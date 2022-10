Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Mainz (ots) – Eine Streife der Bundespolizei kontrollierte am 12.10.2022 um die Mittagszeit einen Mann im Hauptbahnhof Mainz. Polizeilich war der 43-Jährige bereits zuvor häufig in Erscheinung getreten, wie der Abgleich der Personaldaten ergab. Außerdem bestand gegen ihn ein aktueller Haftbefehl zur Strafvollstreckung aufgrund von Diebstahl.

Da der Mann den geforderten Betrag von 2.340 Euro nicht aufbringen konnte, wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zur Verbüßung der Ersatzfreiheitsstrafe in die JVA Rohrbach überstellt. Weiterhin führte er ein sogenanntes Einhandmesser mit sich. Dieses mitzuführen stellt einen Verstoß gegen das Waffengesetz dar und wurde daher sichergestellt. Eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Führens des Messers wurde ebenfalls gefertigt.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Geldwechseltrick – 100 EUR und hochwertige Uhr erbeutet

Mainz (ots) – Am Mittwoch 12.10.2022 wird ein 69-jähriger Wiesbadener von einem unbekannten Mann gebeten, Geld zu wechseln. Erst viel später bemerkt er den Verlust von 100 EUR. Der unbekannte Mann sprach ihn, gegen 09 Uhr an der Bushaltestelle “Universitätsmedizin” an und bat um das Wechseln eines zwei Euro Geldstücks. Hilfsbereit öffnete der Wiesbadener seine Geldbörse und schaute nach, ob er helfen könne. In diesem Moment deutete der Täter auf die Geldbörse, fragte gleichzeitig nach der Uhrzeit und man verabschiedete sich danach.

Nach kurzer Zeit hatte der Geschädigte jedoch Zweifel und stellte beim Blick in seine Geldbörse den Verlust zweier 50 EUR Scheine fest. Eine Suche nach dem Täter verlief erfolglos.

Gegen 10 Uhr spricht möglicherweise der gleiche Täter eine 82-jährige Frau an, als diese mit ihrem PKW vor einem Gebäude auf dem Gelände der Unimedizin einparkt. Noch während sie im Fahrzeug sitzt bittet er um Wechselgeld und beugt sich dabei tief durch die geöffnete Seitenscheibe hinein. Es kommt dann zum Wechsel zweier 50 Cent stücke gegen ein 1 Euro Stück. Daraufhin entfernt sich der Täter.

Erst als die Geschädigte wieder an ihrem Wohnort in Hessen ankommt, stellt sie den Diebstahl ihrer hochwertigen Armbanduhr im Wert von mehreren tausend Euro fest. Beide Geschädigte können den Täter nur vage beschreiben.

Täterbeschreibung:

männlich ca. 30-35 Jahre alt und ca. 180 cm groß beschrieben. Er hat dunkle, mittellange Haare und war dunkel gekleidet.

Wer Hinweise zu dem Täter oder ähnlichen Vorfällen geben kann, darf sich mit der Kriminalpolizei Mainz in Verbindung setzen: 06131/653633.

Länderübergreifender Sicherheitsaktionstag – Ergebnisse des Polizeipräsidiums Mainz

Mainz (ots) – Im Zuständigkeitsbereich des PP Mainz wurden am Sicherheitsaktionstag 10 Kontrollstellen eingerichtet. Insgesamt wurden 403 Kraftfahrzeuge und 571 Personen kontrolliert. 51 Personen und 12 Fahrzeuge wurden durchsucht. Dabei wurde ein verbotenes Einhandmesser, sowie kleine Mengen diverser Betäubungsmittel sichergestellt.

134 Verkehrsordnungswidrigkeiten mussten geahndet werden. 5 Personen standen unter Alkoholeinfluss und müssen mindestens mit einem Bußgeld in Höhe von 500 EUR rechnen. An 6 Fahrzeugen war die Betriebserlaubnis wegen diverser Umbauten erloschen. 3 Personen wurden wegen offener Haftbefehle festgenommen.

Darüber hinaus wurden mit den zuständigen Behörden im Bereich der Kreisstadt Ingelheim 6 Spielhallen kontrolliert. An den Kontrollmaßnahmen waren insgesamt 162 Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Mainz mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei beteiligt.

Mainz-Bingen

LKW bleibt an Brücke hängen – Vollsperrung der Autobahn aufgehoben

Autobahn A60 (ots) – Am Donnerstag 13.10.2022 gegen 05:06 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der BAB 60, in Fahrtrichtung Mainz. Ein LKW war mit seinem Kippaufbau an einer landwirtschaftlichen Brücke hängen geblieben. Der 58-jährige LKW-Fahrer war zuvor auf dem linken Fahrstreifen der A60 zwischen den Anschlussstellen Bingen-Ost und Ingelheim-West in Fahrtrichtung Mainz unterwegs.

Aus bislang ungeklärter Ursache stellte sich der Kipperaufbau während der Fahrt senkrecht auf und kollidierte mit einer über die Fahrbahn führenden Brücke. Auf Grund der Kollision wurde die Ladefläche und der Aufbau des LKW komplett zerstört und teilweise 2-3 qm große Teile der Ladefläche auf die Fahrbahn geschleudert. Es entstand ein ca. 150 Meter langes Trümmerfeld und es waren Betriebsstoffe auf die Fahrbahn gelaufen.

Mehrere Pkw konnten den Fahrzeugteilen nicht mehr ausweichen und wurden beschädigt. Insgesamt 3 Pkw waren nicht mehr fahrbereit. An der Brücke entstanden leichte Schäden, die von einem Bauingenieur begutachtet wurden.

Die A60 musste bis kurz nach 09:00 Uhr zwischen den Anschlussstellen Bingen-Ost und Ingelheim-West voll gesperrt werden, weshalb es zu erheblichen Rückstaus und Verkehrsbehinderungen kam. Der entstandene Sachschaden an Brücke und Fahrzeugen dürfte nach ersten Schätzungen im mittleren 6-stelligen Bereich liegen. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt.

Von der Polizeiautobahnstation Heidesheim wurden die Unfallermittlungen aufgenommen. Ebenso waren mehrere Funkstreifen der Polizeiautobahnstation Gau-Bickleheim, sowie der Polizeiinspektionen Ingelheim und Bingen im Einsatz.

Verkehrsunfall mit Personenschaden – Verletztes Kind in Linienbus auf der Kreisstraße 40 zwischen Ludwigshöhe und Guntersblum

Oppenheim (ots) – Am Donnerstag 13.10.2022 um 07:49 Uhr befuhr ein Linienbus mit Schülern der Grundschule Guntersblum die Kreisstraße 40 zwischen Ludwigshöhe und Guntersblum. Ca. 400 Meter nach dem Ortsausgang Ludwigshöhe, am Beginn der dortigen S-Kurve, kam dem Bus ein PKW entgegen. Da der PKW zu diesem Zeitpunkt mutmaßlich die Mittellinie überfuhr, wurde durch den Busfahrer eine Ausweichbewegung nach rechts und eine Bremsung durchgeführt.

Dadurch kam ein Kind der letzten Sitzreihe zu Fall, welches in den Mittelgang stürzte und sich dabei leicht am Kopf verletzte. Der entgegenkommende PKW setzte seine Fahrt fort und konnte vor Ort nicht mehr angetroffen werden.

Die Polizei Oppenheim fragt daher: Wer kann Angaben zu einem weißen Audi PKW machen, der im fraglichen Zeitraum die alte B9/Kreisstraße 40 zwischen Guntersblum und Oppenheim befahren hat?