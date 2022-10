Unter Cannabiseinfluss unterwegs

Schifferstadt (ots) – Im Rahmen der Verkehrskontrolle am Dienstag 11.10.2022 in der Greifengasse konnten bei einem 40-jährigen aus Schifferstadt Drogen typische Auffälligkeiten festgestellt werden. Im Rahmen der Kontrolle machte der Fahrzeugführer widersprüchliche Angaben, unter anderem, dass er Cannabispatient sei und er deshalb Cannabis konsumieren würde.

Einen entsprechenden Nachweis konnte er nicht erbringen. Darüber hinaus wurden in dem mitgeführten Pkw geringe Mengen Cannabis aufgefunden. Den Mann erwartet nun ein Verfahren wegen des Führens eines Kraftfahrzeuges unter Btm-Einfluss und ein Verfahren wegen des Besitzes von Betäubungsmittel.

Betrug durch Gewinnversprechen

Schifferstadt (ots) – Opfer eines Betruges wurde am Dienstag 12.10.2022 eine 62-jährige aus Schifferstadt. Das Opfer wurde von einer weiblichen Person, die akzentfreies Deutsch sprach und sich auch mit einem Namen meldete, telefonisch kontaktiert.

Nachdem ihr mitgeteilt wurde, dass sie in einer Lotterie 39.000 Euro gewonnen habe, überwies sie einem unbekannten Täter insgesamt 900 Euro in Form von Google-Play Guthaben. Die 900 Euro seien für den Transport des Gewinns. Erst nach einem erneuten Anruf einer männlichen Person mit einer weiteren Geldforderung wurde die Geschädigte stutzig und informierte die Polizei.

In solchen Fällen rät die Polizei:

Wenn Sie nicht an einer Lotterie teilgenommen haben, können Sie auch nichts gewonnen haben!

Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn einzufordern, zahlen Sie keine Gebühren oder wählen gebührenpflichtige Sondernummern (diese beginnen z.B. mit der Vorwahl: 0900…, 0180…, 0137…).

Machen Sie keinerlei Zusagen am Telefon.

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Internet unter www.polizei-beratung.de.

Einbruch in Kleingarten

Dudenhofen (ots) – Im Zeitraum vom 11.10.2022 um 17:45 Uhr bis 12.10.2022 um 10:00 Uhr verschafften sich bisher unbekannte Täter Zutritt auf ein Kleingartengelände parallel zur L537 am Hainbach. Dort öffneten sie mehrere Holzhütten gewaltsam und zerstörten eine Toilette. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 400 Euro.

Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld beobachtet? Hinweise telefonisch an die Polizei Speyer unter 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.