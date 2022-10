21 Festnahmen und 48 vollstreckte Haftbefehle bei länderübergreifendem Sicherheitsaktionstag

Mainz (ots) – Am Dienstag, den 11. Oktober 2022, führten die Bundesländer

Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Saarland und Rheinland-Pfalz zum fünften Mal

einen länderübergreifenden Sicherheitstag durch, um mit zahlreichen

Kontrollaktionen das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung im öffentlichen Raum zu

stärken. Der Aktionstag umfasste Fahndungs- und Kontrollmaßnahmen sowie

Identitätsüberprüfungen im öffentlichen Raum, an bekannten Brennpunkten, im

Personennahverkehr und auf Verkehrswegen.

Rheinland-Pfalz beteiligte sich mit allen fünf Polizeipräsidien an dem

Sicherheitstag. Unterstützt wurden die Polizeibeamtinnen und -beamten der

Präsidien durch die rheinland-pfälzische Bereitschaftspolizei, die

Bundespolizei, den Zoll und Kräfte der Ordnungsbehörden. Insgesamt waren mehr

als 700 Kräfte im Einsatz.

Im Fokus der Maßnahmen des Sicherheitstages standen die Bekämpfung der

Straßenkriminalität, insbesondere von Aggressionsdelikten, der

Betäubungsmittelkriminalität sowie von Verkehrsdelikten. Dabei wurden am

Dienstag in Rheinland-Pfalz mehr als 2200 Personen, über 1300 Fahrzeuge und 54

Objekte durchsucht. 21 Personen wurden festgenommen und 48 Haftbefehle

vollstreckt. Die Polizei stellte verschiedene Betäubungsmittel, gefälschte

Ausweisedokumente und auch Waffen wie eine Schreckschusspistole,

Luftdruckgewehre, Schlagstock und Einhandmesser sicher. Zudem wurden sechs

Personen in Gewahrsam genommen und sechs Platzverweise erteilt.

Die Polizei Rheinland-Pfalz registrierte 90 Straftaten, wobei es sich in den

meisten Fällen um Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz handelt. Zudem

konnten 300 Ordnungswidrigkeiten erfasst werden – bei der Mehrzahl handelte es

sich hierbei um Verkehrsordnungswidrigkeiten. Eine Großkontrolle an der BAB 60

fand unter Anderem in Zusammenarbeit mit der belgischen und der luxemburgischen

Polizei sowie der Security Police der Airbase Spangdahlem statt.

Ergänzt wurde der Sicherheitstag durch mehrere Präventionsmaßnahmen –

beispielsweise Infostände, der Einsatz des Sicherheitsmobils und

Präventionsgespräche mit Gewerbetreibenden.

Verkehrsunfall im „Berufsverkehr“ auf der B9 zwischen Nackenheim und Nierstein.

Nackenheim (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es auf der Bundesstraße 9 zwischen Nackenheim und Nierstein zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorradfahrer und einem Pkw, als mehrere Fahrzeuge aufgrund des „Feierabendverkehrs“ zum Stocken kamen.

Die 28-jährige Führerin eines Audi A4 befuhr die B9 von Nackenheim kommend in Richtung Nierstein. Es herrschte stockender Berufsverkehr. Zeitgleich befuhr der 31-jährige Motorradfahrer ebenfalls die B9 in gleicher Fahrtrichtung, wenige Fahrzeuge hinter der Audi-Fahrerin. Aufgrund des stockenden Verkehrs fuhr er links an der Fahrzeugschlange vorbei. Als er sich in Höhe des Audi befand, scherte der Audi nach links aus, um ebenfalls einen Überholvorgang zu beginnen. Hierbei übersah die Audifahrerin beim Ausscheren den links an ihr vorbeifahrenden Motorradfahrer und kollidierte mit diesem seitlich. Der Motorradfahrer kam aufgrund der Kollision mit seinem Kraftrad zum Fall. Hierbei wurde er leicht verletzt, so dass es zu einem Verkehrsunfall mit Personen-/Sachschaden kam. Die B9 musste während der Unfallaufnahme kurzfristig in beide Richtungen vollgesperrt werden.

PKW berühren sich auf B 41

B 41/Gensingen (ots) – Zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW kam es am

11.10.1022 gegen 15 Uhr auf der B 41 zwischen der Abfahrt Bad Kreuznach der A 61

und der Abfahrt von der B 41 zur L 400. Dort fuhren eine 18-Jährige und ein

29-Jähriger mit ihren PKW aus Richtung Autobahn kommend parallel in Richtung Bad

Kreuznach. Dabei verlor die 18-Jährige die Kontrolle über ihr Fahrzeug und

kollidierte mit dem PKW des 39-Jährigen. Im Anschluss prallten beide Fahrzeuge

in die rechte Schutzplanke. Die Fahrzeuge kamen danach im Ausfahrtsbereich in

Richtung L 400 zum Stehen. Der 39-Jährige und seine 38-jährige Beifahrerin

wurden leicht verletzt. Sie wurden vorsorglich in ein Bad Kreuznacher

Krankenhaus zur weiteren Untersuchung verbracht. An ihrem PKW entstand

Sachschaden in Höhe von ca. 7000 Euro. Die 18-Jährige und ihre 54-jährige

Beifahrerin wurden nicht verletzt. Am PKW der 18-Jähigen wird der Schaden auf

ca. 6000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten

abgeschleppt werden. Die Polizei ermittelt nun den Unfallhergang. Für die Dauer

der Unfallaufnahme musste die die Ausfahrt zur L 400 für ca. 45 min gesperrt

werden. Hierfür hatten die eingesetzten Polizeikräfte neben dem Streifenwagen zu

Absicherung selbst auch Warnbaken und Blinklichter aufgestellt. Dennoch fuhren

ein 32-Jähriger und ein 37-Jähriger mit ihren PKW durch die Absperrung und

wollten weiter zur L 400. Sie wurden angehalten und auf ihr Fehlverhalten

hingewiesen. Auf Ansprache zeigte sich der 32-Jährige im Gegensatz zu dem

37-Jährigen uneinsichtig. Beide müssen mit einem Bußgeld rechnen.

Mainz – E-Scooter-Fahrer fährt Radfahrerin um – beide verletzt

Mainz – Oberstadt (ots) – Zu einem Unfall zwischen dem 21-jährigen Fahrer eines

E-Scooters und einer 22-jährigen Radfahrerin, kam es gestern um 12:35 Uhr in der

Straße „Am Gautor“. Der E-Scooter-Fahrer befuhr den dortigen Radweg

entgegengesetzt der erlaubten Fahrtrichtung und erfasste die entgegenkommende

Radfahrerin. Durch den Zusammenprall stürzte die Radfahrerin gegen ein geparktes

Auto. Beide erlitten bei dem Unfall Verletzungen, wurden durch den

Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den Fahrer des

E-Scooters wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Lob an Verkehrsteilnehmer

Mainz-Bretzenheim (ots) – Aufgrund einiger Beschwerden, dass die Bretzenheimer

Straße in Mainz-Zahlbach im morgendlichen Berufsverkehr zur Umfahrung stark

belasteter Straßen genutzt wird, hat die Fahrradstreife der Polizei Mainz am

gestrigen Dienstag, zwischen 7:30 und 8:30 Uhr den Verkehr dort kontrolliert.

Dabei wurden fast 40 Fahrzeugführer angehalten. Lediglich zwei Fahrer konnten

kein „berechtigtes Interesse“ angeben, wurden verwarnt auf das richtige

Verhalten und die richtige Strecke über Wildgraben in die

Untere-Zahlbacher-Straße oder Zahlbacher Steig hingewiesen. Das Lob geht an alle

Verkehrsteilnehmer, welche die Bretzenheimer Straße nicht als Abkürzung genutzt

haben und damit zur Sicherheit der vielen Kinder auf ihrem Schulweg oder Weg in

den Kindergarten beigetragen haben.

Radfahrerin von abbiegendem LKW erfasst

Mainz – Neustadt (ots) – In der Rheinallee kam es gestern zu einem Unfall

zwischen einer Radfahrerin und einem LKW-Fahrer, welcher mit seinem LKW nach

rechts in die Josefsstraße abbog.

Gegen 14 Uhr befährt eine 23-jährige Radfahrerin die Rheinallee auf dem für

Radfahrer freigegebenen Bürgersteig in Richtung Kaiserstraße. Als sie die

Josefsstraße bei grün zeigender Ampel überqueren möchte, biegt gleichzeitig ein

parallel fahrender LKW-Fahrer mit seinem LKW nach rechts in die Josefsstraße ab.

Hierbei wird die Radfahrerin von der rechten Fahrzeugseite des LKW erfasst und

zu Boden geschleudert. Sie wird nicht durch den LKW überrollt, erleidet aber

dennoch Verletzungen und muss durch den Rettungsdienst versorgt und in ein

Krankenhaus gebracht werden. Am Abend kann sie mit zahlreichen Prellungen und

Schürfwunden die Klinik verlassen. Der 45-jährige Fahrer des LKW macht zunächst

keine Angaben zum Unfallhergang. Gegen ihn wird ein Ermittlungsverfahren wegen

fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Info: Zur Vermeidung solcher Unfälle

schreibt die Straßenverkehrsordnung vor, dass Kraftfahrzeuge mit mehr als 3,5 t,

beim Rechtsabbiegen innerhalb geschlossener Ortschaften, nur mit

Schrittgeschwindigkeit (7-11km/h) gefahren werden dürfen. Wer einen Verstoß

begeht, ohne dass es zu einem Unfall kommt, muss mit einem Bußgeld in Höhe von

70,- EUR und einen Punkt im Verkehrszentralregister in Flensburg rechnen.

Raubüberfall auf Kiosk im Bleichenviertel

Mainz-Altstadt (ots) – Am frühen Dienstagmorgen erbeuten zwei Täter bei einem

Raubüberfall mehrere Zigarettenschachteln.

Um 06:58 Uhr betreten zwei bislang unbekannte Täter den Verkaufsraum eines

Kiosks in der Hinteren Bleiche und fordern unter Vorhalt eines Brecheisens den

Inhalt der Kasse. Dabei geht mindestens ein Täter hinter den Verkaufstresen,

stößt die 37-jährige Verkäuferin zur Seite und wirft die Kasse zu Boden. Diese

öffnet sich dabei jedoch nicht, sodass der Täter mehrere Zigarettenschachteln

ergreift und mit dem zweiten Täter den Kiosk sofort wieder verlässt. Nach

bisherigen Erkenntnissen flüchten die Täter aus der Hinteren Bleiche über die

Neubrunnstraße in Richtung Große Bleiche. Die beiden männlichen Täter werden als

Mitte 20 und dunkelhaarig beschrieben. Der erste Täter soll ca. 1,80 Meter groß

und normal gebaut sein. Er war dunkel gekleidet und hatte ein schwarzes T-Shirt

vor sein Gesicht gebunden. Der zweite Täter trug helle Trainingsbekleidung.

Die Kriminalpolizei Mainz sucht nun Personen, die zur Aufklärung der Tat

beitragen können.

Wer hat vor der Tat möglicherweise Personen in der Hinteren Bleiche gesehen, die

sich auffällig oder nervös verhalten haben.

Wer hat Personen auf der Flucht aus der Hinteren Bleiche in Richtung Große

Bleiche gesehen.

Wer kann Hinweise zu einem blauen Brecheisen geben, oder hat möglicherweise eins

aufgefunden?

Wer kann Hinweise zu den beiden Tätern geben?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Mainz telefonisch unter 06131-653633.