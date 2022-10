Heidelberg-Kirchheim: Zwei 7-Jährige zerkratzen acht geparkte Autos

Heidelberg-Kirchheim (ots) – Am gestrigen Mittwochnachmittag, gegen 17 Uhr

wurden zwei 7-jährige Jungen dabei ertappt, wie sie im Bereich der Straße „Am

Dorf“ mindestens acht geparkte Autos durch Kritzeleien mit Steinen zerkratzen.

Dabei hinterließen im Lack der Autos ihren Vornamen und Schimpfworte. Wo sie

diese aufgegriffen hatten, konnte nicht geklärt werden.

Eine der Geschädigten sah die Kinder und verständigte die Polizei. Die beiden

7-Jährigen gaben an, „SEK“ gespielt und dabei die Kritzeleien gemacht zu haben.

Fast alle Geschädigten kamen während der Sachverhaltensaufnahme durch die

Polizei zum „Tatort“ und konnten die „neuen Kunstwerke“ an ihren Autos

begutachtet. Ihre Freude hielt sich dabei, „gelinde ausgedrückt – in Grenzen“.

Auch konnten die beiden Väter der strafunmündigen Jungen erreicht werden und

kamen vor Ort. Sie waren von der Aktion ihrer Söhne ebenfalls wenig begeistert,

das kann man schon mal sagen.

Nun gilt es, die Kostenabwicklung des entstandenen Schadens zu regeln und soweit

möglich in Grenzen zu halten.

Die Frage wird sich stellen, wer „muss“ zahlen. Mit gerichtlicher Strafe müssen

die beiden 7-Jährigen sicherlich nicht rechnen. Aber wahrscheinlich so ganz

„ohne“ werden sie nicht davon kommen.

Heidelberg: Neue Rufnummer für das Polizeirevier Heidelberg-Mitte verzögert sich! Alte Rufnummer bereits abgeschaltet.

Heidelberg (ots) – Aufgrund technischer Probleme bei der Umstellung des

Telekommunikationssystems ist die bereits angekündigte neue Rufnummer

06221/1857-0 derzeit noch nicht verfügbar. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte

kann vorübergehend über die Durchwahl -155 (06221/1857-155) erreicht werden. Die

alte Rufnummer ist nicht mehr aktiv!

Sofern Sie das Revier unter der o.g. Durchwahl nicht erreichen, wählen Sie bitte

den Notruf 110. Der Polizeinotruf ist von den Umstellungen nicht betroffen.

Andere Polizeireviere im Bereich des Polizeipräsidiums Mannheim sind von der

Umstellung ebenfalls nicht betroffen. Die bekannten Erreichbarkeiten bleiben

erhalten.

Das Polizeipräsidium Mannheim informiert gesondert nach erfolgreicher Umstellung

in einer weiteren Pressemitteilung.

Heidelberg: Auffahrunfall mit hohem Sachschaden und einer leicht verletzten Person

Heidelberg (ots) – Am Mittwochmorgen um 7:00 Uhr ereignete sich ein

Auffahrunfall an den Neckarstaden, auf Höhe eines Krankenhauses. Eine 29-jährige

BMW Fahrerin fuhr nahezu ungebremst auf einen 35-jährigen MITSUBISHI Fahrer auf.

Aufgrund des Verkehrs an einem Zebrastreifen musste der MITSUBISHI anhalten. Die

BMW Fahrerin übersah dies und fuhr auf den vorausfahrenden MITSUBISHI Fahrer

auf. Der BMW erlitt einen Totalschaden von rund 12.000.- Euro, dieser musste

abgeschleppt werden. Der MITSUBISHI erlitt einen Sachschaden von rund 6.000.-

Euro. Die 29-jährige BMW Fahrerin wurde leicht verletzt und suchte selbstständig

einen Arzt auf. Glücklicherweise wurde sonst niemand verletzt.

Heidelberg-Handschuhsheim: Falsche Wasserwerker erbeuten Schmuck; Zeugen und mögliche weitere Geschädigte gesucht

Heidelberg-Handschuhsheim (ots) – Am Mittwoch gegen 13:30 Uhr verschaffte sich

ein bislang unbekannter Trickdieb mit dem sogenannten „Wasserwerker-Trick“

Zutritt zu der Wohnung einer über 80-jährigen Frau aus Heidelberg. Während der

Unbekannten die nichtsahnende Frau im Badezimmer ablenkte, gelang es vermutlich

seinem Komplizen unbemerkt die Räumlichkeiten zu betreten und aus einem Schrank

Schmuck von noch unbekanntem Wert zu entwenden. Erst im Nachgang bemerkte die

Frau, dass sie Opfer eines Trickdiebstahls wurde.

Täterbeschreibung:

männlich, ca. 175 – 180 cm groß, korpulent, weißes Oberteil, dunkle Jacke,

Jeans-Hose, dunkle Schuhe, dunkle Basecap, auffällige weiße Handschuhe. Er soll

zudem eine Art Walkie-Talkie mit sich geführt haben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Gesuchten und dessen Komplizen geben

können oder ebenfalls von den Trickdieben aufgesucht wurden, werden gebeten,

sich unter der Tel.: 06221 45690 beim Polizeirevier Heidelberg-Nord zu melden.

Bitte beachten Sie auch folgende Warnhinweise:

Lassen Sie nie Unbekannte in Ihre Wohnung allein oder bitten

Sie, wenn möglich, eine Vertrauensperson oder einen Nachbarn

hinzu.

Sie, wenn möglich, eine Vertrauensperson oder einen Nachbarn hinzu. Lassen Sie die Personen nicht sich unbeaufsichtigt in Ihrer

Wohnung bewegen.

Wohnung bewegen. Reichen Sie Stifte, Wasser usw. immer nur durch den Türspalt

einer per Türsperre gesicherten Tür oder durch das Fenster.

einer per Türsperre gesicherten Tür oder durch das Fenster. Schließen Sie Schmuckstücke und Wertsachen immer sicher weg.

Heidelberg: Motorradfahrer alleinbeteiligt gestürzt

Heidelberg (ots) – Am Mittwochabend gegen 18:20 Uhr befuhr ein Motorradfahrer

den Gaiberger Weg in Fahrtrichtung Heidelberg, als er auf gerader Fahrtstrecke

die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der 23-jährige Fahrer kam dabei zu

Fall. Durch den Unfall wurde er leicht verletzt und nach erster Versorgung vor

Ort mit einem Krankenwagen in eine Klinik verbracht. Das Motorrad musste

abgeschleppt werden und es entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 20.000

Euro.

Heidelberg: Unfallflucht im Kreisverkehr – Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots) – Am Mittwochabend gegen 19:40 Uhr befuhr eine 46-Jährige mit

ihrem Volvo den Kreisverkehr von der Hertzstraße kommend in Richtung

Haberstraße, als ein bislang unbekannter Fahrer eines weißen Pkws die Vorfahrt

der Volvo-Fahrerin missachtete und diese am hinteren Kotflügel touchierte. Der

oder die bislang unbekannte Unfallverursacher, Unfallverursacherin entfernte

sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen

Schaden in Höhe von circa 3.000 Euro zu kümmern. Ersten Ermittlungen nach dürfte

es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen weißen Pkw, älteren

Baujahrs handeln.

Zeugenhinweise werden beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der Tel.:

06221/3418-0 entgegengenommen.

Heidelberg/Mannheim/Rhein-Neckar-Kreis: Aktion „Sicherer Schulweg“, Ergebnisse der Kontrollmaßnahmen des Polizeipräsidiums Mannheim

Heidelberg / Mannheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Vom 12. bis zum 30. September

führte das Polizeipräsidium Mannheim im Rahmen der jährlich stattfindenden

landesweiten Aktion „Sicherer Schulweg“ an insgesamt 395 Schulwegen verschiedene

Kontrollen und Verkehrsüberwachungsmaßnahmen durch. Ziel der Aktion ist es,

Schülerinnen und Schüler, aber auch Eltern und andere Verkehrsteilnehmer, auf

die Gefahren des Schulweges hinzuweisen und nach den Ferien wieder aufeinander

einzustimmen.

Bei den Kontrollen in Heidelberg, Mannheim und dem Rhein-Neckar-Kreis kam es am

häufigsten zu Beanstandungen beim Halten und Parken von Kraftfahrzeugen (305

Verstöße) im Bereich von Schulen. Aber auch das falsche Überqueren der Fahrbahn

musste hundertfach verwarnt werden (296 Verstöße). Nicht nur Schulkinder, auch

Erwachsene und Radfahrer hielten sich dabei nicht immer an die Vorschriften.

Auch mussten Fehlverhaltensweisen beim Ein- und Aussteigen aus Fahrzeugen häufig

verwarnt werden (81), ebenso wie die falsche Nutzung des Radwegs (121). Weiter

wurden bei Geschwindigkeitsmessungen 163 Fahrzeugführer wegen

Geschwindigkeitsverstößen mit einer Überschreitung bis 20 km/h gemessen.

Deutlich schneller waren drei Fahrzeugführer mit einer

Geschwindigkeitsüberschreitung über 20 km/h.

Im Gesamten wurden 536 Verwarnungen ausgesprochen, 107 Personen erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Auf den Schulwegen und vor den Schulen kamen die Beamtinnen und Beamten mit

Schülerinnen und Schülern sowie deren Eltern ins Gespräch und konnten so

präventiv und beratend tätig werden. Besonders bei Kindern und Jugendlichen

setzt die Polizei auf Sensibilisierung und gibt Hilfestellungen, wenn

entsprechendes Fehlverhalten erkannt wird. Die Aktion wurde, wie auch in den

Vorjahren, von allen Beteiligten positiv aufgenommen. Natürlich werden die

Schulwegkontrollen auch weiterhin – unabhängig von der Aktion – als ein

Schwerpunkt polizeilicher Verkehrssicherheitsarbeit an verschiedenen Stellen

regelmäßig fortgesetzt.