Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt: Geschwindigkeitskontrolle

Neustadt/Weinstraße (ots) – Die Polizeiinspektion Neustadt/W. führte am 12.10.2022 in der Zeit von 23:00 Uhr bis 00:15 Uhr eine Geschwindigkeitsmessung in der Landauer Straße durch. Hierbei wurden insgesamt 68 Fahrzeuge gemessen. 6 Verkehrsteilnehmer überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Ein Verkehrsteilnehmer erreichte eine Geschwindigkeit von 71 km/h und muss mit einer Anzeige rechnen.

