangt, woraufhin die Eschweger Beamten die besagte Örtlichkeit aufsuchten, wo bereits die Feuerwehr damit befasst war, einen vormals geparkten und weggerollten Pkw Dacia Sandero abzulöschen.

Wie sich bei der Untersuchung am Brandort herausstellte, war der Dacia von Unbekannten mittels eines Brandbeschleunigers mutmaßlich im Bereich der Vorderachse in Brand gesetzt worden, von wo aus sich der Brand bis in den Motorraum und zur Batterie ausgebreitet hatte, die dadurch ebenfalls in Brand geraten war. Infolge des Brandgeschehens rollte der Dacia zunächst ein Stück die Straße entlang, kam dann aber nach wenigen Metern wieder zum Stillstand, wo die Einsatzkräfte der Feuerwehr dann die Brandbekämpfung aufnehmen und den brennen Wagen zeitnah ablöschen konnten.

Der durch den Brand entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 8000 Euro. In der Folge hat dann die Kriminalpolizei in Eschwege die weiteren Ermittlungen wegen Brandstiftung übernommen.

Wie die Beamten vom Fachkommissariat für Branddelikte mitteilen, ergaben sich im Rahmen von Zeugenbefragungen erste Hinweise in dem Fall, denen nun weiter nachgegangen wird. Von weiterer Bedeutung könnten dabei eventuell auch die Angaben einer bislang unbekannten männlichen Person sein, von der die Beamten allerdings nur wissen, dass diese aufgrund des Brandgeschehens an dem Abend bei einem Wohnhaus in der Bertram-Schrot-Straße geklingelt hatte.

Offenbar hatte der Mann zuvor erfolglos versucht, den Brand selbständig zu löschen und wollte die dortigen Bewohner daher um weitere Hilfsmittel bitten. Als ihm daraufhin mitgeteilt wurde, dass bereits die Feuerwehr verständigt und unterwegs sei, sah der Mann keine weitere Notwendigkeit mehr für sein eigenes Handeln und verließ schließlich den Ort des Geschehens, ohne das Eintreffen der Feuerwehr und Polizei abzuwarten.

Die Ermittler des Fachkommissariats erhoffen sich von diesem Unbekannten oder auch anderen, namentlich noch unbekannten Zeugen sachdienliche Hinweise und bitten um Kontaktaufnahme unter der Nummer 05651/925-0.

Betrug per SMS, 53-Jährige überweist 5.000 EUR

Eschwege (ots) – Eine 53-Jährige aus Bad Sooden-Allendorf erhielt am Donnerstagnachmittag 13.10.2022 per SMS eine Nachricht, in der sie um Registrierung einer neuen Telefonnummer gebeten wurde. Der Verfasser gab sich dabei als ihren Sohn aus.

In weiteren Nachrichten wurde die Geschädigte dann um Durchführung mehrerer Sofortüberweisungen gebeten, welche von ihr auch durchgeführt wurden. Nach erneuter Bitte weitere Überweisungen zu tätigen, kamen der 53-Jährigen Zweifel, worauf sie ihren Sohn anrief. Dadurch stellte sich schnell heraus, dass die zuvor erhaltenen Mitteilungen in betrügerischer Absicht getätigt wurden.

„Leider hat die Geschädigte zu spät richtig reagiert, indem sie ihren Sohn angerufen und nachfragte. Die Polizei informiert immer wieder darüber, dass man bei Geldforderungen, insbesondere, wenn diese zeitnah oder unter Druck erfolgen, misstrauisch sein soll.

Ein einfacher Rückruf beim Sohn/Enkel pp. (unter der alten bekannten Rufnummer) führt ganz schnell zur Erkenntnis, dass betrügerische Absichten dahinterstecken, erklärt KHK Jörg Künstler von der Polizeidirektion Werra-Meißner.

Tipps der Polizei:

Vereinbaren Sie mit Ihren Angehörigen Codewörter für sensible Telefonate und Chats.

Sollten Sie von einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab.

Fragen Sie bei den Ihnen bekannten Personen (Tochter/ Sohn) unter der alten bekannten Nummer nach

Wenn Sie niemanden erreichen: Fragen Sie den Absender nach Dingen, die nur der echte Sohn/die echte Tochter wissen können. Zum Beispiel: Wie hieß unser erster Hund?

Seien Sie bei Forderungen nach Geldüberweisungen über WhatsApp und andere Messangerdienste äußerst misstrauisch.

Falls Sie nach einer Aufforderung bereits Geld überwiesen haben, nehmen Sie sofort Kontakt zu Ihrer Bank auf und veranlassen Sie eine Rücküberweisung.

Stellt sich heraus, dass es sich um einen Betrug handelt, erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

Löschen Sie keinesfalls den Chatverlauf – die Kripo braucht ihn, um ermitteln zu können.

Sollte sich Ihre Telefonnummer tatsächlich einmal ändern, teilen Sie dies am besten persönlich mit.

Informieren Sie Ihre (älteren) Angehörigen über die Betrugsmasche.

Polizei Hessisch Lichtenau

Auf Linienbus aufgefahren

Um 07:10 Uhr befuhr heute Morgen eine 19-Jährige aus Hessisch Lichtenau mit ihrem Pkw die die Witzenhäuser Straße in Velmeden in Richtung Ortsmitte. In Höhe einer Bushaltestelle, drosselte der vorausfahrende Linienbus, der von einem 44-Jährigen aus Eschwege gefahren wurde, die Geschwindigkeit. Dies bemerkte die 19-Jährige zu spät, wodurch sie auf den Bus auffuhr. Es entstand ein Sachschaden von ca. 4.000 EUR, verletzt wurde niemand.

Diebstahl einer Geldbörse

Um 16:30 Uhr hielt sich am gestrigen Nachmittag eine 88-Jährige aus Hessisch Lichtenau im Lidl-Markt in der Straße “Am Lohwasser” in Hessisch Lichtenau auf. Während des Einkaufs wurde ihr das Portmonee aus der Handtasche, die sich am Rollator befand, entwendet. Erst an der Kasse bemerkte die Bestohlene, dass der Reißverschluss der Tasche geöffnet war. Der Schaden wird mit ca. 200 EUR angegeben. Hinweise: 05602/93040.

Diebstahl eines Motorrollers

Ein Peugeot Roller “Speed Fight 2” wurde zwischen dem 12:10.22, 23:30 Uhr und dem 13.10.22, 12:30 Uhr in der Fröhlichstraße in Hessisch Lichtenau von einem Parkplatz entwendet. Der Roller war mittels Lenkradschloss gesichert. Der Schaden wird mit ca. 1.000 EUR angegeben. Hinweise: 05602/93040.

Polizei Witzenhausen

Unfallflucht

Zwischen 07:30 Uhr und 13:15 Uhr wurde am gestrigen Donnerstag ein VW Polo im hinteren linken Bereich touchiert und dadurch beschädigt. Der Polo war in diesem Zeitraum auf dem Parkplatz in der Südbahnhofstraße/ Ecke “In der Aue” in Witzenhausen schräg gegenüber der Beruflichen Schule geparkt. Der Schaden wird mit 300 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

