Tätliche Auseinandersetzung im Straßenverkehr

Bad Bergzabern (ots) – Am Mittwoch 12.10.22 gegen 21:15 Uhr, kam es in der Friedrich-Ebert-Straße zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen einem Pkw-Fahrer und einem Fußgänger. Der Fahrer eines Pkw Audi wurde durch einen 56-jährigen Fußgänger in der 30er Geschwindigkeitszone auf seine deutlich überhöhte Geschwindigkeit aufmerksam gemacht.

Dies nahm der Pkw-Fahrer zum Anlass auf den Fußgänger und dessen Begleiterin los zugehen. Zwischen Beiden kam es zu Handgreiflichkeiten. Im Anschluss erstatteten beide Beteiligten Strafanzeige bei der Polizei Bad Bergzabern.

An dem Pkw Audi wurden bei der Inaugenscheinnahme technische Veränderungen festgestellt, weshalb dem 19-Jährigen die Weiterfahrt mit dem Fahrzeug untersagt wurde. Gegen ihn wurde ein Bußgeldverfahren wegen Erlöschen der Betriebserlaubnis eingeleitet.

Verkehrsunfall auf der L524

Offenbach an der Queich (ots) – Am Mittwoch 12.10.2022 gegen 14.55 Uhr kam es auf der L524 zwischen Herxheim und Offenbach zum Zusammenstoß zwischen zwei sich entgegenkommenden Fahrzeugen, einem PKW der Marke Toyota RAV4 und einem PKW des Herstellers Nissan Navara. Im Rahmen des Zusammenstoßes wurden beide Fahrzeug beschädigt.

Zur genauen Klärung des Unfallhergang nimmt die Polizeiinspektion Landau Hinweise unter der Telefonnummer 06341/287-0 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de entgegen.