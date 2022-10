Karlsruhe – Fußballbegegnung des KSC gegen den SV Darmstadt 98 – Empfehlungen der Polizei zur Anreise

Karlsruhe (ots) – Im Vorfeld der für Samstag, 15. Oktober, um 13 Uhr anberaumten

Fußballbegegnung des Karlsruher SC gegen den SV Darmstadt 98 empfiehlt die

Polizei aufgrund der besonderen Verkehrssituation unterschiedliche Anreisewege

für Heim- und Gästefans auf dem Weg ins Stadion. Das Polizeipräsidium Karlsruhe

appelliert zur Vermeidung von unnötigen Zeitverlusten, sich bei der Anreise

unbedingt an die Empfehlungen zu halten:

Spätestens um 12:00 Uhr erfolgt die Sperrung des Adenauerrings für den

Kraftfahrzeugverkehr auf Höhe des Stadions. Abhängig vom Personenaufkommen zum

Stadion kann der Adenauerring auch schon früher gesperrt werden. Aufgrund der

Baustelle mit einspuriger Verkehrsführung auf dem Adenauerring zwischen

Willy-Brandt-Allee und Stadion ist mit erheblichem Rückstau und entsprechenden

Verzögerungen zu rechnen.

Die Fans des SV Darmstadt 98 werden bei der Anfahrt mit Kraftfahrzeugen gebeten,

von Westen her über die Willy-Brandt-Allee/Linkenheimer Landstraße, von dort

weiter über den Adenauerring zum Stadion zu fahren und der Beschilderung folgend

ausschließlich diese Route zu wählen.

Alle Fans des Karlsruher SC mit Kraftfahrzeugen bittet die Polizei, das Stadion

im Umkehrschluss nicht von der Willy-Brandt-Allee her anzusteuern, denn von dort

ist die Durchfahrt für den Kraftfahrzeugverkehr zum Birkenparkplatz nicht

möglich. Auch Fußgänger und Fahrradfahrer auf diesem Weg zu den Eingängen der

Ost- und Südtribüne müssen mit kurzfristigen Sperrungen rechnen.

Die Besucher der Ost- und Südtribüne werden gebeten, das Stadion ausschließlich

aus Richtung des Durlacher Tors anzusteuern und für die Anfahrt möglichst

öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Ab dem Durlacher Tor werden im

10-Minuten-Takt Busse der Verkehrsbetriebe Karlsruhe zum Stadion verkehren.

Heimfans mit Tickets für die Blöcke N1 bis N3 auf der Nordtribüne empfehlen wir,

zu Fuß oder Rad über den Schlossgarten oder aus westlicher Richtung über die

Friedrichstaler Allee zum Eingang der „Nordtribüne“ zu gelangen.

Mit einer angemessenen Zahl an Einsatzkräften wird das Polizeipräsidium

Karlsruhe gemeinsam mit Ordnern des KSC für die Sicherheit der Zuschauer in und

um das Stadion sorgen.

Stutensee-Blankenloch – 17-jähriger Fahrradfahrer bei

Unfall verletzt – Polizei sucht Beteiligte und Zeugen

Stutensee-Blankenloch (ots) – Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto verletzte

sich am Mittwochmittag ein 17 Jahre alter Fahrradfahrer. Nun sucht die Polizei

die mutmaßliche Unfallverursacherin und weitere Zeugen.

Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr der 17-Jährige auf dem Fahrradweg entlang der

Hauptstraße, als eine Autofahrerin von der Rheingoldstraße auf die Hauptstraße

einbog. Dabei kam es zu einer Kollision.

Die Autofahrerin stieg sofort aus erkundigte sich nach dem Wohlbefinden des

Unfallopfers. Dieser gab zunächst an, dass alles in Ordnung sei und beide

Beteiligten setzten ihren Weg fort, ohne Personalien auszutauschen.

Erst im Nachgang bemerkte der junge Mann seine Verletzungen und leichte Schäden

am Fahrrad. Daher wurde der Unfall nachträglich aufgenommen und die Polizei

sucht nun die Unfallbeteiligte und weitere Zeugen.

Bei dem PKW soll es sich um einen schwarzen Kleinwagen mit einer etwa 30 Jahre

alten, blonden Fahrerin gehandelt haben.

Sowohl die beteiligte Autofahrerin als auch Zeugen werden gebeten, sich mit dem

Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter 0721/967180 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Auto aufgebrochen und 10.000 Euro aus Handschuhfach entwendet

Karlsruhe (ots) – Am Mittwoch, zwischen 16:00 und 18:00 Uhr, brach ein bislang

unbekannter Täter ein in der Englerstraße geparktes Auto auf und entwendete

offenbar aus dem Handschuhfach ein Briefkuvert mit 10.000 Euro Bargeld. Der

40-jährige Geschädigte hatte das Geld zuvor bei einer Bank abgehoben und im Auto

deponiert. Die Polizei rät an dieser Stelle, kein Geld oder Wertgegenstände

unbeaufsichtigt im Auto zu lassen.

Auffälligkeiten konnte der Geschädigte keine feststellen. Bekannt ist lediglich,

dass ihm ein Auto in blauer Farbe über einen längeren Zeitraum hinterher fuhr.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter 0721/666 – 3311,

mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz in Verbindung zu setzen.