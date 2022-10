Tuning ist not a crime – aber manchmal eine Ordnungswidrigkeit! Tuningtreffen mit hoher Beanstandungsquote

Tuning ist not a crime – aber manchmal eine Ordnungswidrigkeit! Tuningtreffen mit hoher Beanstandungsquote

Tuning ist not a crime – aber manchmal eine Ordnungswidrigkeit! Tuningtreffen mit hoher Beanstandungsquote

Rotenburg a.d. Fulda. Am Sonntag (09.10.) führten spezialisierte Kontrollkräfte des Polizeipräsidiums Osthessen mit Unterstützung der Kontrolleinheit Autoposer, Raser, Tuner „KART“ des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main gemeinsame Kontrollmaßnahmen durch, um eine populäre und überregional bekannte Veranstaltung der Tuningszene zu begleiten.

Im Rahmen der Verkehrskontrollen wurden die optisch und technisch teilweise stark modifizierten Szenefahrzeuge rund um das Veranstaltungsgelände hinsichtlich ihrer Vorschriftsmäßigkeit untersucht. Insgesamt wurden 37 Fahrzeuge und 52 Personen kontrolliert. Dabei musste bedauerlicherweise eine hohe Beanstandungsquote festgestellt werden:

In 18 Fällen führten am Fahrzeug vorgenommene unzulässige Änderungen oder technische Manipulationen zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. 15 Mal war eine Sicherstellung der Fahrzeuge notwendig, um die festgestellten Mängel durch einen Sachverständigen genauer untersuchen zu lassen. Dies betraf vor allem Manipulationen im Bereich der Abgasanlage, welche zu einer wesentlichen Verschlechterung des Abgas- und Geräuschverhaltens führten. Diese Fahrzeuge konnten jedoch bereits am Kontrolltag und in den darauffolgenden Werktagen begutachtet werden, sodass ein Großteil der Pkw bereits wieder an die Halter herausgegeben wurde. Neben dem Bußgeldverfahren und den Gutachterkosten, kommt nun auch der zumeist kostenintensive Rückbau sowie weitere behördliche Maßnahmen zur Wiedererlangung der Betriebserlaubnis im Rahmen des Verwaltungsverfahrens bei der zuständigen Zulassungsstelle auf die Betroffenen zu.

Das Tuningtreffen – mit in der Spitze über 150 Teilnehmern – verlief weitestgehend störungsfrei und es herrschte eine ausgelassene Stimmung. Auch die tuningbegeisterten Polizeibeamten konnten sich auf dem Veranstaltungsgelände einen Überblick über die ausgestellten, zumeist liebevoll und aufwendig umgebauten Fahrzeuge verschaffen. Dabei kam es auch zu Fachgesprächen auf Augenhöhe mit Mitgliedern der Tuningszene. So konnten die Beamten transparent über die rechtlichen und technischen Grenzen von Fahrzeugtuning sowie über die Intention der polizeilichen Maßnahmen – welche vor allem die Verkehrssicherheit und Umweltverträglichkeit in den Vordergrund stellen – aufklären und so auch präventiv tätig werden.

Auch künftig wird die Polizei auf Veranstaltungen dieser Art Präsenz zeigen, um sich mitunter auf Augenhöhe mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern auszutauschen.

Tipp der Polizei: Das Individualisieren von Fahrzeugen erfreut sich nach wie vor einer großen Beliebtheit und soll auch nicht grundlos bekämpft werden. Doch die bestehenden Regelungen im Hinblick auf das verkehrssichere und umweltverträgliche Verhalten im Straßenverkehr sollten dabei beachtet werden. Im Zweifel ist es ratsam, vor den Umbaumaßnahmen einen Sachverständigen oder die zuständige Zulassungsstelle zu Rate zu ziehen.

Nach 25 Jahren „Lollsumzug“ ist für Ersten Polizeihauptkommissar Horst Mertelmeyer Schluss

Nach 25 Jahren „Lollsumzug" ist für Ersten Polizeihauptkommissar Horst Mertelmeyer Schluss

Nach 25 Jahren „Lollsumzug“ ist für Ersten Polizeihauptkommissar Horst Mertelmeyer Schluss

Große Überraschung am „Lollsmontag“ für den „Herschfeller Schutzmann“ der Polizeidirektion Hersfeld-Rotenburg, Erster Polizeihauptkommissar Horst Mertelmeyer, der seit 25 Jahren im Rahmen der polizeilichen Einsatzmaßnahmen im Spitzenfahrzeug den traditionellen „Lollsumzug“ durch die Stadt Bad Hersfeld anführte. In Höhe des „Lullusbrunnens“ am Rathaus, wurde Horst Mertelmeyer von dem den Umzug moderierenden Reinhard. E. Matthäi gebeten, den Funkwagen anzuhalten und auszusteigen. Insofern noch nicht überraschend, da sich die beiden seit Jahrzehnten gut kennen und nicht das erste Mal die zahlreichen Festzugsbesucherinnen und -besucher in Höhe des Rathauses mit einem „Enner, zwoon, dräi Bruder Lolls“ auf den Festzug einzustimmen. Als sich der Polizeibeamte umdrehte, staunte er jedoch nicht schlecht. Horst Mertelmeyer, der mit Ablauf des Jahres nach über 44 Dienstjahren in den Ruhestand geht und somit seinen letzten Lollsumzug begleitete, wurde am Lullusbrunnen von Bürgermeister Thomas Fehling, zahlreichen Stadtverordneten, dem Ersten Stadtrat, dem Feuermeister, der zukünftigen Bürgermeisterin Anke Hofmann, dem Leiter der Polizeidirektion Hersfeld-Rotenburg, Kriminaldirektor Golomb und von eingeweihten Kollegen sowie seiner Ehefrau begrüßt. Bürgermeister Fehling bedankte sich bei EPHK Mertelmeyer u. a. für die vielen Jahre der polizeilichen Unterstützung rund um das Lullusfest sowie für mehr als drei Jahrzehnte guter und vertrauensvoller Zusammenarbeit mit der Stadt Bad Hersfeld. Neben einem Bildband der Bad Hersfelder Festspiele überreichte Bürgermeister Fehling auch eine große Flasche Lullusfeuer an den scheidenden Schutzmann. Von seinen Kollegen erhielt er eine Collage mit Fotos vom Lollsumzug der letzten Jahrzehnte.

Vor toller Kulisse und bei bestem Lollswetter bedankte sich Horst Mertelmeyer bei allen Beteiligten, seinen Kollegen und „Initiatoren“ Thomas Rüger und Ralph Bingel für die überaus gelungene Überraschung sowie bei den vielen wartenden hunderten Bürgerinnen und Bürger für die Geduld und den Applaus mit einem kräftigen „Enner, zwoon, dräi Bruuuuder Lolls!“.

Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Unfall

Fulda. Am Mittwoch (12.10.) kam es gegen 19 Uhr zu einem Alleinunfall bei dem Sachschaden in Höhe von circa 5.500 Euro entstand. Ein 46-jähriger Mercedes-Fahrer aus Eichenzell befuhr die Straße „Hinterburg“ in Fahrtrichtung Langenbrückenstraße. Dabei kam er aus noch unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer dortigen Ampelanlage. Da bei dem Fahrer der Verdacht auf Alkohol am Steuer bestand, wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein zunächst sichergestellt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Verkehrsunfallflucht

Fulda. Am Donnerstag (13.10.) kam es zwischen 4:30 Uhr und 5:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht bei der ein Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro entstand. Ein 44-Jähriger aus Fulda parkte seinen schwarzen VW-Touran in der Straße „Unterm Heilig Kreuz“, Ecke „Nonnengasse“ auf Höhe der Hausnummer 16. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug fuhr am frühen Morgen gegen das Heck des VW und beschädigte hierbei massiv die Heckklappe sowie die Stoßstange hinten. Außerdem wurde zudem die Heckscheibe zum Zerbersten gebracht. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Fulda, Telefon:0661-105-2300/-2301.

Auffahrunfall

Bebra. Am Donnerstag (13.10.), gegen 5.50 Uhr, befuhren ein Peugeot-Fahrer aus dem Werra-Suhl-Tal und eine Dacia-Kombi-Fahrerin aus Wildeck die L 3251 aus Richtung Bebra-Weiterode kommend in Richtung Bebra. In Höhe der dortigen Kreuzung wollte der Peugeot-Fahrer nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen stadteinwärts nach rechts abbiegen. Verkehrsbedingt musste er anhalten. Dies bemerkte die nachfolgende Dacia-Fahrerin vermutlich zu spät und fuhr auf den Peugeot auf. Hierbei entstand Gesamtschaden circa 8.000 Euro. Der Peugeot war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Unfall

Rotenburg. Die Fahrzeugführerin eines Ford Fiesta aus Bad Hönningen befuhr am Donnerstag (13.10.), gegen 0.20 Uhr, die Mündershäuser Straße in Richtung Rotenburg-Mündershausen. In Höhe der Mündershäuser Straße 50 parkte ordnungsgemäß ein BMW aus Rotenburg am rechten Fahrbahnrand. Beim Vorbeifahren kam es aus noch unklarer Ursache zum Zusammenstoß mit diesem Fahrzeug. Der entstandene Gesamtschaden beträgt etwa 8.000 Euro. Der Fiesta war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Mücke. Am Dienstagmorgen (11.10.) kam es zu Bränden an zwei Kommunikationsanlagen im Bereich der K43 sowie der L3146 – wir berichteten.

Auch im Bereich einer Feldgemarkung in Burg-Gemünden verursachten Unbekannte in der Zeit von Montag (10.10.) bis Mittwochmorgen (12.10.) einen Brandschaden an einer Kommunikationsanlage.

Ob die drei Vorfälle miteinander in Verbindung stehen, ist derzeit nicht bekannt und Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Alsfeld unter Telefon 06631/974-0 in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Vereinsheim

Alsfeld. Unbekannte brachen in der Zeit von Montag (10.10.) bis Mittwoch (12.10.) mehrere Vergitterungen und Fenster eines Vereinsheims in der Kirtorfer Straße in Angerod auf. Ob die Täter die Räumlichkeiten betraten und ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar. Es entstand jedoch Sachschaden von circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Unterwegs mit den Brandursachenermittlern der Fuldaer Kriminalpolizei – Die Reportage

Fulda. Was für viele Menschen ein Trümmerfeld aus Schutt und Asche ist, erzählt für die Brandursachenermittler Christoph Seibert und Wolfgang Wald Geschichten. Die Kriminalhauptkommissare sind seit vielen Jahren im Fuldaer K10 tätig. In einer Reportage auf den Social-Media-Kanälen des Polizeipräsidiums Osthessen stellen sie nun ihre Arbeit vor:

„Es ist meistens nicht so, wie es anfangs scheint“, erklärt Seibert. Der Kriminalhauptkommissar ist seit 15 Jahren bei der Hessischen Polizei. Über den Direkteinstieg war er von Anfang an als Kripobeamter tätig und ist seit sechs Jahren im Fuldaer K10 unter anderem für Brand-, Waffen-, Kapital- und Tötungsdelikte zuständig.

Diese Abwechslung weiß auch sein Kollege Wolfgang Wald, der inzwischen seit 43 Jahren bei der Polizei ist, zu schätzen. In all den Jahren hat er viel erlebt und geht jede neue Herausforderung gerne an, um den Bürgerinnen und Bürgern zu helfen.

Alle Brandursachen auf dem Schirm

Für Seibert war das Interesse an der Brandursachenermittlung anfangs gar nicht so groß. „Ich konnte mir zu Beginn nichts richtig darunter vorstellen.“ Doch im Laufe der Zeit war klar: „Man muss sich durch Schuttberge wühlen, Zeugen befragen, nach Videokameras schauen und dabei alle möglichen Brandursachen auf dem Schirm haben. Wenn wir feststellen, dass der Brand vorsätzlich herbeigeführt wurde, versuchen wir natürlich auch den Täter zu ermitteln.“ Jeder Brand sei anders. Immer wieder stehen die Kripobeamten vor einer neuen Herausforderung und werden mit Schicksalen von Menschen konfrontiert. Umso größer ist die Freude, wenn Täter ermittelt werden, obwohl die Brandstelle vermeintlich nichts mehr hergibt. „Wir wollen den Menschen helfen. Das macht unsere Arbeit aus!“

Von vermeintlich kalter Asche zum Brand

Diese Motivation wird auch in der Reportage „Unterwegs mit der Kriminalpolizei Fulda“ deutlich. Gemeinsam untersuchen die Polizeihauptkommissare nach einem Mülltonnenbrand nahe eines Wohnhauses die Brandstelle. War es nicht vollends erkaltete Asche, die in der Mülltonne entsorgt wurde? Oder hat jemand vorsätzlich den Brand herbeigeführt? Die Brandursachenermittler Wolfgang Wald und Christoph Seibert gehen auf Spurensuche.

Zu sehen gibt es die Reportage ab sofort auf Facebook (@Polizei Osthessen) sowie dem YouTube-Kanal der Behörde unter: https://www.youtube.com/watch?v=Hrql4kOnKeQ.

Versuchter Einbruch in Apotheke

Flieden. Eine Apotheke in der Schlüchterner Straße wurde in der Nacht zu Mittwoch (12.10.) Ziel unbekannter Täter. Die Einbrecher versuchten eine Glasschiebetür aufzudrücken und verursachten hierdurch rund 2.500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Betrieb

Flieden. In der Nacht zu Mittwoch (12.10.) schlugen Unbekannte eine Scheibe eines Betriebs in der Schlüchterner Straße ein. Anschließend betraten die Einbrecher unberechtigt das Objekt und stahlen einen Laptop der Marke „Dell“ im Wert von circa 500 Euro. Auch der an dem Fenster entstandene Sachschaden beträgt etwa 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Handtaschenraub

Fulda. Am späten Mittwochabend (12.10.), gegen 22.45 Uhr, versuchte ein Unbekannter die Handtasche einer 70-jährigen Frau aus dem Landkreis Verden zu entwenden. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen lief die Dame gemeinsam mit einer Begleitung die Esperantostraße in Richtung des Zieherser Wegs, als der Täter die Tasche von hinten griff und versuchte sie im Weiterrennen mitzureißen. Die 70-Jährige hielt die Tasche jedoch fest, sodass der Unbekannte ohne Diebesgut flüchtete. Bei dem Vorfall kamen die Frau sowie ihre Begleitung zu Fall und verletzten sich leicht. Der Täter kann als circa 16 bis 18 Jahre alt, etwa 1,65 Meter groß und mit sportlicher Statur beschrieben werden. Zur Tatzeit trug er ein schwarzes Oberteil – Jacke oder Pullover – mit einer Kapuze sowie eine schwarze Hose. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrradanhänger samt Pedelecs gestohlen

Bebra. Unbekannte stahlen am Mittwoch (12.10.), in der Zeit zwischen 7.30 Uhr und 17.45 Uhr, einen Fahrradanhänger der Marke „TrendPed, Modell Comfort Wagon L in orange-schwarzer Farbe sowie zwei Fahrräder aus einer Tiefgarage in der Apothekenstraße. Bei den Pedelecs handelt es sich um ein schwarzes Mountainbike des Herstellers „Haibike“ und ein Tourenrad der Marke Riese und Müller in der Farbe „tundra grey“. Das Tourenrad verfügt darüber hinaus über Ergon-Griffe und Bremsen des Typs Magura MT4. Das Diebesgut hat einen Gesamtwert von etwa 12.800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall mit Personenschaden – Zusammenstoß zwischen Linienbus und Fußgänger

Am Mittwoch, den 12. Oktober 2022, ereignete sich in den Nachmittagsstunden ein Verkehrsunfall auf der K18 zwischen Langenbieber und Niederbieber, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 65-Jähriger Fußgänger lief auf der rechten Fahrbahnseite der K18 von Langenbieber in Richtung Niederbieber. Als ein in gleicher Richtung fahrender Linienbus an dem Fußgänger vorbeifuhr, kam es zum seitlichen Zusammenstoß zwischen dem Fußgänger und dem Linienbus. Der Fußgänger wurde in der Folge leicht verletzt und vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Am Linienbus entstand nach erster Einschätzung kein Sachschaden. Die Polizei ermittelt nun die genauen Hintergründe dieses Zusammenstoßes.