16-Jährigen auf dem Heimweg verprügelt

Ludwigshafen-Gartenstadt (ots) – Am Mittwoch 12.10.2022 wurde in der Pommernstraße ein 16-Jähriger gegen 11 Uhr auf dem Heimweg von der Schule von zwei bislang unbekannten Täten verprügelt. Dabei wurde der 16-Jährige im Gesicht und am Bein leicht verletzt. Die Täter flüchteten.

Diese werden beide als etwa 15 Jahre alt, ca. 1,80 m groß und dunkel bekleidet beschreiben.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

E-Scooter-Fahrer kommt nach Sturz ins Krankenhaus

Ludwigshafen (ots) – Ein 27-jähriger E-Scooter-Fahrer stürzte am Mittwoch (12.10.2022) gegen 9:30 Uhr in Wolframstraße zu Boden. Er musste zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden.

E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss und Fahrradfahrer hat Drogen dabei

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 13.10.2022 kontrollierten Polizeikräfte kurz nach 02 Uhr in der Otto-Stabel-Straße einen 33-Jährigen mit seinem E-Scooter und einen 45-Jährigen Fahrradfahrer. Dabei stellten die Beamten fest, dass der 33-Jährige unter Drogeneinfluss (Opiate und Cannabis) stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Der 45-Jährige hatte geringe Mengen Haschisch und Marihuana bei sich, die sichergestellt wurden. Gegen beide wird nun ermittelt.

Ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss unterwegs

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 12.10.2022 stellten Polizeikräfte bei einer Verkehrskontrolle gegen 09:30 Uhr in der Franz-Zang-Straße fest, dass der 29-jährige Fahrer eines Pkw nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Darüber hinaus stand der Mann auch noch unter dem Einfluss von Cannabis und Amphetamin. Bei seiner Durchsuchung wurden geringe Mengen davon gefunden und sichergestellt.

Dem 29-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Besitz von Betäubungsmitteln und Fahren und Drogeneinfluss ermittelt.

Ludwigshafen: Taschendiebstahl

Ludwigshafen-Pfingstweide (ots) – Am Dienstag 11.10.2022 zw. 09-10 Uhr ereignete sich ein Taschendiebstahl in einem Bekleidungsgeschäft im Brüsseler Ring. Ein bislang unbekannter Täter entwendete den Geldbeutel einer 82-Jährigen aus deren Handtasche, die am Rollator hing. Im Geldbeutel befand sich Bargeld und eine Bankkarte.

Taschendiebstahl kommt vermehrt an öffentlichen Orten vor. Bitte beachten Sie folgende Hinweise der Polizei, um sich vor Taschendieben zu schützen:

Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Weitere Tipps wie sie sich vor Dieben und Betrügern schützen können, finden sie unter www.polizei-beratung.de. Wurde die Zahlungskarte gestohlen, heißt es umgehend handeln:

Veranlassen Sie die sofortige Sperrung aller Karten. Über den Sperr-Notruf 116 116 ist das für alle Girocards und die meisten Kreditkarten möglich. Für Smartphonebesitzer gibt es die Sperr-App 116 116, mit der sie die Daten ihrer Zahlungskarten in ihrem Handy speichern und die Girocard direkt sperren können.

Zeigen Sie einen Diebstahl auch bei der Polizei an. Diese kann zusätzlich die Sperrung des elektronischen Lastschriftverfahrens per Unterschrift (SEPA-Lastschriften) veranlassen.

Prüfen Sie sorgfältig Ihre Kontobewegungen und reklamieren Sie unberechtigte Abbuchungen bei Ihrer Bank oder Sparkasse. Der Sperr-Notruf 116 116 aus Deutschland kostenfrei.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Von Straße abgekommen und gegen Baum geprallt

Ludwigshafen (ots) – Eine 47-Jährige kam mit ihrem Auto am Mittwoch 12.10.2022 kurz nach 19 Uhr in der Wollstraße aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Dieser knickte auf Grund der Wucht des Aufpralls um. Teile des Baumes fielen auf die Straße und blockierten diese.

Das Auto wurde total beschädigt und musste vom Abschleppdienst aus der Böschung herausgezogen werden. Die Schadenshöhe wird auf rund 4.000 Euro geschätzt. Die 47-Jährige blieb unverletzt.

Einbruch in Dönerladen

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte brachen im Zeitraum Dienstag 11.10.2022 um 21 Uhr bis Mittwoch 12.10.2022 um 10:30 Uhr in einen Dönerladen am Schillerplatz ein und entwendeten Bargeld.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Tel. 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Einbruch in Wohnung

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte brachen am Mittwoch 12.10.2022 zwischen 18:30 und 21 Uhr in einen einem Mehrfamilienhaus in der Sternstraße (Höhe Faberstraße) ein und entwendeten Bargeld und Schmuck.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Tel. 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Eine gute Sicherung Ihres Gebäudes bzw. Ihrer Wohnung kann Einbrüche verhindern! Auf Wunsch geben wir Ihnen gerne, natürlich kostenlos, weitere Tipps in Sachen Einbruchschutz. Nach vorheriger Terminabsprache besuchen wir Sie und prüfen die vorhandenen Möglichkeiten an Ihrem Anwesen. Wenden Sie sich hierfür an, Polizeipräsidium Rheinpfalz, Zentrale Prävention, Bismarckstraße 116, 67059 Ludwigshafen, Tel.: 0621-963-1151. Weitere Informationen im Internet: www.polizei-beratung.de oder www.k-einbruch.de.