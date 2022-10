Hirschberg, Leutershausen, Rhein-Neckar-Kreis: Hunde-Wurstköder mit Rasierklingen ausgelegt, Zeugenaufruf

Hirschberg, Leutershausen, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Gerade noch so, konnte ein

Hundehalter beim Gassigehen, verhindern, dass sein Hund einen Wurstköder mit

Rasierklingen verschlang. Für den Hund wäre es sicherlich tödlich gewesen.

Bislang unbekannte Täter legten in der Mannheimer Straße einen Köder mit

Rasierklingen auf dem Gehweg aus.

Der Hundehalter konnte den Köder seinem Hund noch wegnehmen und später zur

Spurensicherung der Polizei übergeben. Das Tier wurde glücklicherweise nicht

verletzt.

Die Anwohnerschaft wird gebeten, „verdächtige“ Gegenstände wie beispielsweise

Köder, die möglicherweise von Unbekannten auf Gehwegen entlang ihrer Anwesen

ausgelegt werden, zu entfernen und die Polizei zu verständigen.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Schriesheim (während der

regulären Dienstzeiten) unter der Telefonnummer 06203 61301 oder mit dem

Polizeirevier Weinheim (rund-um-die Uhr) unter 06201 1003-0 in Verbindung zu

setzen.

Edingen-Neckarhausen, Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht – Zeugen gesucht!

Edingen-Neckarhausen / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Edingen-Neckarhausen,

Zwischen Montagabend, 22:10 Uhr und Dienstagmorgen, 8:00 Uhr kam es zu einer

Unfallflucht in der Goethestraße. Ein bislang unbekannter Fahrer streifte beim

Vorbeifahren einen abgestellten BMW. Dadurch entstanden Kratzspuren an der

rechten Seite der Karosserie und an der hinteren rechten Felge des BMW. Hierbei

entstand ein Sachschaden von rund 2.500.- Euro.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat machen

können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ladenburg Tel.: 06203/93050

in Verbindung zu setzen.

Wiesloch/Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: WhatsApp Betrüger schlagen erneut erfolgreich zu

Wiesloch/Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Erneut kam es im

Rhein-Neckar-Kreis zu mehreren Betrugsdelikten über WhatsApp. In Hockenheim fiel

auf die Betrugsmasche eine 71-jährige Seniorin herein. Diese befand sich im

Urlaub und erhielt dort via WhatsApp eine Nachricht von ihrem angeblichen Sohn.

In der Folge überwies sie einen hohen vierstelligen Geldbetrag, um dessen

Rechnungen zu begleichen. Nach einem Gespräch mit ihrer Tochter fiel der Betrug

zwar auf, jedoch war das Geld bereits weg.

Ähnlich erging es einer 58-jährigen Frau aus Wiesloch. Auch sie fiel auf die

Betrugsmasche herein und überwies einen Betrag in vierstelliger Höhe. Die

Überweisung konnte ebenfalls nicht mehr rückgängig gemacht werden und die Frau

erstattete im Anschluss Anzeige bei der Polizei.

Wiesloch-Schatthausen/ Rhein-Neckar-Kreis: Pkw-Aufbruch am Friedhofsparkplatz – Zeugen gesucht

Wiesloch-Schatthausen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwochabend zwischen

17:30 Uhr und 18:40 Uhr schlugen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter die

Heckscheibe eines VWs ein, der auf dem Parkplatz des Friedhofs Schatthausen am

Meckesheimer Weg stand. Der oder die Täter entwendeten einen grünen Rucksack mit

diversen Wertgegenständen, u.a. einen Geldbeutel und ein E-Book-Reader.

Der entstandene Sachschaden sowie der genaue Diebstahlschaden sind bislang nicht

bekannt.

Das Polizeirevier Wiesloch hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Sachdienliche Hinweise werden unter der Tel.: 06222/5709-0 entgegengenommen.