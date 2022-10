Korbach: Die Polizei-News

Korbach – Tatverdächtiger Sohn in Untersuchungshaft, Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln Hintergründe

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und der Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg

Am Dienstagmorgen kam es in Korbach zu einem Tötungsdelikt. Ein 68-Jähriger wurde tot in seinem Wohnhaus aufgefunden, den 33-jährigen Sohn nahmen Polizeibeamte am Tatort fest ((Beachten Sie bitte die Presseveröffentlichung vom 11.10.2022, 11.31 Uhr)

Nach den bisherigen Erkenntnissen verstarb der 68-Jährige an erheblichen Kopfverletzungen.

Der 33-jährige dringend Tatverdächtige wurde am Mittwoch auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kassel beim Amtsgerichtes Kassel vorgeführt. Der Haftrichter erließ einen Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des Totschlags. Der Tatverdächtige befindet sich jetzt in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Korbach und der Staatsanwaltschaft Kassel zu dem Tathergang, den Hintergründen und dem Motiv werden intensiv fortgesetzt.

Im Hinblick auf den Stand der Ermittlungen können weitere Auskünfte derzeit nicht erteilt werden