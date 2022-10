Wiesbaden: Die Polizei-News

Ladendetektiv angegriffen,

Wiesbaden, Kirchgasse, 12.10.2022, 15.30 Uhr,

(pl)Am Mittwochnachmittag wurde der Ladendetektiv eines Kaufhauses in der

Kirchgasse beim Hinterhereilen einer Ladendiebin von ihrem Komplizen angegriffen

und leicht verletzt. Der Detektiv hatte die Frau gegen 15.30 Uhr dabei erwischt,

wie sie mehrere Parfums in ihre Handtasche steckte und dann mit dem Diebesgut in

Richtung Kirchgasse die Flucht ergreifen wollte. Als der Sicherheitsmitarbeiter

die Verfolgung aufnahm und sie zur Rede stellte, kam plötzlich ein Mann der

gestellten Diebin zur Hilfe und wurde dem Detektiv gegenüber handgreiflich, so

dass die Frau wegrennen konnte. Der mutmaßliche Komplize flüchtete anschließend

in die Bleichstraße und stieg dort in einen Bus der Linie 5 ein. Die Ladendiebin

soll etwa 40 Jahre alt sowie sehr schlank gewesen sein und kastanienbraune zum

Zopf gebundene Haare gehabt haben. Sie habe ein dunkelrotes langes gemustertes

Kleid getragen, eine schwarze Handtasche mit sich geführt und soll mit einem

osteuropäischen Akzent gesprochen haben. Der Angreifer wurde als ca. 35 Jahre

alt, hager, mit schwarzen Haaren und einem Dreitagebart beschrieben. Er sei mit

einem schwarzen Pullover, einer schwarzen Jogginghose und Turnschuhen bekleidet

gewesen. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611)

345-2140 entgegen.

Dieb täuscht Hilfsbereitschaft vor – Wiesbadenerin bestohlen, Wiesbaden, An

den Quellen, 12.10.2022, 11.30 Uhr bis 11.50 Uhr,

(pl)Im Treppenhaus eines Gebäudes mit einer dort ansässigen Arztpraxis in der

Straße „An den Quellen“ ist eine 68-jährige Frau am Mittwochvormittag einem

Trickdieb zum Opfer gefallen. Die auf einen Rollator angewiesene Geschädigte

wollte gegen 11.30 Uhr das Gebäude betreten. Im dortigen Eingangsbereich

täuschte ein Mann der Frau seine „Hilfe“ vor und bot ihr die Unterstützung beim

Bewältigen der Treppenstufen an. Später musste die Wiesbadenerin dann

feststellen, dass die Geldbörse aus ihrer Umhängetasche gestohlen wurde. Der

Trickdieb soll ca. 30-40 Jahre alt sowie etwa 1,80 Meter groß gewesen sein und

dunkle Haare gehabt haben. Er habe dunkle Kleidung getragen und sei sehr höflich

gewesen. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611)

345-2140 entgegen.

Seniorin wird Opfer von Trickdiebin,

Wiesbaden, Blücherstraße, 11.10.2022, 16.30 Uhr bis 16.45 Uhr,

(pl)Am Dienstagnachmittag war eine Trickdiebin in einem Mehrfamilienhaus in der

Blücherstraße unterwegs und erbeutete die Geldbörse einer dort wohnhaften

Seniorin. Die Unbekannte erschien gegen 16.30 Uhr vor der Wohnung der

Geschädigten und gab an, ein Päckchen für die Nachbarin abgeben zu wollen. Die

hilfsbereite Dame ging daraufhin gemeinsam mit der Täterin in ihre Wohnung und

wurde dort geschickt abgelenkt. Nach einigen Minuten war die Unbekannte wieder

weg und mit ihr leider auch die Geldbörse der Geschädigten. Die Täterin wurde

als etwa 1,70 Meter groß, mit einer normalen Statur und braunen kinnlangen

Haaren beschrieben. Sie soll einen hellen Mantel getragen haben und ein bisschen

„aufgetakelt“ gewesen sein. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter

der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Betrüger versprechen hohen Gewinn,

Wiesbaden, 11.10.2022 bis 12.10.2022,

(pl)Eine Frau aus Wiesbaden ist in den vergangenen Tagen Betrügern aufgesessen,

welche mit einem falschen Gewinnversprechen Geld ergaunerten. Der Geschädigten

wurde am Dienstag am Telefon die Geschichte eines angeblichen Geldgewinnes

aufgetischt. Um jedoch an den vermeintlichen Gewinn zu gelangen, müsse sie

Gutscheinkarten besorgen und die entsprechenden Codes telefonisch übermitteln.

Den Gewinn vor Augen kam das Opfer dieser Aufforderung nach und erkannte erst im

Nachgang, dass sie nichts gewonnen, sondern stattdessen verloren hat.

Achtung Wild – Wildunfälle am Morgen, Wiesbaden, Landesstraße 3038,

12.10.2022 und 13.10.2022

(pl)Es wird kälter und wieder länger dunkel. Jetzt im Herbst sind viele

Wildtiere unterwegs und parallel zieht es naturliebende, pilzsammelnde,

sportlich aktive oder hundebesitzende Menschen in die Wälder. Hierbei steigt

auch die Gefahr von Wildwechsel und so von Wildunfällen. Sogleich drei

Wildunfälle ereigneten sich in den vergangenen beiden Tagen jeweils in den

Morgenstunden auf der L 3038 zwischen dem Chausseehaus und Georgenborn. In allen

drei Fällen hatte eine Wildschweinrotte vor den Autos die Fahrbahn überquert,

woraufhin es zu Zusammenstößen kam. Es entstand Sachschaden und mindestens eines

der Tiere, ein Frischling, überlebte den Aufprall nicht.

Die Polizei rät Autofahrenden bei Fahrten durch ländliche Bereiche, Wald- und

Wiesengebiete während der Dämmerung oder der Dunkelheit besonders vorsichtig zu

sein. Aber auch tagsüber muss im Herbst mit Wild gerechnet werden, das die

Fahrbahn überquert. Passen Sie Ihre Fahrweise an, beachten Sie die

entsprechenden Warnschilder und seien Sie bremsbereit. Wenn Sie Wild am

Fahrbahnrand sehen, sollten Sie abblenden, abbremsen, hupen und gegebenenfalls

anhalten. Weichen Sie bei plötzlichem Wildwechsel oder einer unvermeidbaren

Kollision nicht in den Gegenverkehr aus – bremsen Sie ab und halten Sie Ihre

Fahrspur.

Darüber hinaus appelliert die Polizei, beim Ausflug in den Wald, auf die dort

lebenden Wildtiere Rücksicht zu nehmen und sich möglichst entlang der Wege

aufzuhalten. Beim Durchkämmen der Wälder, fernab der Wege, werden die sich

dorthin zurückgezogenen Wildtiere aufgeschreckt, was dazu führen kann, dass sie

bei ihrer Flucht plötzlich Straßen in Waldgebieten überqueren und sich

Wildunfälle ereignen. Dabei geschieht dies oftmals für den sich im Wald

befindlichen Menschen völlig unbemerkt.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Bei Wohnungseinbruch Schmuck gestohlen, Niedernhausen,

Feldbergblick, 12.10.2022, 06.00 Uhr bis 16.40 Uhr

(pa)Am Mittwoch kam es in Niedernhausen zu einem Wohnungseinbruch. Unbekannte

hebelten zwischen 06.00 Uhr und 16.40 Uhr ein Fenster der Erdgeschosswohnung

eines in der Straße „Feldbergblick“ gelegenen Mehrfamilienhauses auf, stiegen in

die Wohnräume ein und durchsuchten diese nach Wertsachen. Die Täter entwendeten

Schmuck und flüchteten unerkannt vom Tatort. Mögliche Zeuginnen und Zeugen

werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06126) 9394 – 0 bei der Polizeistation

Idstein zu melden.

Einbruch in Einfamilienhaus,

Walluf, Oberwalluf, Marktstraße, 12.10.2022, 18.30 Uhr bis 22.00 Uhr

(pa)Am Mittwochabend wurde in Oberwalluf in ein Wohnhaus eingebrochen. Zwischen

18.30 Uhr und 22.00 Uhr öffneten Unbekannte gewaltsam ein Fenster eines in der

Marktstraße gelegenen Einfamilienhauses. Anschließend durchwühlten sie die

Räumlichkeiten. Mit Wertgegenständen im Wert von mehreren Tausend Euro verließen

die Täter unerkannt den Tatort. Die zuständigen Ermittler der Polizeidirektion

Rheingau-Taunus haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten um Hinweise unter

der Telefonnummer (06124) 7078 – 0.

Autoscheiben mutwillig zerstört,

Taunusstein, Neuhof, Albert-Schweitzer-Straße, 13.10.2022, 03.00 Uhr bis 05.40

Uhr

(pa)In Taunusstein Neuhof wurden in der Nacht zum Donnerstag drei geparkte

Fahrzeuge mutwillig beschädigt. Eine Zeitungsausträgerin meldete gegen 05.40

Uhr, dass in der Albert-Schweitzer-Straße an drei Pkw Scheiben zerstört worden

waren. Der Tatzeitraum konnte auf die Zeit seit 03.00 Uhr eingegrenzt werden.

Einer ersten Schätzung nach beläuft sich der angerichtete Schaden auf rund 4.000

Euro. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Schwalbach

unter (06124) 7078 – 0 entgegen.

Porsche demoliert und davongefahren,

Eltville, Erbach, Rheinallee, 11.10.2022, 15.15 Uhr bis 16.30 Uhr

(pa)In Eltville Erbach kam es am Dienstagnachmittag zu einer

Verkehrsunfallflucht. Ein roter Porsche war zwischen 15.15 Uhr und 16.30 Uhr auf

dem Parkplatz am Weintreff in der Rheinallee geparkt, als ein anderes Fahrzeug

gegen den Pkw fuhr und einen Schaden von rund 4.000 Euro verursachte. Der oder

die Verantwortliche entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Polizeistation Eltville bittet um Hinweise unter der Rufnummer (06123) 9090 – 0.

Skoda beschädigt und weitergefahren,

Bad Schwalbach, Am Brodelbrunnenplatz, Donnerstag, 06.10.2022, 17:25 Uhr bis

18:10 Uhr

(jn)Bereits am letzten Donnerstag kam es in Bad Schwalbach zu einer

Verkehrsunfallflucht, bei der ein Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro entstanden

ist. Der Geschädigte hatte seinen schwarzen Skoda Fabia um 17:25 Uhr „Am

Brodelbrunnenplatz“ in Bad Schwalbach abgestellt. Bei seiner Rückkehr um 18:10

Uhr musste er an dem Wagen frische Beschädigungen im linken hinteren Bereich

feststellen. Augenscheinlich waren diese von einem unbekannten

Verkehrsteilnehmer verursacht worden, der beim Ein- oder Ausparken mit dem Skoda

kollidiert war. Ohne sich um den Schaden zu kümmern und damit den Pflichten

eines Unfallbeteiligten nachgekommen zu sein, entfernte sich der unbekannte

Fahrer oder die Fahrerin von der Unfallstelle.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Bad Schwalbach unter der

Telefonnummer 06124 / 7078 – 0, die nun wegen Unfallflucht ermittelt.