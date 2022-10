Kaiserslautern

Rangelei zwischen Vater und Sohn endet mit Strafanzeigen

Kaiserslautern (ots) – Zwischen Vater und Sohn ist am Mittwoch 12.10.2022 in der Innenstadt ein Streit eskaliert. Jetzt ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Körperverletzung und wegen Sachbeschädigung. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen saß der 15-Jährige zur Mittagszeit mit Freunden vor dem Einkaufszentrum am Fackelrondell. Als sein Vater dort auftauchte kam es zum Disput, der in einer Rangelei zwischen den beiden endete.

Hierbei soll der 52-Jährige seinen Sprössling gepackt und gewürgt haben. Passanten gingen dazwischen und trennten die Streitenden. Bei der Auseinandersetzung wurde die Jacke des Vaters beschädigt, und sein Sohn klagte danach über Schmerzen am Hals und den Armen.

Eine Polizeistreife nahm den Sachverhalt auf und leitete Ermittlungsverfahren ein. Der 52-Jährige kam einem erteilten Platzverweis nach. |erf

Geldbörsen aus Handtaschen gestohlen

Stadt und Kreis Kaiserslautern (ots) – Am Mittwoch 12.10.2022 entwendeten unbekannte Täter einer 51-Jährigen ihre Geldbörse. Die Frau war gegen Nachmittag in der Fußgängerzone shoppen. Hierbei konnte sie feststellen, dass ihre Geldbörse inklusive Inhalt aus ihrer Handtasche gestohlen wurde. Die Täter versuchten anschließend bei der Sparkasse Kaiserslautern mit der EC-Karte Bargeld abzuheben. Dort konnte diese von einem aufmerksamen Bürger aufgefunden und bei der Polizei abgeben werden.

Ebenfalls zu einem Diebstahl der Geldbörse kam es am Mittwoch 12.10.2022 in Otterbach. Eine 94-Jährige war in einem Supermarkt einkaufen. Als sie ihre Ware an der Kasse bezahlen wollte, bemerkte sie, dass ihre Geldbörse aus der Handtasche gestohlen wurde.

Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Tel: 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.

34-Jährige handelt sich Ärger ein

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei hat die mutmaßliche Täterin eines Tankbetrugs ermittelt. Wie jetzt herauskam, hat die 34-Jährige noch einiges mehr auf dem “Kerbholz”. Nachdem die Frau im August eine Tankrechnung nicht bezahlte, versuchte sie der Tankwart mehrfach zu erreichen. Alle seine Bemühungen waren jedoch vergebens.

Die Frau ging nicht ans Telefon und die Rechnung blieb unbezahlt. Schließlich erstattete der Tankstellenbetreiber eine Anzeige bei der Polizei.

Die Beamten nahmen die Ermittlungen auf und machten die Frau ausfindig. Wie sich herausstellte, besteht gegen die 34-Jährige ein Fahrverbot. Sie hätte mit ihrem Auto im August gar nicht zur Tankstelle fahren dürfen. Doch nicht nur das:

Die Überprüfung ergab auch, dass für den Wagen der Frau keine Haftpflicht-Versicherung besteht. Neben dem Verdacht des Tankbetrugs kommen auf die 34-Jährige jetzt noch Strafanzeigen wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und wegen des Fahren ohne Fahrerlaubnis zu. Die Ermittlungen dauern an. |erf

Handtasche aus Pkw gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Ein Diebstahl war das Resultat eines halboffenen Pkw-Fenster. Am Mittwoch 12.10.2022 parkte eine 48-Jährige aus dem Kreis Kaiserslautern ihren Pkw in der Turnerstraße. Unglücklicherweise hatte sie vergessen ihr Seitenfenster komplett zu schließen. Ein bislang unbekannter Täter nutzte die Gelegenheit aus und entwendete die Handtasche aus dem Auto.

Die Tat wurde durch 2 Jugendliche beobachtet. Es soll sich hierbei um einen Mann mit schwarzen Haaren, einer schwarzen Lederjacke und einer dunkelblauen Jeans mit aufgenähten Taschen gehandelt haben. Die Tasche konnte am Abend in unmittelbarer Umgebung durch Fußgänger aufgefunden und bei der Polizei abgegeben werden.

Zeugen, die Hinweise geben können oder eine verdächtige Person wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631/369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.

Ware an Kasse vorbei geschmuggelt

Kaiserslautern (ots) – In einem Drogeriemarkt in der Merkurstraße ist am Mittwoch eine Diebin aufgefallen. Die 45-Jährige stand an der Kasse, um ihre Einkäufe zu bezahlen. Womit sie nicht rechnete: Das Kassenpersonal forderte die Frau auf, auch die Ware aus ihrer Handtasche aufs Band zu legen. In der Tasche hatte die 45-Jährige einige Artikel aus dem Sortiment versteckt.

Offensichtlich wollte sie die Ware, ohne zu bezahlen, an der Kasse vorbei schmuggeln. Der Diebstahl blieb allerdings nicht unbemerkt. Bei der Durchsuchung der Frau kam schließlich noch weiteres Diebesgut zum Vorschein. In ihrem Hosenbund hatte sie einen Allzweckreiniger versteckt.

Waren im Wert von mehr als 50 Euro versuchte die 45-Jährige zu stehlen. Die Frau blickt jetzt einem Strafverfahren entgegen. |erf

Fußgänger bei Unfall leicht verletzt

Kaiserslautern (ots) – Eine Autofahrerin hat am Mittwoch im Stadtgebiet einen Fußgänger angefahren. Die 43-Jährige wollte zur Mittagszeit von der Moltkestraße in die Pariser Straße abbiegen. Beim Linksabbiegen übersah sie dann einen 27-jährigen Passanten, der in diesem Moment die Straße überquerte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Mann leicht verletzt wurde.

Er klagte über Schmerzen an Arm und Bein. Außerdem wurde die Jacke des 27-Jährgen beschädigt. Am Fahrzeug war kein Schaden entstanden. Die Polizei nahm den Unfall auf. |erf

Honda Civic absichtlich beschädigt

Kaiserslautern (ots) – Am Mittwoch 12.10.2022 beschädigten unbekannte Täter einen geparkten PKW in der Donnersbergstraße. Die 59-jährige Eigentümerin stellte ihren schwarzen Honda Civic gegen 16:00 Uhr auf dem Parkplatz am Seiteneingang des Hauptfriedhofs ab.

Als sie um 17:30 Uhr wieder zurückkam bemerkte sie den Schaden. Die Frontstoßstange, sowie der Kotflügel wurden gewaltsam beschädigt. Auch zerstachen die Täter den vorderen rechten Reifen.

Zeugen, die Hinweise geben können oder eine verdächtige Person wahrgenommen haben, werden gebeten sich unter Tel: 0631/369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |pet

Kreis Kaiserslautern

Pkw kommt von der Straße ab

Enkenbach-Alsenborn (ots) – Vermutlich aufgrund einer gesundheitlichen Schwäche hat ein Autofahrer am Donnerstag 13.10.2022 auf der L382 bei Enkenbach-Alsenborn einen Unfall verursacht. Der Mann verstarb später im Krankenhaus.

Der 90-Jährige war kurz nach halb 09 auf dem Weg in Richtung Mehlingen, als er nach den derzeitigen Erkenntnissen ohne Fremdeinwirkung mit seinem Pkw nach links von der Straße abkam. Der Wagen querte die Gegenfahrbahn, riss ein Verkehrszeichen um und blieb schließlich im Grünstreifen zwischen der Landstraße und einem Radweg, knapp vor einem Baum stehen.

Verkehrsteilnehmer, die als nächste zur Unfallstelle kamen zogen den bewusstlosen Mann aus dem Fahrzeug und begannen mit Erste-Hilfe-Maßnahmen. Der hinzugerufene Notarzt übernahm zusammen mit dem Rettungsdienst die weitere Versorgung.

Der 90-Jährige konnte zunächst vor Ort reanimiert werden und wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht. Dort verstarb er jedoch kurze Zeit später. |cri