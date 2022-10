Bergstrasse

Heppenheim: Einbruch in Imbiss/Polizei nimmt zwei Verdächtige fest

Heppenheim (ots) – Von Zeugen wurde der Polizei am Mittwochabend (12.10.), gegen

23.20 Uhr, ein Einbruch in einen Imbiss in der Weiherhausstraße gemeldet. Die

Täter drangen zuvor durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in die Räumlichkeiten

ein.

Die sofort eingesetzten Streifen der Polizeistation Heppenheim konnten

anschließend im Rahmen der Durchsuchung des Tatorts zwei 16 und 17 Jahre alte

Jugendliche in einem Lagerraum des Imbisses entdecken und vorläufig festnehmen.

Die Festgenommenen wurden nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen in die

Obhut von Sorgeberechtigten übergeben. Sie werden sich nun in einem

Strafverfahren wegen versuchten, besonders schweren Diebstahls zu verantworten

haben. Die Ordnungshüter prüfen zudem, ob das Duo für weitere gleichgelagerte

Taten in Betracht kommt.

Darmstadt

Darmstadt: 43-Jähriger stellt sich nach versuchtem Raub auf Einkaufsmarkt / Tatverdächtiger wird Haftrichter vorgeführt

Darmstadt (ots) – Nachdem ein Mann am Montagabend (10.10.) versuche einen

Einkaufsmarkt in der Heinheimer Straße zu überfallen, an seinem Vorgehen durch

das Eingreifen von Zeugen gehindert wurde und flüchtete (wir haben berichtet),

hat sich am Mittwochabend (12.10.) ein 43 Jahre alter Mann bei der Polizei in

Darmstadt gestellt. Der Darmstädter wurde festgenommen und ins Polizeigewahrsam

gebracht. Im Zuge seiner Überprüfung stellten die Beamtinnen und Beamten

Beweismaterial sicher. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt soll der

Festgenommene noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden. Derweil dauern die

weiteren Ermittlungen an.

Darmstadt: Polizei legt Sportwagen an Ort und Stelle still

Darmstadt (ots) – Den Fahrer eines über 600 PS starken Sportwagens einer

italienischen Nobelmarke kontrollierten Beamte der Verkehrsinspektion des

Polizeipräsidiums Südhessen am Dienstag (12.10.) im Donnersbergring.

Eine im Rahmen der anschließenden Überprüfung durch einen Sachverständigen

durchgeführte Standgeräuschmessung ergab, dass der Sportwagen einen Wert von 97

Dezibel aufwies, erlaubt wären jedoch nur 93 Dezibel gewesen. Im weiteren

Verlauf stellten die Ordnungshüter zudem fest, dass beide vorderen

Seitenscheiben, sowie die Frontscheibe, unzulässiger Weise mit dunkler Folie

beklebt waren. Aufgrund der dunkleren Farbgebung war nicht mehr gewährleistet,

dass andere Verkehrsteilnehmer ausreichend und rechtzeitig erkannt werden

können. Besonders bei Dämmerung, oder schlechten Witterungsverhältnissen ist die

Unfallgefahr hierdurch deutlich erhöht. Ebenso können die Scheiben im Falle

eines Unfalls durch Rettungskräfte nur erschwert entglast werden, was somit im

Falle einer notwendigen Rettung eine zusätzliche Gefahr für den Fahrer selbst

und weiterer Insassen darstellen würde.

Aufgrund der unzulässigen Modifikation der Scheiben wurde das Fahrzeug an Ort

und Stelle von der Polizei stillgelegt. Die Betriebserlaubnis war erloschen. Auf

den Fahrer und den Halter des Sportwagens kommen nun jeweils Bußgelder und

Punkte in Flensburg zu.

Darmstadt: Autoscheibe eingeschlagen / Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung /Zeugen der Tat gesucht

Darmstadt (ots) – Am Dienstag (11.10.) haben noch unbekannte Täter im

Atzwinkelweg die Heckscheibe eines geparkten VW-Polos eingeschlagen. Nach

bisherigen Erkenntnissen wird die Tatzeit zwischen 9.30 und 12 Uhr eingegrenzt.

Die Polizei in Darmstadt hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der

Sachbeschädigung eingeleitet und sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben

können. Diese werden gebeten, sich beim 2. Polizeirevier zu melden (Rufnummer

06151/969-41210).

Südhessen: Länderübergreifender Sicherheitstag

Im Rahmen des Sicherheitstages haben Einsatzkräfte der Hessischen Polizei am Dienstag (11.10.) gezielte Fahndungs- und Kontrolltätigkeiten durchgeführt sowie vielfältige Beratungsgespräche und Informationsveranstaltungen angeboten. Ziel des länderübergreifenden Einsatzes ist es, das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger weiter zu stärken.

Im Bereich des Polizeipräsidiums Südhessen haben über 100 Polizeikräfte mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei über 200 Fahrzeuge kontrolliert und in rund 250 Bürgergesprächen zu aktuelle Kriminalitätsphänomenen informiert.

In Erbach stellten Polizeikräfte bei zwei Tatverdächtigen nach derzeitigem Kenntnisstand ein Dutzend Marihuana-Pflanzen sowie circa 100 Gramm Marihuana im Zuge von Durchsuchungen sicher. Für weitere polizeiliche Maßnahmen brachten die Ermittler die Männer im Alter von 23 und 26 Jahren auf die Dienststelle. In dem Verfahren müssen sie sich jetzt strafrechtlich verantworten.

Auch das Umfeld von Bahnhöfen und mehrere Gaststätten waren im Fokus der Polizistinnen und Polizisten. Gegen zwei 34 und 27 Jahre alte Männer wurde nach der Überprüfung einer Gaststätte in Darmstadt und eines Wettbüros in Ginsheim-Gustavsburg Strafanzeige wegen des Verdachts des Widerstands erstattet. Beide wollten sich der Kontrolle entziehen und leisteten anschließend erheblichen Widerstand. Unter anderem wurde nach den Polizeikräften getreten und gespuckt. Bei dem 34-Jährigen wurden bei der folgenden Durchsuchung 1.600 Euro Bargeld beschlagnahmt. In der Bar in der Darmstädter Innenstadt stellten die Streifenteams sechs manipulierte Geldspielautomaten sicher und beschlagnahmten mehrere Hundert Euro.

Über 120 Verkehrsordnungswidrigkeiten ahndeten die Beamtinnen und Beamten bei Verkehrskontrollen in Südhessen. Neben Geschwindigkeitsübertretungen hatten die Streifen auch ein Augenmerk auf Gurtverstöße und das Bedienen von Mobiltelefonen während der Fahrt. Sechs Personen wurden des Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis angezeigt, drei Verkehrsteilnehmende standen unter dem Einfluss von Alkohol oder anderer berauschender Mittel und mussten eine Blutentnahme auf der Wache über sich ergehen lassen.

Neben den Fahndungs- und Kontrollmaßnahmen boten mehrere Kolleginnen und Kollegen in Südhessen verschiedene Präventionsangebote insbesondere zu den Themen Trick- und Taschendiebstahl sowie zu typischen Straftaten zum Nachteil von älteren Menschen an. An der Bergstraße, in Darmstadt-Dieburg, Groß-Gerau und im Odenwaldkreis nutzten über 150 Bürgerinnen und Bürger diese Angebote und besuchten die Informationsstände.

Meldung des Hessischen Landeskriminalamtes zum Sicherheitstag in Hessen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43563/5342899

Darmstadt: Kellerräume im Visier Krimineller / Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots) – Mehrere Kellerräume in einem Mehrfamilienhaus in der

Orangerieallee rückten im Zeitraum zwischen Dienstagnachmittag (11.10.) und

Mittwochmorgen (12.10.) in das Visier unbekannter Krimineller. Nach derzeitigem

Kenntnisstand gelangten sie in den Keller und machten sich dort an mehreren

Türen zu schaffen. Ob sie etwas entwendet haben, muss noch geprüft werden.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Kommissariat 43 in Darmstadt unter der

Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Eppertshausen: Kriminelle haben es auf Fahrräder abgesehen / Tatzusammenhänge werden geprüft

Eppertshausen (ots) – Noch unbekannte Kriminelle hatten es offenbar in der Zeit

zwischen Dienstag (11.10.) und Mittwoch (12.10.) auf mehrere Fahrräder

abgesehen.

In der Ringstraße betraten die Täter einen Hinterhof und entwendeten ein Damen-

und ein Mountainbike. Zudem schnappten sie sich einen zurückgelassenen Rucksack

sowie ein Ladegerät. Die Tatzeit wird in diesem Fall zwischen Dienstagabend,

20.30 Uhr und Mittwochmorgen, 4.30 Uhr, eingegrenzt. Inwieweit hier ein

Tatzusammenhang zu dem weiteren Diebstahl eines E-Bikes am Mittwochmorgen, gegen

3 Uhr „Im Niederfeld“ steht, ist Gegenstand der andauernden Ermittlungen. Dort

hatten die Unbekannten einen Abstellschuppen betreten und unter anderem ein

hochwertiges Rad vom Hersteller Riese und Müller gestohlen.

Mit beiden Fällen ist das Kommissariat 43 in Darmstadt betraut. Die

Ermittlerinnen und Ermittler suchen Zeugen, denen zu den Tatzeiten und in der

Nähe der Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Unter der

Rufnummer 06151/9690 werden alle sachdienlichen Hinweise entgegengenommen.

Babenhausen: Navi aus BMW gestohlen

Babenhausen (ots) – Kriminelle haben sich in der Zeit zwischen Dienstag (11.10.)

und Mittwoch (12.10.) Zugang zu einem „Am Obereichen“ abgestellten schwarzen BMW

verschafft. Die noch unbekannten schlugen eine Autoscheibe ein und bauten das

Navigationssystem aus. Mit ihrer Beute flüchteten sie. Der Gesamtschaden beläuft

sich aktuell auf rund 4000 Euro. Die Darmstädter Kriminalpolizei ermittelt.

Unter der Rufnummer 06151/9690 werden alle sachdienlichen Hinweise von Zeugen

entgegengenommen.

Weiterstadt: Ohne Führerschein und über zwei Promille

Weiterstadt (ots) – Einen 29 Jahre alten Autofahrer stoppten Beamte der

Polizeiautobahnstation Südhessen am Mittwochabend (12.10.), gegen 23.20 Uhr, auf

der A 5.

Rasch bemerkten die Ordnungshüter, dass der 29-Jährige unter Alkoholeinfluss auf

der Autobahn unterwegs war. Ein Atemalkoholtest zeigte anschließend rund 2,3

Promille an. Zudem war der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Der Wagenlenker wurde vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über

sich ergehen lassen. Ihn erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im

Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Babenhausen: Geldautomat gesprengt / Täter auf der Flucht / Hubschrauber im Einsatz

Babenhausen (ots) – Weiterhin auf der Flucht sind mutmaßlich drei noch

unbekannte Täter, die am frühen Donnerstagmorgen (13.10.) einen Geldautomaten

auf einem Firmengelände in der „VDO-Straße“ sprengten. Gegen 1.30 Uhr war die

Rettungsleitstelle alarmiert worden, nachdem Mitarbeiter der Firma die

Detonation wahrgenommen hatten. Die Polizei fahndete seitdem mit einem

Großaufgebot nach den Flüchtenden. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen wurde auch

ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Der verursachte Gesamtschaden, die Höhe der

Beute und die detaillierte Tatbegehung, ist abschließend noch nicht bekannt und

Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei hat Hinweise auf einen schwarzen Audi

als mögliches Fluchtfahrzeug, der sich mit überhöhter Geschwindigkeit vom Tatort

entfernte und auf der Autobahn in Richtung Norden flüchtete.

Hinweise nimmt derzeit die Polizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/9690

entgegen.

Verkehrsunfallflucht – Zeugenaufruf

Roßdorf (ots) – Am Dienstag (11.10.2022) zwischen 14:45 Uhr und 14:53 Uhr

beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen weißen Mercedes

Sprinter, welcher auf einem Seitenparkplatz in der Wilhelm-Leuschner-Straße in

Höhe der Hausnummer 14 in Roßdorf stand. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde

der Sprinter von einem vorbeifahrenden Fahrzeug in Richtung Ortsmitte

beschädigt. Beschädigt wurde die linke Rückleuchte. Der Schaden beläuft sich auf

etwa 500,00 EUR. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Pst. Ober-Ramstadt

unter der Rufnummer 06154 6330-0 entgegen.

Gross-Gerau

Biebesheim Gernsheim: Einbruch in zwei Firmen

Durch das Aufhebeln eines Fensters drang ein Täter in der Nacht zum Donnerstag (13.10.) in die Büroräume einer Firma in der Justus-von-Liebig-Straße in Biebesheim ein und durchsuchte mehrere Büroschränke. Offenbar wurde nichts gestohlen. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt.

In der gleichen Nacht kam es in der Marie-Curie-Straße in Gernsheim zu einem weiteren Einbruch in eine Firma. Der Versuch durch das Aufhebeln einer Tür in die Büros einzudringen misslang. Der Sachschaden beträgt hierbei vermutlich 400 Euro.

Die Rüsselsheimer Kriminalpolizei sucht in beiden Fällen nach Zeugen und vermutet, dass diese zwei Taten miteinander zusammenhängen. Diesbezüglich wird gebeten, sich beim Kommissariat 21/22 unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

Kreis Groß-Gerau: Kriminelle melden sich über „WhatsApp“ und fordern Geld/Polizei warnt vor Betrugsmasche und gibt Verhaltenstipps

Mehrere Meldungen über versuchte Betrügereien haben die Polizei im Kreis Groß-Gerau in den letzten Tagen erreicht. Vor diesem Hintergrund möchten die Beamtinnen und Beamten die Gelegenheit nutzen, um eindringlich vor der Betrugsmasche zu warnen. Mit ihrer Warnung verbinden sie wichtige Verhaltenstipps, wie man sich davor schützen kann.

So nutzen die Betrüger bei den aktuell gemeldeten Fällen immer häufiger Messenger Dienste, wie „WhatsApp“, um ihre Opfer im Namen von Töchtern, Söhnen oder Enkeln zu Überweisungen zu drängen.

„Hallo Mama, mein Handy ist kaputt. Das ist meine neue Nummer.“ So oder so ähnlich beginnen die WhatsApp-Nachrichten, versandt von einer unbekannten Nummer. Der Gedanke an die eigene Tochter oder den Sohn lässt viele der unbekannten Nummer antworten. Wie beim klassischen Enkeltrick am Telefon beginnen die Betrüger ihre Masche mit einer namenlosen Anfrage. Dann spinnen sie ihre Geschichte fort. Am Ende bitten sie im Namen einer Tochter, eines Sohnes oder eines anderen Familienmitglieds die neue Nummer zu speichern – und um Geld. Sie erklären, dass sie gerade keine Überweisung tätigen können und bitten, einen Geldbetrag für sie zu überweisen.

Die Polizei warnt daher bei WhatsApp-Nachrichten, beziehungsweise Messenger-Nachrichten insgesamt, die von unbekannten Nummern gesendet werden, besonders misstrauisch zu sein.

Folgende Verhaltenstipps gilt es zu beherzigen:

Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten

Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht

automatisch ab.

Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab. Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer

nach.

nach. Niemals Geldüberweisungen nur aufgrund einer Messenger Nachricht

einer unbekannten Nummer tätigen!

Bei weiteren Fragen rund um das Thema Betrugsmaschen steht die Beratungsstelle der Polizei zur Verfügung. Alle Erreichbarkeiten und Informationen sind unter dem Link www.polizei-beratung.de abrufbar.

Raunheim: Pritschenwagen mit Mobiltoiletten gestohlen und nach Unfall geflüchtet

Einen Pritschenwagen der Marke IVECO, auf dem sich mehrere mobile Toiletten befanden, wurde am Donnerstagmorgen (13.10.), gegen 8.20 Uhr von einem Unbekannten gestohlen. Während der Fahrer des Toiletten-Transports an einer Baustelle in der Mainzer Straße ausstieg und sich erkundigte, wo er die „Dixi“-Klos abladen kann, setzte sich der Täter ins Fahrzeug und fuhr unerkannt davon.

Auf der Flucht touchierte der Toilettendieb wenig später im Ziegelhüttenweg ein am Fahrbahnrand geparktes Auto, beschädigte hierbei das Fahrzeug und fuhr einfach weiter. Der Pritschenwagen wurde anschließend in der Liebfrauenstraße verlassen aufgefunden. Von dem Täter fehlte jede Spur.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) oder der Polizeistation Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/6960 in Verbindung zu setzen.

Riedstadt-Crumstadt: Einbrecher erbeuten Geldkassetten

Die Büroräume einer Firma in der Friedrich-Ebert-Straße suchten sich Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag (13.10.) für einen Einbruch aus. Die Kriminellen verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zugang in das Gebäude und ließen dort sowie im Verkaufsraum des Baustoffhandels anschließend zwei Geldkassetten samt mehreren hundert Euro mitgehen.

Hinweise von Zeugen werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960.

Riedstadt-Goddelau: Einbruch in Firma

Die Büros einer Firma in der Stahlbaustraße gerieten in der Nacht zum Mittwoch (12.10.) in das Visier Krimineller. Die Täter verschafften sich durch ein aufgehebeltes Fenster zunächst Zutritt zu den Räumlichkeiten und erbeuteten anschließend auf ihrer Suche nach Wertgegenständen eine Geldkassette samt Bargeld.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960.

Verkehrsunfallflucht – Zeugenaufruf

Mörfelden-Walldorf: Am Mittwoch (12.10.2022) zwischen 12:30 Uhr und 15:00 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grauen Opel Astra, welcher sich auf dem Parkplatz des Einkaufzentrums in der Farmstraße befand. Das Fahrzeug parkte auf Höhe des dortigen Deichmanns / Takko und wurde nach aktuellem Ermittlungsstand durch ein ein-/ausparkendes rotes Fahrzeug an der rechten hinteren Seite beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000,00 EUR. Hinweise auf den den Unfallverursacher nimmt die Pst. Mörfelden-Walldorf unter der Rufnummer 06105 40060 entgegen.

Odenwaldkreis

Erbach: Farbschmierereien an Toilettenanlage/Polizei sucht Zeugen

Wände, Spiegel und Waschbecken der öffentlichen Toilettenanlage am Wiesenmarktgelände in der Oberen Marktstraße, wurden von Unbekannten mit schwarzer und roter Farbe beschmiert. Unter anderem wurden Zahlen sowie obszöne Abbildungen hinterlassen. Die Farbschmierereien wurden am Mittwoch (12.10.) festgestellt. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich beim Kommissariat 41 der Polizei in Erbach unter der Rufnummer 06062/9530 zu melden.

Unbekannte beschädigen geparkten PKW

Am Dienstag (11.10.) zwischen 02.00 und 16.30 Uhr, beschädigte eine bisher noch unbekannte Person den Beifahrerbereich eines grauen Suzuki Swift, der auf dem städtischen Parkplatz neben der Jahnhalle geparkt war. Etwa 500 Euro wird die Reparatur des Fahrzeuges voraussichtlich kosten. Hinweise aller Art nimmt die Polizeistation in Erbach unter der Telefonnummer 06062-9530 entgegen.