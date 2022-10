Breidenbach- Niederdieten: Mauer und Zaun beschädigt

Etwa 1.000 Euro hoch ist der Schaden, den ein unbekannter Autofahrer in der Dietetalstraße an einer Grundstücksbegrenzung verursachte. Auf bislang unbekannte Weise kollidierte er zwischen 18 Uhr am Sonntag, 9. Oktober, und 17 Uhr am Montag mit dem Zaun und der Mauer. Anstatt sich um die entstandenen Schäden zu kümmern, flüchtete der Verursacher unerlaubt. Die Polizei in Biedenkopf bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06461/92950).

Marburg: Spiegel abgefahren

Am Dienstag, 11. Oktober, fuhr ein unbekannter Autofahrer den Außenspiegel eines geparkten schwarzen Hyundai ab. Der etwa 400 Euro hohe Schaden entstand zwischen 1.45 Uhr und 10.50 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße. Der Verursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt. Die Marburger Polizei bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Unfallflucht auf Klinikparkplatz

Auf dem P4 des Klinikparkplatzes in der Baldingerstraße kollidierte am Mittwoch, 5. Oktober, ein unbekannter Autofahrer mit einem geparkten schwarzen Opel Insignia. Durch den Zusammenstoß entstanden etwa 800 Euro hohe Schäden. Anstatt sich darum zu kümmern, entfernte sich der Unbekannte. Der Unfallzeitraum ist nicht mehr genau bekannt, müsste aber zwischen dem Morgen und 14.40 Uhr liegen. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Bad Endbach: Zaun angefahren

Vermutlich kam der unbekannte Autofahrer aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße In der Aue ab und kollidierte in der Folge mit einem Grundstückszaun, an dessen Pfosten ein Schaden von etwa 300 Euro entstand. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt. Den Schaden stellten Zeugen am Mittwoch, 12. Oktober, gegen 8 Uhr fest. Wann der Unfall passierte, ist bislang nicht bekannt. Die Polizei in Biedenkopf bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06461/92950).

Marburg: Mercedes touchiert

Eine graue Mercedes A-Klasse touchierte ein unbekannter Autofahrer in der Liebigstraße, wodurch zwischen 19.45 Uhr am Montag, 10. Oktober, und 10.45 Uhr am Dienstag Schäden in Höhe von rund 750 Euro entstanden. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt, die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).