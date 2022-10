Lingenfeld/ B9 – betrunken mit dem PKW unterwegs

Am Montagabend, den 11.10.22 gegen 19:00 Uhr meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer der Polizei Germersheim einen PKW mit unsicherer Fahrweise, welcher von der B9 in Richtung Lingenfeld fuhr. Der PKW konnte im Bereich der Ortslage Lingenfeld kontrolliert werden. Bereits zu Beginn der Verkehrskontrolle konnten die eingesetzten Beamten bei dem 21-jährigen Fahrer Atemalkoholgeruch wahrnehmen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,75 Promille. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein des Fahrers wurde sichergestellt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Lingenfeld – Zwei PKW verkratzt

Am Montagabend, den 11.10.22 im Zeitraum von 19:00 Uhr bis 21:30 Uhr wurde jeweils die Beifahrerseite zweier in der Ritter-von-Ochsenstein-Straße in Lingenfeld geparkter Fahrzeuge verkratzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang noch nicht bekannt.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder der Täterschaft geben können, werden gebeten, sich unter Tel: 07274 9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

Bellheim – Überwachung des Durchfahrtsverbots

Am Montagmorgen wurde das Durchfahrtsverbot im Bereich der an die Karl-Silbernagel-Straße in Bellheim angrenzenden Wirtschaftswege kontrolliert. Im Zeitraum von 07:30 Uhr bis 09:00 Uhr konnten neun Verkehrsteilnehmer kontrolliert werden, welche unberechtigt die dortigen Wirtschaftswege befuhren. Zwei weitere „Gurtmuffel“ wurden kostenpflichtig verwarnt.

Bellheim – Geschwindigkeitsmessung

Am Montagvormittag im Zeitraum von 11:15 Uhr bis 12:05 Uhr wurde in der Postgrabenstraße in Bellheim eine Geschwindigkeitsmessung zur Überwachung der dortigen Höchstgeschwindigkeit von 30km/h durchgeführt. Hierbei konnten sieben Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden, wobei der „Spitzenreiter“ mit einer Geschwindigkeit von 46km/h gemessen wurde. Weiterhin wurde ein „Gurtmuffel“ kostenpflichtig verwarnt.

Germersheim – Geschwindigkeitsmessung und Schulwegüberwachung

Am Montagmorgen im Zeitraum von 07:30 Uhr bis 08:45 Uhr wurde in der Zeppelinstraße in Germersheim im Bereich der Eduard-Orth-Grundschule eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Hierbei ergaben sich acht Geschwindigkeitsverstöße. Bei erlaubten 30km/h wurde der „Spitzenreiter“ mit einer Geschwindigkeit von 45km/h gemessen. In vier weiteren Fällen waren die im Fahrzeug befindlichen Kinder nicht ordnungsgemäß gesichert.