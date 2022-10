Berauschte Fahrer aus dem Verkehr gezogen

A 61/Waldlaubersheim (ots) – Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle stellten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 12.10.2022 gegen 11 Uhr bei einem 24-jährigen PKW-Fahrer Drogeneinfluss fest. Die Kontrolle fand am Autohof Waldlaubersheim statt. Bei der Überprüfung zeigte der 24-Jährige Hinweise auf Kokaineinfluss. Er räumte den Konsum auch ein.

Die Weiterfahrt war beendet und er musste mit zur Dienststelle wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Dem Mann droht nun ein Fahrverbot, ein Bußgeld und einer Strafanzeige.

Bei einem 29-jährigen Fahrer eines Klein-LKW, den die Beamten gegen 14:30 Uhr ebenfalls zur Kontrolle auf den Autohof Waldlaubersheim zogen, weil er auf der A 61 während der Fahrt sein Mobiltelefon benutzt hatte, stellten die Polizisten Alkoholeinfluss fest.

Ein Atemalkoholtest ergab ca. 1,29 Promille.

Auch für ihn war die Fahrt beendet und er musste mit zur Blutprobe.

Sein Führerschein wurde einbehalten.

Klein-LKW landet auf Leitplanke

A 61/Stromberg (ots) – Am Donnerstag 13.10.2022 gegen 00:31 Uhr befuhr ein 49-Jähriger mit seinem Klein-LKW die A 61 Richtung Ludwigshafen. Kurz vor der Tank- und Rastanlage Hunsrück-West kollidierte er aus bislang nicht geklärten Gründen allein beteiligt mit der Trenneinrichtung, welche in der Baustelle die linke und die rechte Fahrspur trennt.

Dabei wurde die Trenneinrichtung stark beschädigt, der LKW wurde mit der Heckachse auf die Trenneinrichtung gehoben und ragte mit dem Heck auf die linke Fahrspur der Richtungsfahrbahn Koblenz. Der 49-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und vorsorglich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Am LKW wird der Sachschaden auf ca. 25.000 Euro geschätzt. Der Schaden am Fahrbahnteiler dürfte ebenfalls mehrere tausend Euro betragen. Die A 61 musste für die Absicherungsmaßnahmen, als auch für die spätere Bergung des nicht mehr fahrbereiten LKW in beiden Richtungen kurzzeitig voll gesperrt werden. Es kam aufgrund der Uhrzeit lediglich zu leichtem Rückstau.

Die Polizei ermittelt nun den Unfallhergang.

Fahrbahn durch ausgelaufene Farbe verschmutzt

Meddersheim (ots) – Am Donnerstag 13.10.2022 gegen 13:30 Uhr wurde durch bislang unbekannte die Fahrbahn der L376 im Bereich zwischen Lohmühle und Meddersheim mit weißer Farbe verschmutzt. Vermutlich lief die Farbe von der Ladefläche des Verursachers.

Mehrere Fahrzeuge durchfuhren die Farbe, wobei deren Karosserien verschmutzt wurden und somit Sachschaden entstand. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Kirn unter 06752/1560 zu melden.