Transporter überschlägt sich auf Autobahn

Wörth am Rhein (ots) – Am Mittwoch 12.10.2022 um 12:05 Uhr befuhr ein 33-jähriger Fahrer eines Kleintransporters die BAB 65 in Fahrtrichtung Karlsruhe. In Höhe der Anschlussstelle Dorschberg kam es zu einem technischen Defekt an den Bremsen und das Fahrzeug geriet ins Schleudern. In der Folge überschlug sich das Fahrzeug und kam im angrenzenden Grünstreifen zum Liegen.

Der Fahrer konnte durch Ersthelfer aus dem Fahrzeug befreit werden. Er musste mit mehreren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die Richtungsfahrbahn bis 13:00 Uhr teilweise kurzfristig gesperrt werden. Es entstand ein Schaden von ca. 4.000 EUR.

Verdacht der Brandstiftung

Wörth am Rhein (ots) – Am Mittwoch 12.10.2022, kam es in der Forststraße in Wörth zu einem Brand einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Die Bewohner wurden evakuiert, so dass es zu keinem Personenschaden kam. Der Schaden an Wohnung und Gebäude beläuft sich auf etwa 30.000 Euro.

Ermittlungen vor Ort begründeten den Verdacht einer Brandlegung durch den Wohnungseigentümer. Der Aufenthaltsort dieser Person konnte zunächst nicht ermittelt werden. Der 40-jährige Tatverdächtige konnte allerdings am späten Abend bei einer Mannheimer Polizeidienststelle, wo er eine Auskunft einholen wollte, in Gewahrsam genommen werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landau wurde der Tatverdächtige am 13.10.2022 wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung der Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Landau vorgeführt. Diese erließ Haftbefehl gegen den Mann. Er kam anschließend in eine Justizvollzugsanstalt.

Baucontainer aufgebrochen

Lustadt (ots) – In der Nacht von Dienstag 11.10.22 um 18:00 Uhr auf Mittwoch 12.10.22 um 09:00 Uhr brach eine bislang unbekannte Täterschaft zwei Baucontainer einer Baustelle in der Straße Am Klärwerk in Lustadt auf und entwendete eine Rüttelplatte sowie zwei Schaufeln. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 2.000 EUR.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder der Täterschaft geben können, werden gebeten, sich unter

Tel: 07274 9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

Diebstahl einer Rüttelplatte

Hördt (ots) – Im Zeitraum von Montag 10.10.22 um 18:00 Uhr bis Mittwoch 12.10.22 um 09:00 Uhr entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft eine Rüttelplatte von einer Baustelle in der Straße Am Zwischenweg in Hördt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 5.500 EUR.

