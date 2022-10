Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 13.10.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Obersülzen: Einbruch in Bäckerei

Obersülzen (ots) – Ein Einbruch in eine Bäckerei in der Grünstadter Straße wurde der Polizeiinspektion Grünstadt am heutigen Tag um 05 Uhr gemeldet. Durch den oder die unbekannte/n Täter wurde zwischen gestern, 12.10.22, 18 Uhr, und der Meldezeit ein Fenster aufgehebelt. Entwendet wurde Bargeld. Der Gesamtschaden beträgt etwa 500 Euro. Hinweise zu Täter/n und Tat nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt (06359/9312-0) entgegen.

