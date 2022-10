Landau: Die Polizei-News

Alkoholisiert mit einem PKW am Straßenverkehr teilgenommen

Landau in der Pfalz (ots) – Am Donnerstag 13.10.2022 gegen 02:55 Uhr wurde der Fahrer eines Opel Corsa in der Merowinger Straße in Landau durch Beamte der Polizeiinspektion Landau kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle ergab sich der Verdacht des Konsums von Alkohol durch den Fahrer. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,66 Promille.

Er wurde mit zur Polizeidienststelle genommen, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gemäß §24a StVG eingeleitet.

Aufbruch einer Scheune – 2 Kettensägen entwendet

Landau in der Pfalz (ots) – Zwischen Dienstag 11.10.2022 und Mittwoch 12.10.2022 wurde eine Scheune unweit der Landkommissärsstraße in Landau aufgebrochen und aus dieser 2 Kettensägen entwendet. Darüber hinaus wurde das Glas einer Tür der Scheune eingeschlagen.

Der entstandene Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Landau-Mörlheim (ots) – Am Mittwoch 12.10.2022 kam es im Bereich der Mörlheimer Hauptstraße gegen 14:45 Uhr, zu einem Verkehrsunfall bei welchem ein Fahrzeug von der dortigen Fahrbahn abkam und mit einer am Straßenrand befindlichen Straßenlaterne kollidierte. Anschließend entfernte sich die Unfallverursacherin unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu bemühen.

Im Zuge der Ermittlungen konnte im Nahbereich der Unfallörtlichkeit ein Fahrzeug ausfindig gemacht werden, welches korrespondierende Unfallschäden aufwies. Vor Ort konnte durch die eingesetzten Beamten auch die zugehörige 75-jährige Fahrzeugführerin festgestellt werden, welche bestätigte mit dem Fahrzeug unterwegs gewesen zu sein.

Da im Rahmen der Kontrolle Atemalkoholgeruch bei der Fahrzeugführerin wahrgenommen werden konnte, wurde dieser ein freiwilliger Atemalkoholtest angeboten. Dieser ergab schließlich eine Atemalkoholkonzentration von 2,29 Promille, sodass die Fahrzeugführerin eine Blutprobe über sich ergehen lassen musste. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich mit der Polizei Landau unter 06341/2870 oder pilandau@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzten.

Dieseldiebstahl

Landau in der Pfalz (ots) – Im Zeitraum zwischen dem 12.10.2022, 11:45 Uhr und dem 13.10.2022, 02:35 Uhr, wurde aus dem Tank eines in der Straße Am Kugelfang in Landau abgestellten LKW ca. 150 Liter Dieselkraftstoff entwendet. Der Tank war zum Zeitpunkt der Tat nicht abgeschlossen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Sachbeschädigung an einem PKW

Landau/Hauptbahnhof (ots) – Am Montag 10.10.2022 stellte die Geschädigte ihren PKW der Marke Ford auf dem Park & Ride-Parkplatz hinter dem Hauptbahnhof Landau ab. Bei ihrer Rückkunft zum Fahrzeug am 12.10.2022, gegen 19:00 Uhr bemerkte sie einen Schaden an der Windschutzscheibe, der durch eine Wurf- bzw. Schlagtat verursacht worden sein dürfte.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de entgegen.