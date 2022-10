Wörrstadt – Einbruch in Einfamilienhaus

Am Montag, 10.10.2022, gegen 17 Uhr hat eine Nachbarin beim Füttern der Nachbarskatze festgestellt, dass in das Einfamilienhaus eingebrochen wurde. Die Terrassentür wurde angegangen und sämtliche Schränke und Kommoden durchwühlt. Welche Gegenstände entwendet wurden bzw. wie hoch der entstandene Schaden ist, kann derzeit nicht gesagt werden, die Geschädigten befinden sich noch in Urlaub.

Möglicher Verkehrsunfall zwischen PKW und Fußgängerin

Worms (ots) – Am Montag, den 10.10.2022 gegen 12:15 Uhr, kam es auf dem

Parkplatz eines Baumarktes in Worms, Am Gallborn 5, zum Sturz einer Fußgängerin.

Da die gestürzte Frau nach Angaben von Ersthelfern vor dem Eintreffen der

Polizeibeamten durch ihren Ehemann ins Krankenhaus gebracht wurde, sind weder

die Identität der gestürzten Frau noch eine möglicherweise vorliegende

Herbeiführung des Sturzes durch einen vorbeifahrenden PKW oder mögliche

Verletzungen bekannt. Wenn Sie Hinweise zur Identität der Frau oder zum

möglichen Unfallhergang geben können, werden Sie gebeten, sich an die

Polizeiinspektion Worms zu wenden.