Mannheim-Käfertal: Einbruch in Kinderparkt; Bargeld gestohlen und hoher Sachschaden verursacht; Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Käfertal (ots) – In der Zeit von Montagabend bis Dienstagmittag, gegen

12 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter in der Oberen Riedstraße

Zutritt in einen Kinderpark.

Im Inneren des Kinderparks brachen die Täter mehrere Behältnisse auf und

entwendeten Bargeld.

Derzeit werden die vorhandenen Videoaufzeichnungen und weitere Spuren

polizeilich ausgewertet, die möglicherweise zu den Tätern führen werden.

Die Täter erbeuteten Bargeld und verursachten einen enormen Sachschaden.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Käfertal,

Telefonnummer 0621 71849-0, in Verbindung zu setzen.

Mannheim-Innenstadt: Taxifahrer wechselt Fahrstreifen; Reisebus bremst stark ab; 73-Jährige schwer verletzt

Mannheim-Innenstadt (ots) – Am gestrigen Mittwochvormittag, gegen 10 Uhr fuhr

ein Taxifahrer auf der Bismarckstraße aus Richtung Hauptbahnhof in Richtung

Schloss. Auf Höhe des Quadrats L6 wechselte plötzlich der 40-jährige Fahrer mit

seinem Taxi auf den rechten Fahrstreifen.

Ein rechts in dieselbe Richtung fahrender 46-jähriger Reisebus-Fahrer musste

dadurch stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Dadurch wurde eine Mitreisende, die sich Mittelgang des Fahrzeuges befand, nach

vorne von innen gegen die Windschutzscheibe geschleudert und verletzte sich

erheblich. Lebensgefahr besteht nicht.

Aufgrund ihrer Verletzung wurde die verletzte 73-jährige Frau anschließend mit

einem Rettungswagen in ein Mannheimer Krankenhaus verbracht und dort stationär

aufgenommen.

Mannheim-Seckenheim: Einbruch in Hallenschwimmbad – Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) – Von Dienstagnacht, 23:00 Uhr, auf Mittwochmorgen, 7:40 Uhr,

brach ein bislang unbekannter Täter in die Büroräume des Hallenschwimmbades in

der Freiburger Straße ein. Der unbekannte Täter hebelte die Fenster des Büros

auf und gelang so in das Gebäude. Dort betrat der Unbekannte nur die Büroräume,

da die innenliegenden Türen verschlossen waren. Er durchwühlte sie und

entwendete um die 50 Euro Bargeld. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist

bislang unbekannt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen rund um das Hallenschwimmbad gemacht haben

oder Hinweise zur Tat machen können, werden gebeten sich beim Polizeiposten

Mannheim Seckenheim Tel.: 0621/48971 zu melden.

Mannheim-Sandhofen: Wohnungseinbruch – Zeugen gesucht!

Mannheim-Sandhofen (ots) – In dem Zeitraum von Sonntag, den 02.10., und

Mittwoch, den 12.10, kam es im Neuschloßweg in Sandhofen zu einem Einbruch in

einem Wohnhaus. Nachdem der Besitzer die Feststellung gegen 19:30 Uhr tätigte,

verständigte er umgehend die Polizei. Vermutlich verschaffte sich die bislang

unbekannte Täterschaft über die Terrassentür Zutritt zu dem Anwesen. Neben

Bargeld entwendeten die Unbekannten auch Schmuck. Die genaue Höhe des

Diebstahlsschadens ist bislang nicht bekannt.

Die Ermittlungen werden von der Ermittlungsgruppe Eigentum der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen und die Spuren derzeit durch die

Kriminaltechnik ausgewertet.

Zeugen werden gebeten, sich bitte an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon

unter Tel.: 0621/174-4444 zu wenden.